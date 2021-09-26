Фильм выпускницы мастерской Сокурова на "Кинотавре" впечатлил зрителей

26 сентября 2021, 12:21

Кинокартина «Разжимая кулаки» выпускницы мастерской Александра Сокурова Киры Коваленко впечатлила зрителей на фестивале «Кинотавр» в Сочи. Они назвали фильм сильным и эмоциональным.

Как писал "Кавказский узел", в Сочи с 18 по 25 сентября 2021 года проходил 32-й Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр". 21 сентября стало известно, что в рамках фестиваля прошел показ фильма о женском обрезании "Собирайся, поедем на праздник". Зрители и кинокритики, посмотревшие картину, заявили, что она выделяется на фоне прочих показанных на фестивале фильмов, и что эта лента произвела на них впечатление. Фильм о фальсификациях на выборах "Почти весна" режиссера Насти Коркия получил приз в номинации "За чистоту и точность". Главный приз кинофестиваля получил фильм Николая Хомерики "Море волнуется раз". Лучшим актером признан Павел Деревянко, актрисой - Ольга Бодрова.

Кира Коваленко отметила вклад Сокурова в свое становление

На закрытии фестиваля была показана кинокартина «Разжимая кулаки» выпускницы режиссёрской мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете Киры Коваленко, передал корреспондент "Кавказского узла". Продюсер фильма и президент «Кинотавра» Александр Роднянский отметил, что показ в Сочи является премьерным в России, в этот же день (25 сентября) лента стартует в российском прокате. Мировая премьера фильма состоялась в июле этого года на 74-м Каннском кинофестивале, где лента стала победителем программы «Особый взгляд».

События фильма «Разжимая кулаки» разворачиваются в маленьком шахтерском городке Мизур в Северной Осетии, где живёт молодая девушка Ададза. Она страдает от абьюзивного поведения своего отца, гиперопеки братьев и мечтает сбежать из дома. Постепенно фильм раскрывает особенности отношений в этой семье и психологические травмы ее членов. Выясняется, что Ададза стала жертвой теракта в школе, вероятно, когда была ребёнком. У нее проблемы со здоровьем и периодически девушка ложится в больницу на операции. Весь фильм герои говорят на осетинском языке. В фильме звучит музыка популярного на Северном Кавказе исполнителя Алихана Амхадова.

Перед показом фильма продюсер Александр Роднянский отметил вклад Александра Сокурова и его мастерской в Нальчике в развитие российского кино. «Для нас было очень важно и безумно интересно, для меня в частности, работать с ней [Кирой] <...> отдаем должное тому, что он (Сокуров) сделал для замечательных талантливых молодых людей. Эта ее картина абсолютно личная», - отметил он.

Творческая мастерская Сокурова, открытая в 2010 году в Нальчике, стала отправной точкой для профессионального черкесского кинематографа, говорится в справке "Кавказского узла" "Александр Сокуров: как рождалось черкесское кино". Сам Сокуров считает, что молодым режиссерам в Кабардино-Балкарии не хватает поддержки от государства. "Сегодня к самостоятельной работе над полнометражными фильмами готово большинство выпускников мастерской. Однако осуществить свои замыслы они могут, только если придет помощь из Петербурга или Москвы. Нет денег", - сказал он.

Сама Кира Коваленко тоже отметила вклад Сокурова в свое становление как режиссера. «У меня прекрасные актеры, которые просто доверились мне абсолютно, они все непрофессионалы, у них нет никакого опыта в кино, и самая большая благодарность - моему мастеру, потому что он вложил столько жизни и столько души в нас, что я не могу об этом не говорить постоянно», - сказала она на премьере фильма.

Зрители поделились впечатлениями от фильма

Фильм вызвал интерес публики, зал был заполнен более чем наполовину. Во время показа никто не покидал зал, публика смотрела фильм с интересом и до конца. Финал кинокартины был встречен аплодисментами.

«Это очень сильная работа, но... не о положении женщин на Кавказе – это о посттравматическом синдроме после захвата школы, возможно, в Беслане. Я так понимаю, его пережили и девочка, и ее брат. Возможно, там погибла и их мама. Они все связаны друг с другом, они боятся оставаться по-одному, потому что опять может что-то случиться. Отсюда и такие отношения в семье – они как бы держатся друг за друга и не могут отпустить», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» зрительница, пенсионерка из Сочи Елена.

1 сентября 2004 года террористы захватили 1128 заложников в спортзале школы №1 в Беслане. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, 810 человек получили ранения. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)", а в разделе "Хроники"- хроника захвата школы и последовавших за ним событий.

«Единственное, что меня напрягло, - интимная сцена в магазине. Когда у девочки есть два брата, я знаю, что такое на Кавказе нельзя. Но режиссёр... хорошо разбирается в том, о чём она снимает. И может быть, с этой семьей в поселке не считались, поэтому девочка чувствовала себя беззащитной», - добавила зрительница.

Часть зрителей показа в Сочи отметила, что тема патриархальности затрагивается в фильме, но не является основной. «Мне кажется, это не столько проблема Кавказа, сколько проблема вообще всей традиционной части мира. Это же не только Кавказ, это огромное пространство, огромные территории, это поднимается и очень красиво рассказывается. Тут, мне кажется, не про несвободу женщин, про патриархальность, а вообще про семью. У любой семьи есть другая сторона, и здесь это тоже рассказано. Для Киры этот фильм очень личный. И поскольку фильм очень личный, она знает, о чем говорит. Поэтому [ей] веришь», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» редактор журнала Harper’s Bazaar Денис Мережковский.

«Посттравматический сидром стал клиническим диагнозом для семьи, но неизвестно, как они с ним справились. Финал довольно открытый получается. И смогли ли справиться (остается за кадром), это уже как зрители интерпретируют», - добавил он.

«Мне кажется, фильм затрагивает проблемы самоидентификации, осознания своего места в мире, своих корней и современности. Он же не случайно называется «Разжимая кулаки». Героиня в начале фильма находится в борьбе, а потом в осознании. Все очень глубоко, здорово и современно. Она смогла прочувствовать своих близких, свою семью и увидеть в этом ценность», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» молодая зрительница из Москвы Ольга.

«Кино не про то, что общество патриархально или она (героиня) несвободна. Мне кажется, кино про то, как она чувствует себя – как чувствует себя вначале и как чувствует себя в конце... Она живет со своими близкими, она мечтает о чем-то, что ей кажется более важным или более свободным, а на самом деле поддержку она видит в своих родных. Здесь сложно, нельзя буквально трактовать, это очень чувственное кино про эмоции в большей степени, чем про социальный посыл. Это кино больше про личность, чем про общество», - добавила она.