Показ фильма Балагова "Дылда" в Москве собрал молодую аудиторию

22 июня 2019, 10:01

Участники премьерного показа фильма режиссера из Кабардино-Балкарии Кантемира Балагова в Москве не увидели тему однополой любви в картине, которая на Каннском кинофестивале была номинирована на премию для фильмов на ЛГБТ-тематику. Балагов обсудил со зрителями картину и поделился планами снять фильм о современном Северном Кавказе.

Как писал "Кавказский узел", 17 мая фильм "Дылда" был показан на Каннском кинофестивале в конкурсной программе "Особый взгляд" и номинирован на премию для фильмов на ЛГБТ-тематику "Квир-пальма". Этот фильм получил приз за лучшую режиссуру. Опрошенные "Кавказским узлом" представители киноиндустрии отмечали, что номинация на "Квир-пальму" может негативно сказаться на перспективах проката "Дылды" в России, однако решающее значение будет иметь художественная ценность фильма. Сам Балагов заявлял, что эта номинация его "немножечко раздражает", поскольку фильм не посвящен проблемам ЛГБТ-сообщества.

Сообщение о том, что 20 июня в Москве в кинотеатре "Октябрь" состоится показ и обсуждение фильма Кантемира Балагова "Дылда", поступило на SMS-сервис "Кавказского узла" 30 мая. "Кавказский узел" проверяет поступающие на SMS-сервис сообщения и публикует их в соответствующем разделе форума. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Премьерный показ на широком экране фильма Кантемира Балагова «Дылда» состоялся в московском киноконцертном зале «Октябрь» вечером 20 июня при полном зале. Аудитория в большинстве своем состояла из молодых людей в возрасте примерно до 30 лет, среди них были выходцы с Кавказа, в том числе из Нальчика. Несмотря на то, что показ фильма начался с опозданием минут на 15 и длился более двух часов, публика в основном досмотрела фильм до конца, сообщает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на показе.

По завершении кинопоказа по горячим следам прошло обсуждение фильма, которое закончилось за полночь. Больше половины зрителей остались на обсуждение фильма, стремясь послушать дискуссию и самим задать вопрос. Очередь к микрофону для вопросов выросла мгновенно и не иссякала до конца вечера.

Изначально не проводилось исследований, кто будет зрителем картины, однако на показы 19 июня в Санкт-Петербурге и 20 июня в Москве в большинстве своем пришли молодые зрители, которые делились хорошими отзывами, рассказал Кантемир Балагов.

"Я очень боялся, что фильм про 1945 год в нынешнее время никому не будет интересен. Тем не менее моя человеческая внутренняя потребность заставила меня зацепиться за эту историю. Позднее в ходе работы пришло понимание, что фильм предназнчен для молодых", - сказал он.

По словам режиссера, перед созданием фильма он прочитал книгу Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо», изучал материалы о блокаде и Великой Отечественной войне, и сам понял, насколько поверхностны собственные представления о войне. "Насколько я даже не подозревал как о подвигах, так и о сомнительных поступках, которые имели место на войне. Война - это концентрация человеческого дуализма, и эта тема мне стала очень интересна как режиссёру. Я также понимал, что я не один такой, у кого поверхностные представления о войне», - отметил Балагов.

По мнению продюсера Александра Роднянского, фильмы находят путь к зрителю через интонацию, а не через нарратив. "Тематически картина может существовать на давно известном зрителю материале. Что уж более хорошо известно аудитории, чем война и послевоенная советская история. Но вот интонационно картины могут быть свежими, заставлять по-новому смотреть на известный материал... Есть в теме и другая оптика. Ведь на тему войны почти не смотрели через женский взгляд. История девчонок, которые отправились на войну в 18-19 лет и вернулись в 22-23 года искалеченными. Именно женская оптика войны была разработана Светланой Алексиевич в книге «У войны не женское лицо», которая написана ещё в советское время, задолго до присуждения ей Нобелевской премии», - сказал он.

По словам Роднянского, у фильма не было задач дать аутентичную, похожую на хронику ленту, как делают обычно фильмы о войне, но интонация помогла молодому режиссеру донести историю молодых людей того времени до таких же молодых людей современности.

Зрительница рассказала о возможной причине номинации "Дылды" на "Квир-пальму"

Среди публики было немало студентов кинематографических вузов, которые с охотой и со знанием дела задавали Балагову вопросы, обсуждая детали фильма и его съемок.

Только один вопрос касался присутствия темы однополой любви в фильме. «Мы не закладывали в картину никаких лесбийских отношений. Именно такой подход в данном контексте упрощал бы все», - ответил Балагов.

Он отметил, что в фильме говорится о послевоенном периоде, когда погибло большое число мужчин, и женщины не могли обрести своего счастья. «Мы же видим кадры тех лет, где женщины танцуют парные танцы друг с другом из-за отсутствия мужчин. Отсюда же и стремление героини родить мальчика, чтобы восстановить баланс мужчин... На самом деле в фильме присутствует лишь щемящее чувство одиночества героинь», - отметил режиссер.

Опрошенные "Кавказским узлом" зрители на показе согласились с режиссером. «Конечно, ни о какой лесбийской любви здесь нет и речи», - заявила Александра.

«Да, я тоже не увидела ничего, что можно было бы трактовать как лесбийские отношения героинь. Это только, как сказал Кантемир, щемящее одиночество», - сказала зрительница по имени Юлия.

Участница кинопоказа Лариса также не усматривает тему однополой любви в фильме, но заметила намёк на такие отношения. «Там есть одна сцена, которую западная публика могла истолковать как намёк на такие отношения. Хотя они совсем не в логике фильма. Я подозреваю, что сцену эту усилили, чтобы такие слухи были. Картину ведь на конкурс выставили. Однако на самом деле можно было бы обойтись и без такого рода усилений», - полагает она.

