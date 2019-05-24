Режиссер из Кабардино-Балкарии получил приз Каннского кинофестиваля

Фильм "Дылда" принес сегодня выходцу из Кабардино-Балкарии Кантемиру Балагову приз за лучшую режиссуру во второй по значимости конкурсной программе Каннского фестиваля "Особый взгляд".

Как информировал "Кавказский узел", 17 мая фильм "Дылда" Кантемира Балагова был показан на Каннском кинофестивале. Картина представлена в конкурсной программе "Особый взгляд" и номинирована на премию для фильмов на ЛГБТ-тематику "Квир-пальма".

Номинация на "Квир-пальму" может негативно сказаться на перспективах проката "Дылды" в России, однако решающее значение будет иметь художественная ценность фильма, считают опрошенные "Кавказским узлом" представители киноиндустрии. "Уверен, что осуждений будет масса из-за этой номинации", - отметил коллега и друг Балагова Владимир Битоков. Сам автор "Дылды" сказал, что эта номинация его "немножечко раздражает", поскольку фильм не посвящен проблемам ЛГБТ-сообщества. "Среди молодежи в Кабардино-Балкарии есть симпатии к творчеству Балагова. Они с большой теплотой отзываются о его нашумевших фильмах. (...) Если его фильм уже не первый раз номинирован на Каннском фестивале, то это должно радовать", - отметила руководитель Адыгского культурного центра КБГУ Мадина Езаова.

Приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру секции "Особый взгляд" за Кантемира Балагова, который не успел вернуться в Канны из России, получил продюсер Александр Роднянский, передал ТАСС.

"Кантемиру всего 27, и он ученик великого режиссера Александра Сокурова. Я знаю, что сказал бы Кантемир, оказавшись на этой сцене. Он бы поблагодарил своего учителя, команду и фестиваль за то, что выбрал его картину", - процитировали Роднянского РИА "Новости".

По словам продюсера, в августе "Дылда" выйдет в прокат во Франции, сообщило издание.