Следком пообещал защитить интересы жильцов общежития в Нальчике

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На встрече с выселяемыми жильцами общежития аграрного университета в Нальчике глава республиканского Следкома заверил, что их права не будут нарушены.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта стало известно, что бывшие сотрудники Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета (КБГАУ), опасающиеся выселения из служебного жилья в Нальчике, сочли формальным ответ представителей вуза на их претензии. Они предложили создать комиссию для совместной оценки законности каждого случая выселения. Кабардино-Балкарский правозащитный центр призвал главу республики Казбека Кокова повлиять на руководство университета и не допустить выселения бывших сотрудников вуза из общежития.

21 февраля жильцы общежития КБГАУ пожаловались властям республики и России на требования о выселении. Они заявили, что сами содержат здание, своими силами сделали капитальный ремонт, но получили уведомления об освобождении жилья, а встречи с ректором результатов не дали. Представители КБГАУ возразили, что руководство агроуниверситета не принуждает бывших сотрудников выселяться из общежития, а лишь выясняет основания их проживания там. Информация о перекрытии калитки и ворот не соответствует действительности, так как в 100 метрах стоит пункт пропуска, пояснили в вузе.

Руководитель следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии 26 марта Андрей Фишман приехал в общежитие Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета, откуда администрация вуза пытается выселить бывших сотрудников. Он пообщался с жильцами, которые получили уведомления о выселении и пожаловались в Следком на неправомерное решение.

Поговорив с жителями, Фишман осмотрел по их приглашению здание общежития и квартиры, после чего дал подчиненным некие поручения, сообщила пресс-служба ведомства. В управлении не уточнили, в чем именно будет заключаться “ряд мероприятий”, которые им предстоит провести.

“Андрей Фишман заверил граждан, что их права и законные интересы не будут нарушены, а возникшие проблемы будут устранены”, - говорится в сообщении официального Telegram-канала республиканского управления СК.

На встрече присутствовал ректор КБГАУ Заурби Шхагапсоев, обратила внимание “Газета Юга”. О том, какие пояснения он дал главе республиканского Следкома относительно ситуации с выселением бывших сотрудников университета, не сообщалось.

Еще в июне 2025 года руководство университета уведомило бывших работников, живущих в общежитии вуза с 1987 года, о выселении без предоставления иного жилья. Бывшие сотрудники вуза тогда заявили, что по распоряжению нового ректора "без всякого предупреждения" были закрыты калитка и ворота перед территорией вуза, а на личном приеме ректор озвучил "оскорбления и угрозы". Заурби Шхагапсоев пояснил тогда "Кавказскому узлу", что вынужден выселять бывших сотрудников из общежития, потому что студентам негде жить.

Согласно Жилищному кодексу, из служебного жилого помещения без предоставления другого жилого помещения не могут быть выселены лица, у которых нет другого жилья, состоящие на учете в качестве нуждающихся, рассказал в июне 2025 года "Кавказскому узлу" юрист Олег Сергеев. Также, по его словам, не могут быть выселены без предоставления другого жилья семьи военнослужащих, силовиков, пенсионеры, инвалиды, а также люди, которым жилье в общежитии было предоставлено до 1 марта 2005 года - до введения в действие Жилищного кодекса - состоящие на учете, как нуждающиеся в жилье.