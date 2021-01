Кантемир Балагов приглашен снимать сериал HBO

16 января 2021, 17:07

Режиссер из Кабардино-Балкарии Кантемир Балагов снимет в Голливуде первые эпизоды сериала "Одни из нас", сообщил его продюсер Александр Роднянский, сравнив творческий успех Балагова с историей Золушки. Молодой режиссер назвал работу над этим сериалом своей мечтой.

Как писал "Кавказский узел", последний фильм Кантемира Багова, "Дылда", был включена в российский шорт-лист претендентов на премию "Оскар", но не вошел в финальный список номинантов. При этом картина получила целый ряд призов международных кинофестивалей. В мае 2019 года Кантемир Балагов получил за кинокартину приз за лучшую режиссуру в конкурсной программе Каннского фестиваля "Особый взгляд". В августе фильм получил гран-при кинофестиваля на Сахалине. В ноябре фильм стал лучшим в номинации среди полнометражных картин на Женевском международном кинофестивале, был отмечен специальной премией Стокгольмского фестиваля Stockholm Impact Award и получил две награды от Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии. Также "Дылда" заняла 21-е место в списке 50 лучших фильмов по версии Британского института кино. В январе Балагов получил за "Дылду" приз FIPRESCI Международной федерации кинопрессы, получил Национальную премию киноведов и кинопрессы "Белый слон" в номинации "Лучший фильм".

В фильме "Дылда" рассказана история о двух фронтовых подругах, которые пытаются заново начать мирную жизнь в пережившем блокаду Ленинграде в 1945 году. Премьера фильма состоялась 20 июня 2019 года в Москве.

Кантемир Балагов поставит первые эпизоды сериала HBO "Одни из нас", сценаристом которого выступит автор сериала "Чернобыль" Крейг Мейзин, сообщил продюсер Балагова Александр Роднянский. Сериал будет создан по мотивам популярной компьютерной игры The Last Of Us.

"Ставки максимально высоки. Будущий сериал должен быть показан в том же тайм-слоте, где шла «Игра престолов». Новость может показаться похожей на сказку о Золушке: 29-летний юноша из Нальчика, заядлый геймер, становится режиссером экранизации одной из самых популярных компьютерных игр в мире, сценарий которой пишет самый успешный на сегодня сценарист для самого знаменитого американского телеканала. Но это не сказка, это пример того, как работает современная киноиндустрия. Национальность или страна происхождения профессионала не играют никакой роли", - написал Рожнянский на своей странице в Instagram в ночь на 16 января.

Продюсер отметил, что именно успех "Дылды" стал причиной, по которой Балаговым заинтересовались HBO и Крейг Мейзин. "Но тут важно и другое: Кантемир не только талантливый режиссер, владеющий английским, он внутренне открыт миру. Открыт новым жизненным поворотам и возможностям. <...> Работа молодого режиссера в сердце Голливуда поможет всем нашим последующим русскоязычным проектам. Даст большую возможность принимать самостоятельные и смелые творческие решения. Потому что в индустрии все решает доверие", - указал Александр Роднянский.

Он заверил, что следующий фильм Балагова будет снят в Нальчике. "Сценарий уже в работе. Это будет история о современных молодых людях, жизнь которых режиссёр знает не понаслышке", - сообщил продюсер.

Сам Кантемир Балагов назвал контракт с HBO исполнением своей мечты. "Пишу с трясущимися руками. Мечты сбываются. Я большой фанат The Last Of Us и никогда не забуду, как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел. Я до последнего не верил, что это станет возможным. Мечтайте, родные!" - написал Балагов минувшей ночью на своей странице в Instagram.

Кантемир Балагов не побоялся языком искусства говорить о том, что замалчивается, за что был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа 2016", отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке о режиссере.