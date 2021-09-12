Премьера фильма Битокова в Венеции подчеркнула успех учеников Сокурова

12 сентября 2021, 15:05

Новая картина Владимира Битокова "Мама, я дома" не отмечена наградой Венецианского кинофестиваля, но включение ленты в конкурсную программу фестиваля свидетельствует об успешности выпускников творческой мастерской Александра Сокурова, указали киноведы. Премьера фильма прошла хорошо, прокомментировал событие сам Битоков.

Как писал "Кавказский узел", 26 июля стало известно, что фильм Владимира Битокова "Мама, я дома", главные роли в котором исполнили Ксения Раппопорт и Юрий Борисов, включен в новую программу "Горизонты экстра" (Orizzonti Extra) 78-го Венецианского кинофестиваля. 9 сентября премьера фильма состоялась в конкурсной программе кинофестиваля, который проходил с 1 по 11 сентября.

В этом году дирекция фестиваля и Венецианской биеннале, в систему которой входит смотр, ввела новую премию Armani Beauty - приз зрительских симпатий в новой, дополнительной секции "Горизонты экстра" (Orizzonti Extra), которая "призвана представлять новые тенденции в мировом кино", сообщил в июле художественный руководитель фестиваля Альберто Барбера.

Фильм "Мама, я дома" не отмечен наградой Венецианского фестиваля, премию Armani Beauty в программе Orizzonti Extra получил фильм финского режиссера Теэму Никки Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia («Слепой человек, который не хотел смотреть "Титаник"»), говорится в списке награжденных конкурсантов, опубликованном на сайте Венецианской биеннале.

Режиссер Владимир Битоков 10 сентября, до закрытия фестиваля, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что присутствовал на премьерном показе своего фильма в Венеции. "Зрителей было около 700 человек. Об их реакции лучше у них спросить, но премьера прошла, на мой взгляд, хорошо. [...] Всё волнительно и крайне торжественно", - сказал Битоков.

Международное название фильма - Mama, I'm home. Продюсерами картины выступили Александр Роднянский и Сергей Мелькумов. Действие фильма происходит в Нальчике. Главная героиня Тоня - водитель автобуса, которая ждет возвращения сына, уехавшего воевать по контракту в Сирию. Когда Тоне сообщают, что ее сын убит, она отказывается в это верить и в одиночку начинает изнурительную борьбу, требуя вернуть ей сына, писала 26 июля "Российская газета".

Кинокритик Антон Долин, который был на показе фильма для прессы, положительно отозвался о картине. Фильм "Мама, я дома" сюрреалистичен и, в отличие от "Глубоких рек" Битокова, не брутален, сказал Долин корреспонденту "Кавказского узла".

Картина "Мама, я дома" формально следует всем правилам реалистического кино, указал Антон Долин в материале, опубликованном 10 сентября "Медузой"*. "Но интрига и диалоги прописаны так, что над узнаваемо бедной провинциальной жизнью нависает облако почти театрального сюрреализма. За это, очевидно, надо прежде всего благодарить сценаристку Марию Изюмову, хотя не меньший вклад принадлежит оператору Ксении Середе («Дылда», «Чернобыль»), будто стирающей грань между реальностью и галлюцинацией. Трудно сказать, в гендере ли оператора и сценариста дело, но от мужественной брутальности «Глубоких рек» в новой картине Битокова не осталось и следа", - написал кинокритик.

В первую очередь в успехе Владимира Битокова, Кантемира Балагова и других учеников заслуга школы Александра Сокурова, считает киновед и педагог Алексей Гусев, который преподавал на курсах мастерской Сокурова в Нальчике.

"Конечно же, благодаря мастерской они так вырвались вперёд. Я это и в Нальчике наблюдал, и сейчас, преподавая в питерской мастерской Сокурова. Я понятия не имею, как он это делает, но могу сказать: Сокуров умеет такое, чего не умеет, насколько я могу судить, никто из тех, кто преподаёт режиссуру. Он, можно так сказать, «ставит им глаз», наподобие того, как пианистам «ставят пальцы». Ученики начинают [по-особому] видеть и чувствовать, что они «видят». Такой у Александра Николаевича педагогический талант", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что новый фильм Битокова пока не видел.

Владимир Битоков – один из выпускников мастерской Александра Сокурова. Помимо призов на кинофестивалях, работы учеников Сокурова также получили и признание критиков. Молодым режиссерам в Кабардино-Балкарии не хватает поддержки от государства, рассказал ранее "Кавказскому узлу" Александр Сокуров. Творческая мастерская Сокурова, открытая в 2010 году в Нальчике, стала отправной точкой для профессионального черкесского кинематографа, говорится в справке "Кавказского узла" "Александр Сокуров: как рождалось черкесское кино".

Для успеха фильмов важны и участие продюсера, и тематика картин, добавил Алексей Гусев. "Большой молодец Александр Роднянский, что он понял, что от них (режиссёров) есть что ждать. Сделал на них ставку. И пока его ставка прекрасно срабатывает. То, что он продюсирует, оно появляется, вызывает разговоры, повышает его репутацию. Это для продюсера — главный капитал. Продюсер увидел качество мышления, поставленное мастером в юных режиссёрах", - сказал киновед.

