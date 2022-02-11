Фильм Битокова собрал аншлаг на премьере в Москве

11 февраля 2022, 11:37

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События фильма "Мама, я дома" по настоянию режиссера Владимира Битокова были перенесены в Кабардино-Балкарию вопреки первоначальному сценарию, сообщили авторы картины после премьерного показа, собравшего множество зрителей в московском кинозале. Тема нового фильма Битокова и игра актеров впечатляют, поделились мнениями зрители.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2021 года премьера фильма Владимира Битокова "Мама, я дома" состоялась на Венецианском кинофестивале. "Премьера прошла, на мой взгляд, хорошо. Всё волнительно и крайне торжественно", - сказал тогда "Кавказскому узлу" режиссер картины.

Международное название фильма - Mama, I'm home. Продюсерами картины выступили Александр Роднянский и Сергей Мелькумов. Действие фильма происходит в Нальчике. Главная героиня Тоня - водитель автобуса, которая ждет возвращения сына, уехавшего воевать по контракту в Сирию. Когда Тоне сообщают, что ее сын убит, она отказывается в это верить и в одиночку начинает изнурительную борьбу, требуя вернуть ей сына. На Венецианском фестивале фильм не был отмечен наградой, но его включение в конкурсную программу фестиваля свидетельствует об успешности выпускников творческой мастерской Александра Сокурова, указали в сентябре 2021 года опрошенные "Кавказским узлом" киноведы.

Показ картины в московском кинозале завершился обсуждением фильма

10 февраля в московском киноконцертном зале "Октябрь" состоялся премьерный кинопоказ фильма «Мама, я дома» и его обсуждение с участием съёмочной группы. В центре сюжета фильма - женщина, чей сын то ли погиб, то ли пропал без вести в Сирии, будучи наёмником в частной военной компании, а в первоначальном сценарии события происходили в одном из регионов России за пределами Кавказа, сообщил во время обсуждения Александр Роднянский. По инициативе Владимира Битокова сцены фильма были перенесены и сняты в Кабардино-Балкарии, уточнил продюсер.

В фильме есть ряд отсылок к реалиям, знакомым жителям Северного Кавказа. Например, один из силовиков для того, чтобы прекратить протестную акцию героини фильма, предлагает застрелить её и «выдать за террористку». В другом эпизоде в рейсовый междугородный автобус для рядовой проверки документов заходят вооруженные люди в масках, передал корреспондент "Кавказского узла".

Корреспонденту "Кавказского узла" Александр Роднянский пояснил, что война в Сирии выбрана потому, что она не требует дополнительных пояснений для зрителя. "Если бы был конфликт на территории бывшего СССР, это требовало бы отдельного разговора. Появилась бы иная тема, которая перетянула бы на себя весь фильм, и он бы получился о другом. А Сирия — это один из множества конфликтов, в котором принимает участие сын главной героини", - сказал продюсер.

Сам Владимир Битоков сказал, что война в Сирии была выбрана для сюжетной линии фильма в связи с "определённой актуальностью темы". "В тот момент, когда мы готовили и снимали фильм, была война в Сирии, и там были более активные свидетельства действий частных военных компаний", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Важным в сюжете фильма Битоков назвал пацифистский посыл. "Я как пацифист против всяких войн. Даже если нет непосредственного влияния на жизнь людей, любой военный конфликт - это проблема всего человечества. Это немного наивные, максималистские соображения, но я так искренне считаю. Я до сих пор не понимаю, отчего люди воюют друг с другом", - сказал режиссёр.

По его словам, поднятая в фильме тема последствий войны имеет особое значение и в силу того, что первая и вторая чеченские кампании наложили свой отпечаток на жителей Кабардино-Балкарии, хотя в самой республике боев тогда не было.

"И во время первой, и во время второй войны [в Чечне] Кабардино-Балкария была "мирным островом". Хотя, конечно, отголоски войны были. И они показаны, например, в фильме [Кантемира Балагова] «Теснота». Для меня это была реальность детства и юности", - отметил Битоков.

Владимир Битоков – уроженец Нальчика, в 2011 году он поступил в "Мастерскую режиссеров кино и телевидения" Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском госуниверситете. Сняв "Глубокие реки", Битоков стал автором первого полнометражного художественного фильма на кабардинском языке. Фильм "Теснота" другого ученика Сокурова, Кантемира Балагова, в 2017 году получил приз Каннского фестиваля.

