Пользователи соцсетей заметили манипуляцию властей Чечни в споре с Сокуровым

17 декабря 2019, 23:39

Рамзан Кадыров и Джамбулат Умаров приписывают Александру Сокурову слова о чеченском народе, которых не звучало в его интервью. Слова Сокурова относились только к руководителям Чечни, а их ссылки на народ неоправданны, указали пользователи соцсетей.

Как писал "Кавказский узел", предложение Александра Сокурова переосмыслить статус звания Героя России, вызвало резонанс в Чечне. Рамзан Кадыров и другой Герой России, спикер парламента Чечни Магомед Даудов обвинили Сокурова в провокации. 12 декабря почти два десятка чеченских ученых и деятелей культуры подписали гневное обращение к Сокурову, посчитав необоснованными его сомнения в том, что Кадыров достоин звания Героя России. 15 декабря министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров раскритиковал высказывание Сокурова и его фильмы.

10 декабря на заседании президентского Совета по правам человека режиссер Александр Сокуров указал Путину, что звание Героя России одновременно носят и глава Чечни, воевавший на стороне сепаратистов, и погибшие в бою с боевиками Басаева псковские десантники. Путин возразил, что тот, "кто встал на сторону России", достоин звания Героя России. На следующий день Сокуров сообщил, что огорчен ответом Путина. В ответ на критику из Чечни Сокуров пожелал жителям Кавказа поучиться у русской литературной традиции самоанализу и самокритике.

Телеканал "Дождь", опубликовавший 14 декабря интервью с Александром Сокуровым, открыл сегодня полную версию беседы с режиссером для всех зрителей "в связи с большим резонансом", вызванным его словами о пересмотре статуса звания Героя России применительно к Рамзану и Ахмату Кадыровым, говорится в публикации Facebook-сообщества "Остров Сокурова".

Теперь на сайте телеканала доступна полная видеозапись интервью Сокурова, которое длится почти 56 минут - ранее она была доступна только подписчикам "Дождя". Разговор режиссера с журналистом Михаилом Фишманом начинается с обсуждения реакции Кадырова на слова Сокурова на заседании СПЧ.

В интервью Сокуров подчеркивает, что далек от того, чтобы "обобщать до всего чеченского народа" те или иные тенденции. Говорит, что презирает "провинциальную жуткую тупость, глупость и какую-то неразвитость, поскольку она и губит молодые души". Эта фраза произносится в контексте рассуждения о ситуации в Чечне, однако режиссер не утверждает, что чеченскому народу свойственны эти или другие отрицательные качества. Также он произносит слова "чеченский сектор" и тут же их объясняет, говоря, что не видит "республиканского полноценного воплощения" в Чечне. Сокуров возлагает ответственность за эту ситуацию на руководство Чечни, которое "постоянно нарушает" конституционные нормы и "политическую дисциплину" государства.

Джамбулат Умаров в своем обращении пытался представить слова "чеченский сектор" как признак крайнего радикализма Сокурова. По мнению Умарова, собеседник режиссера Михаил Фишман должен был возмутиться из-за этих слов в связи с существованием термина "еврейский сектор",

Комментируя слова Александра Сокурова, Рамзан Кадыров и Джамбулат Умаров исказили их смысл: министр в своем видеообращении интерпретирует слова режиссера как пренебрежительные оценки всему чеченскому народу. Такую же интерпретацию привел паблик online_chechnya в Instagram, чей пост по состоянию на 23.10 мск 17 декабря получил 128 отметок "нравится" и 69 комментариев.

Пользователи соцсетей обратили внимание, что Сокуров не давал оскорбительных характеристик чеченскому народу. "Не в сторону Чечни, а в сторону рк (Рамзана Кадырова - прим. "Кавказского узла"), не обобщайте, про народ он ничего не сказал, он критикует власть, а не народ", - написал _.gorec._. "Он про власть же сказал, народ бы он не посмел тронуть", - заявил ibra_khaniev_95_06_.

"Сокуров не оскорбляет народ!" - отметил derzkiy_alonzo001 под публикацией сообщества grozny_inform.

В Facebook-сообществе "Другой Нальчик" пост о критике Умаровым слов Сокурова был опубликован в 13.01 мск 16 декабря и к 23.10 мск 17 декабря получил 24 комментария. "Сокуров говорил не о чеченцах, а конкретно назвал двух людей по фамилии Кадыров. Сразу умаровы начинают выступать от имени всего народа", - написал Анвар Деркач.

"По-моему, Сокуров и не думал обижать чеченцев. Неужели непонятно, что он хотел сказать, что не должно быть героев одной страны воевавших друг против друга", - написала Лариса Урусбамбетова.

"Кадыров возводит этот вопрос в ранг всеобщего чеченского, тогда как режиссер имел в виду самого Кадырова и его приспешников. Это говорит о том, что Сокуров по своей сути прав, а сам Кадыров прикрывается народом потому, что ему нечем ответить", - считает Беслан Шханоков.

"Просто интересно, они действительно считают, что могут запретить такому, как Сокуров, иметь и высказать своё мнение? Лично мне больше чем надоело это средневековье", - отметила Бэлла Карданова.

Деятели культуры и искусства, такие, как режиссер Александр Сокуров, раскритикованный в Чечне за слова о соответствии Рамзана Кадырова званию Героя России, должны публично озвучивать свое отношение к спорным политическим и социальным вопросам, считают правозащитница Светлана Ганнушкина, актрисы Юлия Ауг и Лия Ахеджакова.

"Эти люди (Умаров и Сокуров) с разных планет и измерений, обсуждают вопрос якобы один, а по факту там такие разные колокольни, что ни один из них никогда не услышит друг друга", - считает Murat Kushkha.

Пользователи YouTube также сочли неоправданными ссылки чеченских чиновников на народ в споре с Сокуровым. "Причем здесь чеченский народ, не могу понять. Куда вы тащите Чеченский народ опять", - написал Аслан Асланов под видео "Джамбулат Умаров подключился к спору Кадырова и Сокурова" пользователя KavkazPress.

"К народу приписывать не стоит. Это высказывание относится к Кадырову и его окружению. И джамбокс (djambox - ник Джамбулата Умарова в Instagram) так и старается [...] переложить сказанное на народ Чечни", - написал пользователь "Братство Вайнахов". "Чеченский народ ни причем", - согласился ВаЙнЕх Ву.