По его мнению, Сокуров изначально хотел, чтобы из его учеников в Кабардино-Балкарии выросло именно "новое кавказское кино", но с точки зрения производства фильмов на Кавказе это "пока не получилось". "Он хотел не того, чтобы он приехал в Нальчик, выучил ребят, и они поехали в Москву или Питер работать. А чтобы в Нальчике, вообще на Северном Кавказе возникла своя кинематография. Однако с точки зрения производства фильмов это не получилось пока. Своих киностудий, производственных мощностей (камеры, съемочные группы) нет. Те из учеников Сокурова, кто остался в Нальчике, могут рассчитывать разве что на мощности местных телестудий или снимать малобюджетное, почти кустарное кино. В настоящее время все основные производственные мощности в столицах. Оттуда приезжают съёмочные бригады на места. Сделать на Кавказе центр кинопроизводства пока, увы, не получилось", - пояснил Гусев.

С другой стороны, по его словам, Сокуров настраивал учеников на то, что "кавказское кино" не должно было быть "этнографическим". "Папахи, бурки, джигитовки, поединки за честь и прочее - на самом деле, это легко продать. Но это дешёвка. Это и делать дёшево и продавать дёшево. Это хорошо расходится, но это массовый товар. Такой «кинематографический гамбургер»", - указал Алексей Гусев.

По его словам, Александр Сокуров учил слушателей школы внутри той фактуры, которую они знают доподлинно, видеть универсальное, общечеловеческое. "И его ученики этому научились. Именно такое делает молодых режиссёров из Кабардино-Балкарии желанными гостями на международных фестивалях. Потому что именно это любят в западной культуре. Чтобы не сообщить о том, что есть такой-то народ, а показать, что этот народ при всех внешних отличиях — другие обычаи, другой уклад, другие лица, другой язык, на самом обладает всеми человеческими качествами и не на уровне пошлых тезисов. И даже для человека, который никогда не был на Кавказе, он станет близким и понятным", - рассказал Алексей Гусев.

Владимир Битоков – уроженец Нальчика, в 2011 году он поступил в "Мастерскую режиссеров кино и телевидения" Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете. Сняв "Глубокие реки", Битоков стал автором первого полнометражного художественного фильма на кабардинском языке, говорится в биографической справке о Владимире Битокове, подготовленной "Кавказским узлом".

В том, что выпускники школы Александра Сокурова получают призы на престижных кинофестивалях, заслуга Сокурова, считает и президент российско-британского международного кинофестиваля "Ирида", продюсер Любовь Балагова. "[Но] нельзя сказать, что это связано только с тем, что их обучал великий учитель. Нет! Это ещё связано с огромным духовным потенциалом тех народов, которые проживают на Северном Кавказе. С тем потоком неудержным, который в душах наших людей! Александр Сокуров раскрыл это окно и позволил этому потоку двигаться. Многовековое молчание древнейшего духа создало особую энергетику, которую нужно запускать в творение, в создание великих вещей... Этим народам есть что сказать миру. Гениальность Сокурова заключается в том, что он это увидел и дал этому ход", - привело 6 сентября ее слова РИА "Карачаево-Черкесия".

Любовь Балагова подчеркнула, что "ещё не увидела великие произведения учеников великого мастера". "Но перед нами, безусловно, талантливые молодые режиссеры, работающие с сильным и умелым продюсером. Их (Кантемира Балагова, Владимира Битокова, Киры и других) работы оценены высоко на международных кинофестивалях, с которыми уже многие годы плотно работает продюсер Александр Роднянский. [...] Я с большим интересом наблюдаю то, что они сейчас снимают, отношусь к этому с глубоким уважением, но то, что я хочу увидеть, они ещё не сняли", - цитирует ее агентство.

Ранее продюсер фильма Александр Роднянский назвал включение фильма "Мама, я дома" в официальную программу Венецианского кинофестиваля "очень большим успехом" Владимира Битокова. "Моя стратегия - поддержка молодых талантов, тех смелых и глубоких авторов, которым есть чем поделиться со зрителями. Мне интересны художественно бескомпромиссные авторские высказывания. Такие, как фильм "Мама, я дома". Владимир Битоков - третий после Кантемира Балагова и Киры Коваленко выпускник северокавказской мастерской Александра Николаевича Сокурова, с которым я работаю. И хочу еще раз выразить свое восхищение подвижнической миссией, которую принял на себя выдающийся российский режиссер и педагог", - привела 26 июля слова продюсера "Российская газета".

Напомним, фильм "Теснота" другого ученика Сокурова, Кантемира Балагова, в 2017 году получил приз Каннского фестиваля. Эта картина рассказывает о еврейской семье, вступившей в противоборство с бандитами в Нальчике после похищения младшего сына и его невесты. В 2019 году состоялась премьера фильма Балагова "Дылда" о двух фронтовых подругах, которые пытаются заново начать мирную жизнь в пережившем блокаду Ленинграде в 1945 году. Картина была включена в российский шорт-лист претендентов на премию "Оскар", но не вошла в финальный список номинантов. Балагов получил приз за лучшую режиссуру в конкурсной программе Каннского фестиваля "Особый взгляд".

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