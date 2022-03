Кантемир Балагов объявил об отъезде из России

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Режиссер из Нальчика Кантемир Балагов сообщил, что покинул Россию в связи с ситуацией на Украине. Продюсер Александр Роднянский одобрил решение Балагова, а депутат Госдумы от Дагестана подверг критике деятелей искусства, покидающих страну.

Как писал "Кавказский узел", фильм Кантемира Балагова "Дылда" по итогам 2019 года получил Национальную премию киноведов и кинопрессы "Белый слон" в номинации "Лучший фильм". Ранее картина "Дылда" получила несколько призов международных кинофестивалей.

16 января 2021 года стало известно, что Кантемир Балагов приглашен снимать в Голливуде пилотную серию сериала The Last of Us по мотивам одноименной компьютерной игры. Режиссер назвал работу над этим сериалом своей мечтой. В августе 2021 года он завершил съемку пилотной серии сериала.