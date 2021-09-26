Зрители в Северной Осетии сочли актуальным фильм "Разжимая кулаки"

26 сентября 2021, 14:52

Кира Коваленко в кинокартине "Разжимая кулаки" подняла действительно актуальную для Северного Кавказа проблему сепарации от родителей и гиперопеки, указали зрители после премьерного показа фильма во Владикавказе. Осетинский менталитет представлен в фильме реалистично, сочли они.

Как писал "Кавказский узел", кинокартина "Разжимая кулаки", снятая в Северной Осетии режиссером из Кабардино-Балкарии, выпускницей школы Сокурова Кирой Коваленко, получила Гран-при конкурса авторского кино "Особый взгляд" на 74-м Каннском кинофестивале. На фестивале "Кинотавр" картина была показана 25 сентября на церемонии закрытия, посмотревшие ее там зрители назвали фильм сильным и эмоциональным.

Фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки" показали и во Владикавказе, здесь премьера прошла в один день с общероссийской. В столице Северной Осетии посмотреть "Разжимая кулаки" можно только в одном кинотеатре. На показ выделили лишь один вечерний сеанс – в маленьком зале на 85 мест, с учетом социальной дистанции, за раз вмещается около пятидесяти человек. На премьеру 25 сентября все билеты были раскуплены. Показ продлится до 29 сентября.

Целью открытия мастерской Александра Сокурова в Нальчике, по словам самого режиссера, была попытка сформировать сильную региональную инициативную группу молодых специалистов в области культуры в провинциальном городе, говорится в справке "Кавказского узла" "Александр Сокуров: как рождалось черкесское кино". Сокуров считает важным, что его ученики поднимают проблемы Кавказа. Факт показа "Разжимая кулаки" в Каннах значимее, чем сама награда, поскольку это помогает картине найти зрителя, сказал режиссер корреспонденту "Кавказского узла".

Кира Коваленко – ученица режиссера Александра Сокурова. "Разжимая кулаки" - второй ее полнометражный фильм. Съемки проходили в Мизуре – бывшем шахтерском поселке, расположенным вдоль Транскавказской магистрали. Мизур отгорожен от трассы звукозащитными щитами, что как метафору использует Коваленко в своем фильме: жизнь здесь замерла, и выбраться главной героине из-за этих стен очень сложно. Молодая девушка по имени Ада живет вместе с отцом и младшим братом. Ада мечтает сбежать от гиперопеки отца, который прячет ее документы и контролирует каждый шаг. Каждый день Ада ждет на остановке возвращения старшего брата, который уехал на заработки в Ростов-на-Дону. Девушка дожидается брата, и теперь семье в полном составе предстоит пройти процесс сепарации, который оказывается болезненным как для отца, так и для детей. В середине фильма зритель узнаёт, что главная героиня и её погибшая мать – жертвы теракта в Беслане. У Ады жуткие шрамы и недуг, которого она стесняется и который требует лечения. Отец не хочет отпускать ее на лечение, потому что боится остаться один.

Захват заложников в школе № 1 города Беслана в Северной Осетии, совершенный террористами утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки к началу учебного года, стал одним из самых страшных терактов в России. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в здании школы более 1100 заложников, преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в минимальных естественных потребностях. В результате захвата заложников и спонтанной операции по их освобождению погибли 334 человека. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)", а в разделе "Хроники"- хроника захвата школы и последовавших за ним событий.

В фильме Коваленко играет только один профессиональный актер – Алик Караев в роли отца Ады. Милана Агузарова, сыгравшая Аду, на момент съемок училась на втором курсе актерского факультета.

Исполнительница главной роли Милана Агузарова на премьеру фильма пришла с отцом. По ее словам, когда он вышел из зала, в его глазах были слезы. Сама актриса смотрела фильм второй раз, а первый раз это было в Каннах. "Хоть я и смотрела второй раз фильм, все равно было очень сложно. Я переживала. Я очень переживала за реакции, как отреагируют зрители. Я под впечатлением, следила за ребятами, которые смотрели фильм, слушала, что они там между собой говорят – нравится-не нравится", - рассказала Агузарова корреспонденту "Кавказского узла".

Премьера собрала в основном молодых людей. Во время единственной интимной сцены в фильме некоторые зрители реагировали громким смехом и выкриками, один из зрителей вскочил с места и направился к выходу, но потом вернулся.

"Я спокойно на это отреагировала. Каждый воспринимает в меру того, что у него внутри. Сцена действительно очень неловкая, но для меня она трепетная и нежная, я не вижу в ней грязи", - подчеркнула Милана.

Актрисе было интересно сниматься в фильме в том числе потому, что жизненный опыт героини отличен от ее собственного. "Было интересно существовать в ее образе, для меня это в новинку, у меня такого дома не происходило – у меня абсолютно свободная жизнь. Может, что-то и есть близкое у меня с героиней. Мы когда перевоплощаемся, то все это вытаскивается откуда-то из себя. Поэтому там есть много от меня в плане каких-то переживаний", - поделилась Агузарова.

Шикарный фильм. Тема сепарации в Осетии на невероятно актуальном уровне. Особенно в селах.

Первые зрители в Северной Осетии высоко оценили режиссерскую работу Киры Коваленко и особо отметили актерскую игру.