В ходе дискуссии уроженец Нальчика Лев поинтересовался у Балагова, когда он планируется завести детей. «Я не стану заводить детей, пока не отвечу сам себе, зачем они мне», - ответил режиссер.

Студент-кинематографист, который представился именем Шер, спросил, почему треть фильма по своей цветовой гамме напоминает "кислотную вечеринку".

«У каждого свои ассоциации, каждый из вас вспоминает то, что ему ближе. Вы кислотную вечеринку. Значит, вы так поняли смысл этого кинематографического хода», - сказал в ответ Роднянский.

Балагов сообщил о планах снять фильм о современном Северном Кавказе

32-летний инженер из Смоленска Алексей поинтересовался у Балагова о влиянии кино на решение локальных проблем, в частности, в области экологии. «В фильме основная тема - женщина, которая не может иметь детей, но очень хочет ребёнка. А на границе КБР есть озеро Тамбукан, грязь которого излечивает от бесплодия, а теперь оно умирает. Вопрос в том, может ли кино помочь решить локальные задачи, например, экологические?»

Озера Тамбукан расположены в 12 километрах от Пятигорска, на границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарии. На их дне находится около полутора миллиона тонн лечебной грязи, которая используется в медицине с 1886 года. Тамбуканская грязь содержит большое количество органических веществ, ионы хлора, натрия, калия, магния. Этот уникальный состав применяется при лечении множества заболеваний. Ученые заявляли об угрозе опреснения воды в Тамбукане и ухудшении качеств целебных грязей.

Балагов признался, что не подозревал о лечебных свойствах озера Тамбукан, но считает, что кино само по себе мало что может изменить. «Изображение в нашем мире очень быстро выветривается из памяти», - сказал он.

По просьбе зрителей режиссер поделился своими планами на будущее. Балагов планирует снять фильм о современном Северном Кавказе. «То, что было в прошлом, в прошлом осталось. Буду снимать про современность, разбираться с современным Кавказом, с современностью моей родины», - сообщил он.

Мальбахова раскритиковала творчество Балагова

Режиссер Олег Хамоков, выпускник мастерской режиссера Александра Сокурова, считает получение сокурсником второй награды на Каннском кинофестивале выдающимся достижением.

Успехи Балагова показывают будущим и начинающим режиссерам с Северного Кавказа то, что нет никаких недосягаемых высот при условии профессиональной и упорной работы, полагает Хамоков.

«Это большая мотивация для молодых людей. Однако без системной работы в части организации индустрии кино говорить, что эти победы способствуют становлению кавказского кинематографа, думаю, некорректно. Для такого становления, прежде всего, нужен интерес к кино непосредственно на самом Кавказе, желание его строить. Пока такого интереса я не вижу», - сказал он "Кавказскому узлу".

Хамоков не связывает успех Балагова его следованием неким "мировым трендам". «Кантемир - режиссер со своим почерком, и этот почерк, по всему видно, интересен мировой кинематографической элите. Они признают в нем полноценного автора. В этом и кроется простой секрет его побед», - отметил режиссер.

Другой режиссёр Владимир Битоков из Кабардино-Балкарии считает победы Балагова его личными заслугами. «Потому что он талантливый, умный и думающий режиссер, а не потому что он куда-то там вписался», - заявил он "Кавказскому узлу".

"Кавказский узел" не располагает комментариями режиссёра Александра Сокурова относительно успехов его ученика Балагова. "Александр Николаевич не дает комментариев относительно нового фильма Кантемира Балагова "Дылда", так как фильма он не видел", - сообщил сотрудник фонда Александра Сокурова «Пример интонации» в ответ на запрос "Кавказского узла".

Журналист Ольга Мальбахова скептически относится к творчеству Балагова. «Я уже давала оценку, когда вышла "Теснота". "Дылду" я не смотрела. Мне не всегда нравятся ответы Кантемира, но он молодой и неопытный и часто говорит о том, о чем можно промолчать. Кантемир для меня еще не повод радоваться чему-то», - сказала она "Кавказскому узлу".

По словам Мальбаховой, Балагов "давит" на общеизвестные болевые точки, и реакция общества предсказуема. «Этим он настораживает. Если он снимет следующий фильм о геях в Чечне, он тоже получит приз. Но это не очень честный прием. И так пока, как мне кажется, он и добивается призов. Шоком. Ударом ниже пояса», - полагает она.

В начале апреля 2017 года "Новая газета" сообщила о массовых преследованиях геев в Чечне, в том числе со случаями их убийства. Уроженец Омской области Максим Лапунов стал первым заявителем по делу о преследовании геев в этой республике, который решился назвать свои имя и фамилию, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов - как в Чечне притесняют "тех, кого нет". В январе 2019 года стало известно об очередной волне преследования геев в Чечне. С конца декабря 2018 года в республике были задержаны около 40 человек за их предполагаемую или реальную сексуальную ориентацию, два человека были убиты, заявила 14 января "Российская ЛГБТ-сеть". Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Однако в Кабардино-Балкарии есть почитатели таланта Балагова, отметила Мальбахова, добавив, что сама не планирует посещать показ "Дылды" в кинотеатре и ограничится просмотром фильма в Интернете.

Напомним, что дебютный фильм "Теснота" Кантемира Балагова, который получил приз FIPRESCI в 2017 году, вызвал оживленные споры в среде кинематографистов. На родине, в Кабардино-Балкарии, некоторые сторонники "традиций" осудили Балагова за отказ от национальной идентичности, говорится в биографической справке о режиссере, подготовленной "Кавказским узлом". Кантемир Балагов был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа 2016" за то, что не побоялся языком искусства говорить о том, что замалчивается.