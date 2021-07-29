Школа Сокурова стала залогом успеха молодых режиссеров из Кабардино-Балкарии

29 июля 2021, 19:14

Кабардино-Балкария обязана появлением плеяды известных режиссеров Александру Сокурову, который создал в республике школу, отобрал учеников и сумел раскрыть их талант, заключили опрошенные "Кавказским узлом" деятели киноиндустрии. Ученики Сокурова вынуждены выбирать темы с оглядкой на тренды мировых фестивалей, но Владимир Битоков в фильме "Мама, я дома" поднял действительно актуальную для Кавказа тему, указала кинокритик Индира Черджиева.

Как писал "Кавказский узел", в июле картина нальчикского режиссера Владимира Битокова "Мама, я дома" вошла в новую программу "Горизонты экстра" Венецианского кинофестиваля. Действие фильма происходит в Нальчике. Сам Владимир Битоков отучился в Мастерской режиссеров кино и телевидения Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете. Он автор первого полнометражного художественного фильма на кабардинском языке, "Глубокие реки", представленный на нескольких кинофестивалях.

Работы учеников Сокурова из Кабардино-Балкарии неоднократно получали награды на кинофестивалях. 16 июля картина "Разжимая кулаки", снятая в Северной Осетии режиссером Кирой Коваленко, получила гран-при конкурса авторского кино "Особый взгляд" на 74-м Каннском кинофестивале. Фильм Кантемира Балагова "Дылда" попал в российский шорт-лист претендентов на премию "Оскар" и получил приз за лучшую режиссуру в конкурсной программе Каннского фестиваля "Особый взгляд". В 2017 году другой фильм Балагова, "Теснота", также получил приз Каннского фестиваля. Эта картина рассказывает о еврейской семье, вступившей в противоборство с бандитами в Нальчике после похищения младшего сына и его невесты.

Сокуров предпочел периферийный Нальчик Москве и Петербургу

Театральный продюсер и режиссер Лейла Курашинова считает успех молодых режиссеров из Кабардино-Балкарии заслугой Сокурова. "Это однозначно заслуга Сокурова. И это уникальная история. Он ведь никогда и нигде не вел курс. И вдруг не в Москве, не в Питере, а не периферии он набирает учеников в свою школу", - отметила Курашинова.

Фильмы учеников Сокурова, как и картины самого мастера - это авторское кино, указала она корреспонденту "Кавказского узла". "Это замечательно, что молодые люди, режиссеры с Кавказа открываются миру, при этом неся в себе и национальную культуру, и культуру европейскую", - добавила продюсер.

Творческая мастерская Сокурова, открытая в 2010 году в Нальчике, стала отправной точкой для профессионального черкесского кинематографа, указано в справке "Кавказского узла" "Александр Сокуров: как рождалось черкесское кино". Сам Сокуров рассказал "Кавказскому узлу", что молодым режиссерам в Кабардино-Балкарии не хватает поддержки от государства.

Актер Саид Багов также подчеркнул роль мастерской Сокурова в формировании молодых режиссеров. "Они бы теми никогда не стали, кто они есть, если бы не не «спецоперация» которая называлась «Сокуров в Нальчике». Представьте себе - он приехал в Кабардино-Балкарию и набрал учеников. Многие из них о кинематографе вообще ничего не знали. Это был рывок, скачок", - заявил Багов корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает, что очень важна роль Сокурова при выборе учеников. "Сокуров очень много вложил в это дело, надо признать. Что касается учеников, то они они все разные и талантливые. Битоков - талантливый парень. Я посмотрел его первую картину - она мне понравилась. Там есть колоссальные плюсы, есть какие-то недочеты, но для дебюта это просто здорово. Это надо видеть, это надо отмечать. А ему нужно двигаться дальше и, не потеряв талант, еще принимать конструктивную критику. Поэтому я рад за него, искренне рад. А вот «Дылду» [Кантемира Балагова] я не смотрел. Я видел отрывки из этой картины, но понял - это не мое. И дело не в стилистике, есть масса других факторов. Я могу говорить об этом подробно и профессионально, но меня анонс «Дылды» не убедил смотреть это дальше. Но если говорить о Битокове, то я за него рад, и я искренне желаю ему движения дальше", - рассказал Багов.

Владимир Битоков – уроженец Нальчика, в «Мастерскую режиссеров кино и телевидения» Александра Сокурова он поступил в 2011 году, говорится в биографической справке о Владимире Битокове, подготовленной "Кавказским узлом".

