Жители Нальчика усомнились в связи роста цен и Рамадана

Опрошенные “Кавказским узлом” жители Нальчика заметили рост цен на некоторые продукты питания еще в прошлом году. Они не связывают подорожание ряда товаров с мусульманским постом Рамадан и предстоящим праздником Ураза-байрам.

Как писал "Кавказский узел", в этом году в Чечне, а также Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии первым днем месяца Рамадан и поста объявлено 18 февраля. Муфтият Дагестана объявил первым днем месяца Рамадан 19 февраля. В связи с окончанием Рамадана 19, 20 и 21 марта объявлены в Чечне нерабочими. В Дагестане выходными будут 19 и 20 марта, в Кабардино-Балкарии выходным днем объявлено 20 марта.

Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Ураза-байрам (Ид-аль Фитр) – праздник разговения после месяца поста. По случаю праздника принято принимать гостей, посещать близких, а также могилы родных.

Цены на продукты питания на рынке и в сетевых магазинах Нальчика сопоставимы, а существенный рост стоимости показывают только некоторые продукты, заявили опрошенные “Кавказским узлом” жители Нальчика. Опрос не носит репрезентативный характер и отражает лишь частные мнения горожан.

Нальчанка Тамара Хакулова чаще всего покупает продукты питания в сетевых магазинах “Магнит”. По ее наблюдениям в последнее время заметно подорожало сливочное масло: цена на пачку масла “Вкуснотеево” в 350 грамм 82,5 жирности достигает 400 рублей.

“Это масло я считаю наиболее качественным и предпочитаю покупать именно его, поэтому заметила его подорожание. Но по сравнению с ценой сливочного масла на рынке, где 1 кг доходит до 1600 рублей, эта цена еще приемлема. Яйца также дешевле в супермаркетах. В “Магните”, например, десяток яиц 1 сорта можно приобрести за 65 рублей. Такие же яйца, но без указания сортности, на рынке и в частных магазинах стоят 150 рублей за десяток. Некоторые считают, что в супермаркетах яйца промышленные, а на рынке органические, но по вкусовым качествам я никакой разницы между ними не вижу”, - рассказала она.

Хакулова обратила внимание на подорожание хлеба: это, по ее мнению, особенно бьет по карману, так как хлеб - продукт первой необходимости, который люди покупают каждый день. Средняя цена на буханку хлеба составляет 50 рублей. Женщина отметила, что не покупала заранее продукты для празднования Ураза-байрам 20 марта - приобрела только немного конфет, чтобы раздать соседям в честь окончания Уразы в память об умерших родственниках. Продукты в других регионах она никогда не покупает: по ее словам, цены везде примерно одинаковые, но еще надо учитывать расходы на проезд.

Амина Тхакахова продукты приобретает либо на рынке, либо в супермаркете “Дея”. “Цены везде одинаковые, большой разницы нет. Заметила подорожание яиц, еще с прошлого года: было 80 рублей десяток, стало 135 рублей, местами 150 рублей, сливочное масло подорожало, говядина без костей иногда доходит до 900 рублей за килограмм”, - рассказала она корреспонденту “Кавказского узла”. При этом она заметила, что немного подешевело мясо птицы. С чем это связано, она затруднилась сказать.

Людмила Эльтухова обратила внимание на то, что во время Рамадана подорожали конфеты.”Вероятно, это связано с тем, что люди поминают своих умерших, каждый четверг пекут лакумы и вместе с конфетами раздают по соседям. Я точно не могу сказать, насколько они подорожали, но если я в прошлом году покупала на две тысячи рублей за килограмм шоколадных, то в этом году пришлось заплатить за то же количество более двух с половиной тысяч рублей”, - сообщила она.

Цены растут по причине роста стоимости затрат на производство продукции, а также рекламных, логистических и управленческих составляющих, пояснила менеджер сетевого магазина “Пятерочка” Марина Кожакова. “Мы рады были бы не повышать цены, но согласитесь, никто не будет себе в убыток работать”, - сказала она.

По словам Кожаковой, за ростом цен внимательно следит ФАС. За необоснованное повышение цен, как на производителя, так и на торгующую организацию накладывается штраф.

По данным управления статистики по Кабардино-Балкарии, в январе 2026 года рост цен на говядину составил 1,8%, на мясо птицы - 1,34 %, на сливочное масло - 0,5 %, на молочную продукцию - 5,79%. При этом подешевели яйца, а также фрукты и овощи.