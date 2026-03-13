Кавказский узел

21:44, 13 марта 2026

Жители Нальчика усомнились в связи роста цен и Рамадана

Продукты на Центральном рынке в Нальчике. Кадр видео Путешественники из Поволжья / YouTube

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Опрошенные “Кавказским узлом” жители Нальчика заметили рост цен на некоторые продукты питания еще в прошлом году. Они не связывают подорожание ряда товаров с мусульманским постом Рамадан и предстоящим праздником Ураза-байрам.

Как писал "Кавказский узел", в этом году в Чечне, а также Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии первым днем месяца Рамадан и поста объявлено 18 февраля. Муфтият Дагестана объявил первым днем месяца Рамадан 19 февраля. В связи с окончанием Рамадана 19, 20 и 21 марта объявлены в Чечне нерабочими. В Дагестане выходными будут 19 и 20 марта, в Кабардино-Балкарии выходным днем объявлено 20 марта.

Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Ураза-байрам (Ид-аль Фитр) – праздник разговения после месяца поста. По случаю праздника принято принимать гостей, посещать близких, а также могилы родных. 

Цены на продукты питания на рынке и в сетевых магазинах Нальчика сопоставимы, а существенный рост стоимости показывают только некоторые продукты, заявили опрошенные “Кавказским узлом” жители Нальчика. Опрос не носит репрезентативный характер и отражает лишь частные мнения горожан.

Нальчанка Тамара Хакулова чаще всего покупает продукты питания в сетевых магазинах “Магнит”. По ее наблюдениям в последнее время заметно подорожало сливочное масло: цена на пачку масла “Вкуснотеево” в 350 грамм 82,5 жирности достигает 400 рублей.  

“Это масло я считаю наиболее качественным и предпочитаю покупать именно его, поэтому заметила его подорожание. Но по сравнению с ценой сливочного масла на рынке, где 1 кг доходит до 1600 рублей, эта цена еще приемлема. Яйца также дешевле в супермаркетах.  В “Магните”, например, десяток яиц 1 сорта можно приобрести за 65 рублей. Такие же яйца, но без указания сортности, на рынке и в частных магазинах стоят 150 рублей за десяток. Некоторые считают, что в супермаркетах яйца промышленные, а на рынке органические, но по вкусовым качествам я никакой разницы между ними не вижу”, - рассказала она. 

Хакулова обратила внимание на подорожание хлеба: это, по ее мнению, особенно бьет по карману, так как хлеб - продукт первой необходимости, который люди покупают каждый день. Средняя цена на буханку хлеба составляет 50 рублей. Женщина отметила, что не покупала заранее продукты для празднования Ураза-байрам 20 марта - приобрела только немного конфет, чтобы раздать соседям в честь окончания Уразы в память об умерших родственниках. Продукты в других регионах она никогда не покупает: по ее словам, цены везде примерно одинаковые, но еще надо учитывать расходы на проезд.

Амина Тхакахова продукты приобретает либо на рынке, либо в супермаркете “Дея”. “Цены везде одинаковые, большой разницы нет. Заметила подорожание яиц, еще с прошлого года: было 80 рублей десяток, стало 135 рублей, местами 150 рублей, сливочное масло подорожало, говядина без костей иногда доходит до 900 рублей за килограмм”, - рассказала она корреспонденту “Кавказского узла”. При этом она заметила, что немного подешевело мясо птицы. С чем это связано, она затруднилась сказать.

Людмила Эльтухова обратила внимание на то, что во время Рамадана подорожали конфеты.”Вероятно, это связано с тем, что люди поминают своих умерших, каждый четверг пекут лакумы и вместе с конфетами раздают по соседям. Я точно не могу сказать, насколько они подорожали, но если я в прошлом году покупала на две тысячи рублей за килограмм шоколадных, то в этом году пришлось заплатить за то же количество более двух с половиной тысяч рублей”, - сообщила она. 

Цены растут по причине роста стоимости затрат на производство продукции, а также рекламных, логистических и управленческих составляющих, пояснила менеджер сетевого магазина “Пятерочка” Марина Кожакова. “Мы рады были бы не повышать цены, но согласитесь, никто не будет себе в убыток работать”, - сказала она. 

По словам Кожаковой, за ростом цен внимательно следит ФАС. За необоснованное повышение цен, как на производителя, так и на торгующую организацию накладывается штраф.  

По данным управления статистики по Кабардино-Балкарии, в январе 2026 года рост цен на говядину составил 1,8%, на мясо птицы - 1,34 %, на сливочное масло - 0,5 %, на молочную продукцию - 5,79%. При этом подешевели яйца, а также фрукты и овощи.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

События
22:19, 13 марта 2026
Военнослужащий из Кабардино-Балкарии осужден за повторное оставление части
18:18, 13 марта 2026
Военный из Краснодарского края убит на Украине
09:35, 13 марта 2026
Суд смягчил приговор осужденным по делу о гибели 10 человек при взрыве в Баку
06:50, 13 марта 2026
Жительница Кабардино-Балкарии оштрафована по статье о дискредитации армии
05:20, 13 марта 2026
Пятеро военных из Дагестана убиты на Украине
04:31, 13 марта 2026
Военнослужащий из Кабардино-Балкарии осужден за самовольный уход из части
Все события дня
Новости
Коран и финики. Фото: Masjid Pogung Dalangan / Unsplash.com
21:57, 10 марта 2026
Исламоведы объяснили особенности исчисления закята в Чечне и Дагестане
Бронежилет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06:01, 5 марта 2026
Потери юга России на Украине превысили 8800 человек
Мечеть. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ.
22:39, 17 февраля 2026
Муфтияты республик Северного Кавказа назвали даты начала Рамадана
Состояние дорожного полотна на Полевой улице в Шалушке. Кадр видео в Telegram-канале ЧП / Нальчик.
23:53, 5 февраля 2026
Жалоба жителей Шалушки на состояние дороги заинтересовала Следком
Артур Жакамухов. Фото: imedia.com.kz / Threads
00:51, 23 января 2026
Уроженец Нальчика арестован в Москве после возвращения из США
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

На месте теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. Кадр из видео в телеграм-канале губернатора Московской области https://t.me/vorobiev_live/6175 Теракты со стрельбой в России за 30 лет

Последние записи в блогах
Фото
15:24, 13 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Объекты культурного наследия в частной собственности. Что от них останется?
Фото
11:13, 11 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Жительница Нальчика упала в открытый люк в центре города
Фото
12:23, 8 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Житейская история с неожиданной концовкой
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Кадр подтопленных улиц села Новокули Новолакского района. Фото: Народный фронт / Telegram-канал
13 марта 2026, 22:42
Жители села Новокули потребовали решить проблему подтопления улиц

Сергей Резник*. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Сергеем Резником*.
13 марта 2026, 19:41
Минюст объявил иноагентом журналиста Сергея Резника*

Флаги Грузии и Евросоюза. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13 марта 2026, 16:29
Грузия пообещала не принимать суда "теневого флота"

Наргиз Мухтарова. Фото: https://haqqin.az/news/364349
13 марта 2026, 13:34
Азербайджанская активистка Мухтарова отвергла обвинения в легализации доходов 

Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Показать больше