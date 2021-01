Геймеры поспорили о решении HBO доверить Балагову сериал по культовой игре

16 января 2021, 19:53

Часть фанатов игры The Last of Us опасается провала одноименного сериала, первые эпизоды которого HBO доверило режиссеру из Кабардино-Балкарии Кантемиру Балагову. Балагов сам фанат игры, а эстетика его фильмов отвечает сюжету, возразили другие геймеры. Поклонники творчества Балагова опасаются, что картина будет испорчена навязчивой пропагандой идей феминизма и мультикультурализма.

Как писал "Кавказский узел", Кантемир Балагов снимет в Голливуде первые эпизоды нового сериала американского телеканала HBO "Одни из нас". Это экранизация одной из самых популярных компьютерных игр в мире. Молодой режиссер, сам заядлый геймер, назвал работу над этим сериалом своей мечтой. Продюсер кабардино-балкарского режиссера Александр Роднянский сравнил творческий успех Балагова с историей Золушки и указал, что контрактом с HBO Балагов обязан успеху своего фильма "Дылда", отмеченного множеством наград. Продюсер отметил, что "ставки максимально высоки". "Будущий сериал должен быть показан в том же тайм-слоте, где шла «Игра престолов»", - написал он.

В фильме "Дылда", премьера которого прошла летом 2019 года в Москве, рассказана история о двух фронтовых подругах, которые пытаются заново начать мирную жизнь в пережившем блокаду Ленинграде в 1945 году. Более ранний фильм Балагова, "Теснота", был показан в Каннах и получил приз Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI). Действие происходит в 1998 году в столице Кабардино-Балкарии Нальчике. Фильм повествует о жизни местной еврейской семьи. По словам Александра Роднянского, следующая картина Балагова также будет снята в Кабардино-Балкарии и будет рассказывать о современных молодых людях, жизнь которых режиссер знает не понаслышке.

Решение HBO доверить ответственный проект молодому режиссеру, вызвало обеспокоенность у фанатов игры и споры в соцсетях. "Одну из лучших игр в мире должны снимать лучшие - не надо экспериментов, так как грех запороть такую игру", - написал voronov_denis в Instagram-паблике "Игромания".

"Что вы делаете, HBO!!! Не смогли заинтересовать [режиссера] Йохана Ренка, и теперь лучшую идею, которую можно себе представить ("Один из нас") будет снимать тип без имени и качественного творчества, который просто поиграл в игру и помечтал!" - возмутился tgo911, процитировав публикацию самого Балагова: "Мечтайте, родные!". "Я вот мечтал, чтобы сериал по игре сняли создатели "Чернобыля", которые скрупулезно подошли к созданию проекта. А теперь выпустят пилот, все посмотрят, скажут, что это <плохо снято>, и проект закроют!" - поделился своими опасениями читатель паблика.

Он также обратил внимание на другие слова Балагова, который признался, что от предложения снимать "Один из нас" у него затряслись руки. "Дали ему поиграть, у него руки затряслись. Для меня это уже показатель отсутствия мастерства", - заявил tgo911.

"Сотни, даже тысячи шедевров были сняты новичками. Не неси чушь, там люди решают, уж всяк, пограмотнее тебя", - возразил автору критического комментария khataj.

Администраторы паблика предложили пользователю соцсети взглянуть на контракт с Балаговым иначе. "Даже если вам не нравится творчество Кантемира, он большой поклонник серии — и это наверняка будет заметно в его работе. Он выложится по максимуму, в отличие от Ренка, который всем уже давно все доказал", - говорится в комментарии с аккаунта igromania.

Пользователь соцсети kerrix1987 призвала фанатов дать Балагову шанс. "Да, он кажется каким-то ноунеймом, а словосочетание "российский современный кинематограф" является прямым синонимом к слову <плохо>. Однако этот типчик снял кинцо и сразу с ним уехал за наградой в Канны на 70-й фестиваль. Через два года снял "Дылду" и опять уехал в Канны, и опять за наградой. Два из двух - неплохой, по-моему, результат. Давайте подождем и посмотрим", - написал он.