Кира Коваленко в своем фильме поднимает важные для республики темы, отметил актер театра Георгий Цирихов."Фильм не зря взял гран-при Каннского фестиваля, сразу видно, почему. В самой истории я не вижу ничего ужасного и оскорбительного, как это описывали в местных пабликах в социальных сетях те, кто даже не смотрел фильм. По трейлеру у недалекого человека могло сложиться такое впечатление, но если ты здравомыслящий, такое впечатление не возникнет. Шикарный фильм. Тема сепарации в Осетии на невероятно актуальном уровне. Особенно в селах. Молодые люди загибаются в селах. Живут, но мертвые по сути – у меня есть такие знакомые. В городе с этим получше, потому все и бегут в город", - отметил он.

Тема сепарации от родителей болезненна для многих в Северной Осетии, подтвердила студентка Дзера. "Мне очень понравился фильм, это было очень трогательно. Честно, не хотела бы оказаться на месте героини. Тема сепарации с родителями очень актуальная у нас. У моей подруги похожая ситуация – у нее очень-очень строгий отец и все ей запрещает", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".



Тема родительского контроля актуальна для Северной Осетии, согласилась с ней домохозяйка Нелля Калоева. "Шикарный фильм. Такие фильмы и сценарии возвращают людей, которые привыкли жить в комфорте своей семьи, к тому, что может быть по-другому, что бывает и другая сторона. Все это может показаться немного утрированно даже. В городе тема родительского контроля тоже актуальна, учитывая то, до скольки лет у нас обычно живут с родителями. Актерская игра на высшем уровне, настолько натуральная, это было неожиданно – забываешь, что смотришь фильм. Думаю, то, что в фильме снимались непрофессиональные актеры, придало такое ощущение", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В фильме достоверно представлен осетинский и кавказский менталитет, считает студент Давид. "Сюжет открывает глаза на многое. Может, не точь-в-точь, но многие увидят себя. Таков в Осетии и на Кавказе в целом менталитет. И, как всегда, чем сильнее ты сжимаешь кулаки, тем хуже. Родители должны в какой-то момент становиться для своих детей друзьями, а вот те тиски, которые сжимают, рано или поздно взрываются, что и происходит в фильме. Очень много вопросов, эмоций, надо это пережить. Фильм сделан круто", - отметил он.

Кавказское воспитание - это не только запреты

Но, по мнению Давида, кавказское воспитание - это не только запреты. "У некоторых искаженное восприятие кавказского воспитания – якобы это только строгость. Я вырос в традиционной семье. Воспитание для меня такое расплывчатое, неустойчивое понятие, потому что человек должен быть примером, а поставленные запреты только задают новые вопросы. Запрет ничего не дает. У нас в семье были доверительные отношения, и все это складывалось чуть иначе и преподносилось иначе в каждом этапе становления. Героя тоже можно понять – он один, без жены, и понесло его", - подчеркнул он.

Смотреть фильм мешало поведение публики в зале, отметила журналист и фотограф Анна Кабисова. "Мне до сих пор сложно четко сформулировать свои ощущения, так как полностью погрузиться в фильм мне мешала публика в зале. Неуместный смех, разговоры, шум. Хочется посмотреть его еще раз в одиночестве и полной тишине", - сказала она.

Бытовые моменты приведены в фильме достоверно, подчеркнула Кабисова. "Я не сразу подключилась к истории, так как в первую очередь ты смотришь не как сторонний зритель, а как житель Осетии: вот Мизур, вот наши маршрутки, знакомые лица актеров. Немного злили поначалу четко расставленные акценты в плане бытовой неустроенности, отсутствия горячей воды, но опять же знание того, как действительно живут люди в поселке в горах, объясняет тебе самой, что нет никакого преувеличения, это правда. Эти детали нужны в истории не для того, чтобы рассказать о социальных проблемах региона, фильм совсем не об этом", - указала журналист.

Фильм "Разжимая кулаки" - о том, как научиться жить и любить

Фильм "Разжимая кулаки" - не о сложностях жизни о Кавказе, а о том, как научиться жить и любить, отметила журналист. "Фильм волшебным образом затягивает своей странностью, своей собственной индивидуальной художественной вселенной, органичным существованием героев. Мне кажется, что местной публике надо полностью отключиться от установки "у нас такого нет, отец не прячет паспорт дочки" и других подобных заранее надуманных причин критиковать фильм, а попытаться посмотреть его шире, приподняться над собственными стереотипами, и тогда фильм раскроется во всей своей полноте. Фильм на самом деле о любви. И эта любовь показана очень убедительно, искренне и болезненно. Это фильм не о том, как трудно и несвободно жить на Кавказе, это фильм о том, как обрести себя, как научиться любить и принимать любовь, как преодолеть страх и "проснуться к жизни", "родиться второй раз", как формулирует предназначение человека мой любимый философ Мераб Мамардашвили. Я поздравляю создателей фильма, наших актеров - это прекрасная сильная работа", - резюмировала Кабисова.

Картина не привязана к Северной Осетии, считает фитнес-тренер и фотограф Ольга Юнашева. "Фильм очень понравился. Считаю, что он совершенно не привязан к Северной Осетии. Несмотря на то, что он на осетинском языке и там играют осетинские актеры, судить о нем о республике, о нравах, о быте совершенно не стоит. Понятно, что режиссер выбрала эту локацию, чтобы создать визуальное напряжение и передать то, что происходит именно с этой семьей, их внутреннюю трагедию. И это очень удалось. Очень понравилось, как сыграла главная героиня. Несмотря на то, что она тогда училась всего-то на втором курсе, для меня это абсолютно полноценная профессиональная актерская игра, она очень талантливая. И понравилось, как режиссеру удалось раскрыть других участников съемки, которые вообще первый раз соприкасались с актерской игрой", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".