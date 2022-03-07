Кантемир Балагов объявил об отъезде из России

07 марта 2022, 12:26

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Режиссер из Нальчика Кантемир Балагов сообщил, что покинул Россию в связи с ситуацией на Украине. Продюсер Александр Роднянский одобрил решение Балагова, а депутат Госдумы от Дагестана подверг критике деятелей искусства, покидающих страну.

Как писал "Кавказский узел", фильм Кантемира Балагова "Дылда" по итогам 2019 года получил Национальную премию киноведов и кинопрессы "Белый слон" в номинации "Лучший фильм". Ранее картина "Дылда" получила несколько призов международных кинофестивалей.

16 января 2021 года стало известно, что Кантемир Балагов приглашен снимать в Голливуде пилотную серию сериала The Last of Us по мотивам одноименной компьютерной игры. Режиссер назвал работу над этим сериалом своей мечтой. В августе 2021 года он завершил съемку пилотной серии сериала.

Об отъезде из России Кантемир Балагов сообщил 6 марта на своей странице в Instagram. "Мы покинули Россию. Нам жаль и мы опустошены. В один миг у нас забрали наше будущее... Но одного не смогли забрать - это кино", - написал режиссер, уточнив, что отъезд связан с ситуацией на Украине.

Режиссера из Нальчика поддержал продюсер Александр Роднянский. "Кантик, ты ещё будешь делать замечательное российское кино!" – написал он в комментарии к посту Балагова.

Деятелей искусства, решивших покинуть Россию, подверг сегодня критике депутат от Дагестана, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.

"Некоторые деятели искусств, блогеры и олигархи предпочли Родине "островки счастья" в других странах. Зарабатывают деньги тут, а убегают при первых сложностях!" - написал он, не назвав ничьих имен.

Депутат выразил мнение, что "должна быть технология блокировки возврата "сбежавших гастролёров"". "Надо запретить обратный въезд всем тем, кто сбежал", - написал он.

Военная операция российских войск на Украине началась утром 24 февраля. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Напомним, Кантемир Балагов, наряду с режиссерами из Кабардино-Балкарии Владимиром Битоковым и Кирой Коваленко является учеником мастерской известного режиссера Александра Сокурова. Работы учеников Сокурова неоднократно получали награды на кинофестивалях. В 2017 году другой фильм Балагова, "Теснота", также получил приз Каннского фестиваля. Сам Сокуров ранее рассказал "Кавказскому узлу", что молодым режиссерам в Кабардино-Балкарии не хватает поддержки от государства.

Творческая мастерская Сокурова, открытая в 2010 году в Нальчике, стала отправной точкой для профессионального черкесского кинематографа, говорится в справке "Кавказского узла" "Александр Сокуров: как рождалось черкесское кино". Также на "Кавказском узле" размещена биографическая справка о Кантемире Балагове.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".