"Если давать [снимать сериалы] только проверенным людям, у нас не было бы того же "Чернобыля", да и то, что Кантемир фанат серии, это уже хорошо", - согласился igor_balynskiy. В свою очередь, aduvanchiccc указал, что Балагова "признали мировые критики". "Есть талант. Все начинали с чего-то", - отметил пользователь соцсети.

"Прекрасно понимаю чувства негодующих, но я думаю, не стоит быть настолько категоричными, и дать нашему режиссеру шанс. <..> Уверен, что будет как минимум контроль за процессом со стороны продюсеров и шоуранера", - высказался maksim.kossl.

При этом gogolev.online назвал выбор Балагова в качестве режиссера "самым крутым из возможных". "Если "Одни из нас" будут такие же глубокие и красивые, как "Теснота" и "Дылда", то это будет феноменально! Браво, Кантемир!" - написал он.

Пользователь _w.a.s.p обеспокоен тем, не ухудшит ли качество работы Балагова пропаганда в сюжете. "Кантемир — крутой режиссер. Если ему не будут вставлять палки в колёса либеральные SJW, то он снимет круто", - уверен читатель паблика.

SJW (англ. social justice warrior, "борец за социальную справедливость") — уничижительный термин для человека, который в агрессивной манере проповедует идеологию феминизма, мультикультурализма.

К 19.53 мск 16 января публикация в паблике "Игромания" собрала 1654 "лайка" и 55 комментариев. У паблика 90,5 тысячи подписчиков.

Фанаты Кантемира Балагова также переживают за сценарий фильма. "Боюсь, от Кантемира не все зависит. С учетом того, что сценарий ко второй части [игры] - по сути фанфик от феминистки третьей волны в худшем ее проявлении. Первая часть - глубокое произведение. Вторая - плоский агитплакат", - написал kr4nker в комментариях к публикации Балагова в Instagram.

Автор комментария сделал оговорку, что не против идей толерантности и феминизма. "Мне физически больно, когда сюжет ломают исключительно для того, чтобы вставлять социально значимый контент. Будь то пропаганда семейных ценностей, патриотизма, идей свободного рынка или толерантного отношения к ЛГБТ", - пояснил он недовольство от второй части игры The Last of Us.

"Kr4nker, согласен. Конечно, во вторую часть обязательно нужно было добавить немного лесбийской любви - как и все мировое сообщество, топящее за толерантность. И да, вы правы, без феминизма не обошлось. Первая часть - шедевр, вторая - ну, графика понятно, физика лучше, [а] сюжет так, на 3+", - ответил kv_tarasov.

На Каннском кинофестивале картину Балагова "Дылда", в частности, номинировали на премию для фильмов на ЛГБТ-тематику "Квир-пальма", хотя в итоге приз фильм получил за лучшую режиссуру. Участники московского показа, среди которых в основном была молодежь, не считают, что фильм посвящен однополой любви, об этом заявил и сам Балагов. Опрошенные "Кавказским узлом" представители киноиндустрии отмечали, что номинация на "Квир-пальму" может негативно сказаться на перспективах проката "Дылды" в России. Сам Балагов заявлял, что эта номинация его "немножечко раздражает".

В целом же контракт Балагова с HBO вызвал восторг у поклонников его творчества. "Восторг вселенского масштаба. Очевидно, ты знаешь, как оно должно быть. <...> Удачи, Кантемир", - пожелал vol_gov. "Фанатский восторг новости и выбору! Пусть будет круто, оно должно быть таким", - высказался elaine.hex.

"Поздравляю! Это очень круто! Даже, наверное, не сам факт съемки, как то, что мечты сбываются. И не просто так, а потому что ты этого заслуживаешь!" - написал herissonksu. "Это прорыв! И ты его совершил! Пусть все получится", - пожелала teatralnayaveshalka.

"Как же круто, Кантемир! Эстетика твоих фильмов очень подойдёт The Last Of Us", - написал cinderviki. "Знай наших <...>. Вряд ли без этой новости я посмотрела бы сериал, а теперь — точно посмотрю", - отметила sophiebagaeva.

К 19.53 мск 16 января публикация на странице Кантемира Балагова собрала 17 тысяч "лайков" и 927 комментариев. У страницы Балагова 19,8 тысячи подписчиков.

Кантемир Балагов не побоялся языком искусства говорить о том, что замалчивается, за что был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа 2016", отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке о режиссере.