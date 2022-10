Кантемир Балагов объявил о выходе из проекта The Last of Us

29 октября 2022, 13:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Режиссер из Нальчика Кантемир Балагов сообщил, что покинул проект создания сериала по мотивам компьютерной игры The Last of Us, для которого снимал одну из серий.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта режиссер Кантемир Балагов сообщил, что покинул Россию в связи с ситуацией на Украине. Позднее он уточнил, что отъезду из страны предшествовало давление на его родителей. Переехав в США, Балагов решил перенести действие своего нового фильма "Моника" из Нальчика в Нью-Йорк. Для этого режиссер начал переписывать сценарий, в новой версии которого события фильма будут разворачиваться вокруг черкесской диаспоры в штате Нью-Джерси.

Еще 16 января 2021 года стало известно, что Кантемир Балагов приглашен снимать в Голливуде пилотную серию сериала The Last of Us по мотивам одноименной компьютерной игры. Режиссер назвал работу над этим сериалом своей мечтой. В августе 2021 года он завершил съемку пилотной серии сериала.

Кантемир Балагов покинул проект The Last of Us еще год назад "из-за творческих разногласий", сообщило 28 октября издание The Hollywood Reporter.

Сейчас режиссер работает над своим первым англоязычным фильмом Butterfly Jam, который ранее планировалось назвать "Моника". В центре сюжета - отношения отца и сына, эмигрантов из Кабардино-Балкарии. Действие фильма будет происходить в Нью-Джерси, говорится в публикации, перевод которой выполнен "Кавказским узлом".

Сам Кантемир Балагов сегодня подтвердил информацию о выходе из проекта The Last of Us. "Я покинул проект более года назад и не имею к нему никакого отношения. Я желаю только самого лучшего этому шоу и людям", - написал он в Twitter.

"Т.е твоего эпизода в TLOU не будет?" – уточнил в комментарии пользователь solarsunnysleep. "Все правильно. Не будет", - ответил режиссер.

Напомним, Кантемир Балагов, наряду с режиссерами из Кабардино-Балкарии Владимиром Битоковым и Кирой Коваленко, является учеником мастерской известного режиссера Александра Сокурова. Работы учеников Сокурова неоднократно получали награды на кинофестивалях. Так, фильм Кантемира Балагова "Дылда" попал в российский шорт-лист претендентов на премию "Оскар" и получил приз за лучшую режиссуру в конкурсной программе Каннского фестиваля "Особый взгляд". В 2017 году другой фильм Балагова, "Теснота", также получил приз Каннского фестиваля. Сам Сокуров ранее рассказал "Кавказскому узлу", что молодым режиссерам в Кабардино-Балкарии не хватает поддержки от государства.

Творческая мастерская Сокурова, открытая в 2010 году в Нальчике, стала отправной точкой для профессионального черкесского кинематографа, указано в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Александр Сокуров: как рождалось черкесское кино".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.