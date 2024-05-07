Тренер из Дагестана избил детей за поражение в спортивном турнире

07 мая 2024, 08:50

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Тренер из Карабудахкента избил двоих спортсменов-подростков за неудачное выступление на спортивных соревнованиях, рассказал министр спорта Дагестана. Видео с избиением подростков вызвало широкий резонанс в соцсетях. Комментаторы, просмотревшие его, возмутились действиями жителя Карабудахкента и потребовали наказать его.

Министр спорта заявил о непричастности Атаева к тренерской деятельности

По словам министра по физической культуре и спорту Дагестана Сажида Сажидова, житель села Карабудахкент Алаудин Атаев избил юного спортсмена-борца за неудачное выступление на Всероссийских соревнованиях в Оренбургской области.

Министр пояснил, что на днях он увидел видео в соцсети, на котором Атаев избивает подростка.

"Назвать его тренером язык не поворачивается. К тому же выяснилось, что таковым он и не является. Он не работает в государственных спортивных учреждениях и не имеет соответствующего образования для ведения тренерской деятельности, а "прыгал" из одного спортзала в другой, где его даже выгоняли", – пояснил Сажидов, слова которого сегодня ночью опубликовало на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Минспорта Дагестана.

Алаудин Атаев – частное лицо, решившее попробовать себя в роли тренера, а его подопечными были в основном дети его родственников и знакомых. Аналогичные насильственные действия он применял к детям в ходе тренировочного и соревновательного процесса и ранее, отметил министр.

Он заявил, что шокирован увиденным. "Никто, не имеет права реагировать таким образом на поражение спортсмена, применять силу, даже в воспитательных целях", – подчеркнул Сажидов.

Глава Минспорта Дагестана также считает, что необходимо проверить психологическое состояние Атаева. "Хочу также сообщить, что к данному инциденту уже подключились правоохранительные органы. Могу заверить, что этот человек больше никогда не будет работать с детьми ни в одном спортивном зале", – подчеркнул министр спорта Дагестана.

Пользователи соцсети потребовали наказать Алаудина Атаева

Ролик, на котором показано как Алаудин Атаев избивает подростка был опубликован сегодня соцсети "ВКонтакте" в паблике "ЧП Кавказ, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Осетия, КБР". На кадрах показан спортзал, в котором проходят соревнования, в нем много подростков и взрослых. Затем на кадре показан мужчина, который, находясь в этом спортзале, нанес удар ногой мальчику в красной спортивной форме.

Далее показано помещение, где на полу лежит другой подросток – в синей спортивной форме. Около него стоит мужчина, он нанес сильный удар ногой подростку в голову. Подросток закрывает голову руками и плачет.

Этот пост в паблике "ЧП Кавказ, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Осетия, КБР", на который подписаны почти 63 тысячи пользователей, на 08.50 мск набрал 18,3 тысячи просмотров и 155 комментариев.

"Что это за дикость вообще – бить ребенка, ногами пинать? У нас в детстве было такое, что перепадало, но никогда так никто не избивал. Тем более мальчика ударить. Взрослый мог дать подзатыльник, отец мог пощечин надавать. И это отец только имел право. Если бы кто-то так избил моего сына, я бы посмотрела, что было бы", – заявила Раянка Цветочек.

"Надеюсь, что его накажут сполна и он забудет навсегда о карьере тренера", – отметил пользователь Deadly Attraction.

"Нет слов, я сам тренер, но так как он поступил – это недопустимо", – подчеркнул Ислам Абдурахманов.

"Какой-то сумасшедший тренер. Разве так можно себя вести? Надеюсь родители мальчиков его накажут и до правоохранительных органов должно дойти", – написала Елена Пономарева.

"Надо всех тренеров Дагестана проверить на психику. Кому попало разрешили открывать частные спортзалы. Хороших тренеров мало. Как мог поднять руку на ребенка?" – задалась вопросом Мария Бороховна.

"Под суд его, пусть посидит и пусть там узнают за что сел", – отметила Lina Hasbulatova.

На 08.50 мск на сайтах МВД по Дагестану и следственного управления СКР по республике нет комментариев относительно избиения Алаудином Атаевым несовершеннолетнего.

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