Своё мнение высказал корреспонденту "Кавказского узла" на обсуждении фильма и кинокритик Денис Виленкин. "Очень часто у учеников Сокурова, в том числе в фильме «Мама, я дома» сталкиваются соцреализм и неореализм. Это некая точка социальной силы. В данном случае конфликт в Сирии - это некий мираж, который поглощает человека. Если подумать о картине, то она своего рода современная сказка, и Сирия - это мираж, Зазеркалье, куда сын героини ушёл и вернуть его невозможно", - сказал кинокритик.

Тема фильма и игра актеров впечатлили столичных зрителей

Показ фильма прошёл при полном аншлаге, насколько он возможен при ограничениях из-за пандемии. Формально в зале «Октября», как и в других кинотеатрах Москвы, разрешена заполняемость не более 50% мест, но зал выглядел более заполненным. Многие пришли на сеанс группами, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на кинопоказе.

После показа картины большинство зрителей остались, чтобы присутствовать при обсуждении фильма, в котором приняли участие режиссёр Владимир Битоков, продюсер Александр Роднянский и исполнительница главной роли Ксения Раппопорт.

Некоторые зрители поделились с корреспондентом "Кавказского узла" своими мнениями о фильме. В частности, посетившая премьеру Ксения сообщила, что любит «русское кино» и пошла целенаправленно на этот новый фильм.

"Мне нравится необычное в нашем кино. Сюжет фильма сам по себе актуальный и драматический. Но фильм не тяжелый. Очень хорошо снят и легко смотрится", - сказала она, добавив, что фильмы учеников Александра Сокурова не видела раньше, но теперь решила восполнить этот пробел.

Другому кинозрителю Кириллу понравилась как работа режиссёра, так и игра актёров. "Исполнение главной героини потрясает. И я даже примерил её к тому, что могла бы испытывать моя мама", - сказал он.

Две зрительницы рассказали, что пришли на фильм ради актёра, исполнителя одной из главных ролей. "Нам нравится очень Юра Борисов, на него мы в основном и пришли. Но, конечно, впечатляет и тема фильма", - сказала одна из девушек.

Студентка Елена сообщила, что пришла на кинопоказ, привлеченная именем продюсера. "Я пришла на Александра Роднянского. Его фильмы мне всегда нравились. А тема этого фильма для меня не была на первом месте. Но сама картина понравилась", - сказала она.

В июле 2021 года Александр Роднянский сообщил, что Владимир Битоков стал третьим выпускником мастерской Александра Сокурова, с которым он работает как продюсер. "Моя стратегия - поддержка молодых талантов, тех смелых и глубоких авторов, которым есть чем поделиться со зрителями. Мне интересны художественно бескомпромиссные авторские высказывания. Такие, как фильм "Мама, я дома". Владимир Битоков - третий после Кантемира Балагова и Киры Коваленко выпускник северокавказской мастерской Александра Николаевича Сокурова, с которым я работаю. И хочу еще раз выразить свое восхищение подвижнической миссией, которую принял на себя выдающийся российский режиссер и педагог", - привела слова Роднянского "Российская газета".

Напомним, в 2018 году Владимир Битоков представил на нескольких кинофестивалях фильм "Глубокие реки", где он выступил в качестве сценариста и режиссера. Фильм, снятый на кабардинском языке и показанный с субтитрами, в октябре того же года собрал полный зал зрителей в московском кинотеатре. Выходцы из Кабардино-Балкарии, посетившие премьеру, указали на мастерски переданный в фильме кавказский колорит и актуальность поднятых в картине проблем родного языка и взаимоотношений в семье.

Молодым режиссерам в Кабардино-Балкарии не хватает поддержки от государства, рассказал ранее "Кавказскому узлу" Александр Сокуров. Помимо призов на кинофестивалях, работы его учеников также получили и признание критиков. Творческая мастерская Сокурова, открытая в 2010 году в Нальчике, стала отправной точкой для профессионального черкесского кинематографа, говорится в справке "Кавказского узла" "Александр Сокуров: как рождалось черкесское кино".

Владимир Битоков – "особенный человек, легкий", и с его характером нужно снимать фильмы на тему современности, сказал ранее Александр Сокуров. Он выразил уверенность, что Битокову делегировать работу со сценарием профессиональному сценаристу, а самому сосредоточиться на режиссуре, на визуальном своеобразии, говорится в биографической справке о Владимире Битокове, опубликованной "Кавказским узлом".