01:56, 27 марта 2026

Следком пообещал защитить интересы жильцов общежития в Нальчике

Встреча Андрея Фишмана с жильцами общежития в Нальчике. Фото: Следком Кабардино-Балкарии / Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На встрече с выселяемыми жильцами общежития аграрного университета в Нальчике глава республиканского Следкома заверил, что их права не будут нарушены. 

Как писал "Кавказский узел", 2 марта стало известно, что бывшие сотрудники Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета (КБГАУ), опасающиеся выселения из служебного жилья в Нальчике, сочли формальным ответ представителей вуза на их претензии. Они предложили создать комиссию для совместной оценки законности каждого случая выселения. Кабардино-Балкарский правозащитный центр призвал главу республики Казбека Кокова повлиять на руководство университета и не допустить выселения бывших сотрудников вуза из общежития.

21 февраля жильцы общежития КБГАУ пожаловались властям республики и России на требования о выселении. Они заявили, что сами содержат здание, своими силами сделали капитальный ремонт, но получили уведомления об освобождении жилья, а встречи с ректором результатов не дали. Представители КБГАУ возразили, что руководство агроуниверситета не принуждает бывших сотрудников выселяться из общежития, а лишь выясняет основания их проживания там. Информация о перекрытии калитки и ворот не соответствует действительности, так как в 100 метрах стоит пункт пропуска, пояснили в вузе.

Руководитель следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии 26 марта Андрей Фишман приехал в общежитие Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета, откуда администрация вуза пытается выселить бывших сотрудников. Он пообщался с жильцами, которые получили уведомления о выселении и пожаловались в Следком на неправомерное решение. 

Поговорив с жителями, Фишман осмотрел по их приглашению здание общежития и квартиры, после чего дал подчиненным некие поручения, сообщила пресс-служба ведомства. В управлении не уточнили, в чем именно будет заключаться “ряд мероприятий”, которые им предстоит провести. 

“Андрей Фишман заверил граждан, что их права и законные интересы не будут нарушены, а возникшие проблемы будут устранены”, - говорится в сообщении официального Telegram-канала республиканского управления СК.

На встрече присутствовал ректор КБГАУ Заурби Шхагапсоев, обратила внимание “Газета Юга”. О том, какие пояснения он дал главе республиканского Следкома относительно ситуации с выселением бывших сотрудников университета, не сообщалось. 

Еще в июне 2025 года руководство университета уведомило бывших работников, живущих в общежитии вуза с 1987 года, о выселении без предоставления иного жилья. Бывшие сотрудники вуза тогда заявили, что по распоряжению нового ректора "без всякого предупреждения" были закрыты калитка и ворота перед территорией вуза, а на личном приеме ректор озвучил "оскорбления и угрозы". Заурби Шхагапсоев пояснил тогда "Кавказскому узлу", что вынужден выселять бывших сотрудников из общежития, потому что студентам негде жить. 

Согласно Жилищному кодексу, из служебного жилого помещения без предоставления другого жилого помещения не могут быть выселены лица, у которых нет другого жилья, состоящие на учете в качестве нуждающихся, рассказал в июне 2025 года "Кавказскому узлу" юрист Олег Сергеев. Также, по его словам, не могут быть выселены без предоставления другого жилья семьи военнослужащих, силовиков, пенсионеры, инвалиды, а также люди, которым жилье в общежитии было предоставлено до 1 марта 2005 года - до введения в действие Жилищного кодекса - состоящие на учете, как нуждающиеся в жилье.

Автор: "Кавказский узел"

Новости
Продукты на Центральном рынке в Нальчике. Кадр видео Путешественники из Поволжья / YouTube
21:44, 13 марта 2026
Жители Нальчика усомнились в связи роста цен и Рамадана
Коран и финики. Фото: Masjid Pogung Dalangan / Unsplash.com
21:57, 10 марта 2026
Исламоведы объяснили особенности исчисления закята в Чечне и Дагестане
Бронежилет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06:01, 5 марта 2026
Потери юга России на Украине превысили 8800 человек
Мечеть. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ.
22:39, 17 февраля 2026
Муфтияты республик Северного Кавказа назвали даты начала Рамадана
Состояние дорожного полотна на Полевой улице в Шалушке. Кадр видео в Telegram-канале ЧП / Нальчик.
23:53, 5 февраля 2026
Жалоба жителей Шалушки на состояние дороги заинтересовала Следком
Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
13:15, 26 марта 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Илия II, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии. Фото http://www.patriarchia.ru/db/text/501320.html
14:08, 23 марта 2026
Илия II
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
14:09, 19 марта 2026
Апти Алаудинов
Справочник
БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Рамзан Кадыров, Никита Журавель, Адам Кадыров. Коллаж "Кавказского узла". Фото REUTERS/Sergei Karpukhin, grozny.tv,"Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/ Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео

Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Последние записи в блогах
Фото
15:07, 26 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Все для людей». Жители Кабардино-Балкарии о платных медицинских услугах
Фото
10:19, 25 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Потухшие фонари. Микрорайон «Долина Кавказа» остается без уличного освещения
Фото
10:50, 24 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Вывески менять никто не спешит...
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Участники собрания на Руставели, 26 марта 2026 года. Фото: Mindia Gabadze / Publika
26 марта 2026, 22:58
Протестующие в Тбилиси потребовали освободить арестованных демонстрантов

Айшат Баймурадова. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
26 марта 2026, 18:47
Организацию похорон Баймурадовой взяло на себя следствие

Никита Журавель (в центре) в коридоре суда. Фото: СУ СКР по Волгоградской области
26 марта 2026, 15:38
Мать Журавеля отрицает получение от ФСИН данных о его местонахождении

Бахруз Самедов. Фото: https://www.facebook.com/RadioVan.fm Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
26 марта 2026, 14:39
Бахруз Самедов пожаловался на ухудшение условий содержания

Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