По мнению актера, еще не все талантливые ученики Сокурова с Кавказа добились известности. "Сокуров, как зрелый мастер, подготовил во всех смыслах ситуацию для их успеха. Наши театральные вузы и кинематографические вузы «выплевывают» в этот мир людей, которые «разбиваются», потому что вокруг любого хорошего дела моментально возникает зависть. Это моментальные реакции посредственных людей на прорывы талантливых", - посетовал Багов.

Роль Сокурова в подготовке плеяды новых кавказских режиссеров неоспорима, указала кинокритик Индира Черджиева. "Он их обучил, и главное, что он дал им - ощущение современности, ощущение искренности высказывания", - сказала она.

Лично Черджиеву, по ее словам, поразил короткометражный фильм "Антигона", поставленный режиссером Олегом Хамоковым по древнегреческой пьесе на кабардинском языке. "Картина получасовая, черно-белая. Она меня поразила глубиной понимания вещей: античный материал, перенесенный не просто даже в языковую кабардинскую среду, но и со знаковыми эпизодами для всех кавказцев. С аллюзиями на фильмы предыдущих режиссеров с Кавказа, итальянских режиссеров", - пояснила Черджиева.

"Антигона" Хамокова была представлена в 2016 году в Санкт-Петербурге в числе семи работ выпускников режиссерской мастерской Сокурова в Кабардино-Балкарии.

Она также считает, что среди учеников Сокурова нет посредственностей, но они пока еще не самостоятельны в своем творчестве и в чем-то вынуждены следовать трендам мировых кинофестивалей. "Когда такой мастер набирает учеников, то идет, конечно, [серьезный] отбор. Он же не всех взял, может быть, кто хотел к нему попасть. Безусловно, какие-то первичные данные должны быть у человека. Но мне кажется, что они все жертвы вот того положения вещей, которое сложилось. Как бы мы не говорили - может быть, я не права, - но я не считаю их прямо вполне самостоятельными", - заключила Индира Черджиева.

Вместе с тем, по ее словам, немаловажное значение для успешности молодых режиссеров имеют и другие факторы - например, хорошее продюсирование проектов.

Многое зависит и от увлеченности режиссера своими идеями, и от уровня финансирования, хорошего продюсера, общей организации съемочного процесса, указал российский актер Сергей Еремеев. "Если фильм успешен, значит, все эти условия соблюдены. Даже если там снимались неизвестные актеры, но если хороший монтаж фильма, тонирование, пост-продакшн, то это залог успеха", - полагает он.

Критики сочли актуальной тематику нового фильма Битокова

Актер Сергей Еремеев, а он снимался в фильме Андзора Емкужа "Невиновен", считает важной и тематику картин. "Допустим, в фильме Андзора Емкужева «Невиновен» затронуты темы добра и зла, жестокости и милосердия, межэтнические отношения, а также традиции малых народов, и как все это входит во взаимоотношения с общечеловеческими ценностями. Это вызывает ответную реакцию, доброжелательный интерес у зрителей", - пояснил Еремеев.

Отметим, что фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки" вызвал споры в Северной Осетии именно из-за темы. Режиссер подняла востребованную на Западе, но не актуальную для Северной Осетии проблему несвободы женщины в патриархальном обществе, указали, в частности, блогер Алик Пухаев и филолог Диана Сокаева. Жители республики напрасно восприняли картину как критику именно осетинского традиционализма, предположил редактор портала "ОсНова" Руслан Тотров.

Индира Черджиева сочла актуальной избранную Битоковым тему кризиса семейных отношений, конфликта старшего и молодого поколения на Кавказе. "Я думаю, что кризис накрыл всех нас, безусловно. И сохранить традиционные семейные ценности очень сложно сегодня. И говорить об этом нужно. Но говорить на платформе любви и ответственности перед всеми. Ведь ты сам воплотился среди этого народа, среди этих родителей - они дали тебе жизнь, они привили тебе картину мира. Ты видишь во многом мир глазами своей генетики. Любая традиция - это все-таки сохранение формата человечности, из которого мы на Кавказе еще, может быть, не так, но выпадаем", - пояснила Черджиева.

Битоков в своей новой картине поднял актуальные для Кавказа вопросы, считает доктор филологических наук Мадина Хакуашева. "Я не думаю, что это просто дань конъюнктуре, следование трендам. Мы переживаем. Это конфликт чаще латентный, иногда становится достаточно острым. Но в целом он как бы не показательный - лишь если ты погружен внутри социума, ты действительно наблюдаешь и видишь ломку традиционных представлений. Это достаточно драматичный процесс. И обыграть это с точки зрения культурологии и философии, мне кажется, это конечно хорошая тема для художника", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".