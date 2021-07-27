Фильм режиссера из Нальчика включен в программу Венецианского кинофестиваля

27 июля 2021, 12:57

Картина нальчикского режиссера Владимира Битокова "Мама, я дома" вошла в новую программу "Горизонты экстра" Венецианского кинофестиваля. Продюсер фильма счел большим успехом интерес организаторов международного фестиваля к киноленте.

Как писал "Кавказский узел", в 2018 году Владимир Битоков представил на нескольких кинофестивалях фильм «Глубокие реки», где он выступил в качестве сценариста и режиссера. Фильм, снятый на кабардинском языке и показанный с субтитрами, в октябре того же года собрал полный зал зрителей в московском кинотеатре. Выходцы из Кабардино-Балкарии, посетившие премьеру, указали на мастерски переданный в фильме кавказский колорит и актуальность поднятых в картине проблем родного языка и взаимоотношений в семье.

Владимир Битоков – уроженец Нальчика, в 2011 году он поступил в «Мастерскую режиссеров кино и телевидения» Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете. Сняв "Глубокие реки", Битоков стал автором первого полнометражного художественного фильма на кабардинском языке, говорится в биографической справке о Владимире Битокове, подготовленной "Кавказским узлом".

Главной героиней нового фильма Битокова стала жительница Нальчика

Фильм Владимира Битокова "Мама, я дома", главные роли в котором исполнили Ксения Раппопорт и Юрий Борисов, включен в новую программу "Горизонты экстра" 78-го Венецианского кинофестиваля, сообщил 26 июля художественный руководитель фестиваля Альберто Барбера.

По его словам, в этом году дирекция фестиваля и Венецианской биеннале, в систему которой входит смотр, ввела новую премию Armani beauty - приз зрительских симпатий в новой, дополнительной секции "Горизонты экстра" (Orizzonti Extra), которая "призвана представлять новые тенденции в мировом кино", сообщило 26 июля ТАСС.

Сообщение о том, что фильм Владимира Битокова вошел в программу Венецианского кинофестиваля, поступило также сегодня на смс-сервис "Кавказского узла". "Картина режиссера Владимира Битокова, выпускника Мастерской Сокурова в КБР, «Мама, я дома» вошла в новую программу «Горизонты экстра» Венецианского кинофестиваля. Фестиваль пройдет с 1 по 11 сентября", – написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Международное название фильма - "Mama, I'm home". Продюсерами картины выступили Александр Роднянский и Сергей Мелькумов. Действие фильма происходит в Нальчике. Главная героиня Тоня - водитель автобуса, которая ждет возвращения сына, уехавшего воевать по контракту в Сирию. Когда Тоне сообщают, что ее сын убит, она отказывается в это верить и в одиночку начинает изнурительную борьбу, требуя вернуть ей сына, сообщила 26 июля "Российская газета".

Впервые показать фильм зрителям Венецианского фестиваля "крайне волнительно", признался Владимир Битоков. "В то же время это абсолютная радость. Радость, что труд большого количества талантливых и прекрасных людей увидят на фестивале высочайшего уровня. Я искренне благодарен людям, создававшим этот фильм вместе со мной", - привело его слова издание.

Кинофестиваль пройдет с 1 по 11 сентября, председателем жюри станет корейский режиссер Пон Чжун Хо. Говоря о картине Владимира Битокова, Альберто Барбера отметил, что "история храброй матери, борющейся с системой, является лейтмотивом многих фильмов в этом году", сообщило 26 июля РИА Новости.

Продюсер фильма Александр Роднянский назвал включение фильма в официальную программу Венецианского кинофестиваля "очень большим успехом" Владимира Битокова. "Моя стратегия - поддержка молодых талантов, тех смелых и глубоких авторов, которым есть чем поделиться со зрителями. Мне интересны художественно бескомпромиссные авторские высказывания. Такие, как фильм "Мама, я дома". Владимир Битоков - третий после Кантемира Балагова и Киры Коваленко выпускник северокавказской мастерской Александра Николаевича Сокурова, с которым я работаю. И хочу еще раз выразить свое восхищение подвижнической миссией, которую принял на себя выдающийся российский режиссер и педагог", - процитировало продюсера издание.

Работы учеников Сокурова неоднократно получали награды на кинофестивалях

Напомним, 16 июля картина "Разжимая кулаки", снятая в Северной Осетии режиссером из Кабардино-Балкарии Кирой Коваленко, получила Гран-при конкурса авторского кино "Особый взгляд" на 74-м Каннском кинофестивале. Факт показа фильма "Разжимая кулаки" в Каннах значимее, чем сама награда, поскольку это помогает картине найти зрителя, пояснил ранее, 13 июля, "Кавказскому узлу" учитель Коваленко Александр Сокуров. "Мои ученики озабочены проблемами своей родины, Кавказа. Я благодарен им за это", - сказал режиссер.

Молодым режиссерам в Кабардино-Балкарии не хватает поддержки от государства, рассказал ранее "Кавказскому узлу" Александр Сокуров. Помимо призов на кинофестивалях, работы его учеников также получили и признание критиков. Творческая мастерская Сокурова, открытая в 2010 году в Нальчике, стала отправной точкой для профессионального черкесского кинематографа, говорится в справке "Кавказского узла" "Александр Сокуров: как рождалось черкесское кино".

При этом в Северной Осетии фильм Коваленко вызвал споры. Режиссер подняла востребованную на Западе, но не актуальную для Северной Осетии проблему несвободы женщины в патриархальном обществе, указали, в частности, блогер Алик Пухаев и филолог Диана Сокаева. Жители республики напрасно восприняли картину как критику именно осетинского традиционализма, предположил редактор портала "ОсНова" Руслан Тотров.

Фильм Кантемира Балагова "Теснота" в 2017 году также получил приз Каннского фестиваля. Эта картина рассказывает о еврейской семье, вступившей в противоборство с бандитами в Нальчике после похищения младшего сына и его невесты. Балагов, как и Кира Коваленко, являтся учеником мастерской режиссера Александра Сокурова.

В 2019 году состоялась премьера фильма Балагова "Дылда" о двух фронтовых подругах, которые пытаются заново начать мирную жизнь в пережившем блокаду Ленинграде в 1945 году. Картина была включена в российский шорт-лист претендентов на премию "Оскар", но не вошла в финальный список номинантов. Балагов получил приз за лучшую режиссуру в конкурсной программе Каннского фестиваля "Особый взгляд".

В январе 2020 года американский телеканал HBO выбрал Балагова в качестве режиссера первых эпизодов нового сериала - "Одни из нас" - экранизации одной из самых популярных компьютерных игр в мире. Режиссер тогда назвал работу над этим сериалом своей мечтой, а продюсер Александр Роднянский сравнил творческий успех Балагова с историей Золушки и указал, что контрактом с HBO Балагов обязан успеху "Дылды"