Россия передала 16 заключенных ради обмена на убийцу Хангошвили

01 августа 2024, 23:01

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Владимир Путин подписал указы о помиловании 13 освобожденных в рамках обмена с западными странами, в том числе Олега Орлова*, Кевина Лика и Андрея Пивоварова. Правительство Германии пояснило решение отпустить приговоренного к пожизненному сроку за убийство Зелимхана Хангошвили Вадима Красикова защитой интересов несправедливо осужденных в России.

Как писал "Кавказский узел", правозащитник Олег Орлов*, осужденный на 2,5 года по делу о дискредитации армии, 19-летний Кевин Лик, осужденный по делу о госизмене и политик Андрей Пивоваров, получивший срок за участие в деятельности нежелательной организации, освобождены сегодня в рамках обмена заключенными с западными странами.

В обмене заключенных всего приняли участие 26 человек. Российская сторона в аэропорту Анкары передала 16 заключенных (в том числе граждан США, заключенных с двойным гражданством и граждан России), США и другие западные страны - восемь заключенных, так же в списки по обмену вошли двое несовершеннолетних детей заключенных, которые возвращаются в Россию, проинформировал сегодня "Коммерсант".

В число освобожденных российской стороной, помимо Олега Орлова, Кевина Лика и Андрея Пивоварова, вошли политик Илья Яшин*, политик и журналист Владимир Кара-Мурза*, Александра Скочиленко, журналист Алсу Курмашева, бывшие сотрудники штабов Навального** Лилия Чанышева, Ксения Фадеева, Владимир Останин, журналист Эван Гершкович, Пол Уилан и другие, говорится в публикации.

Информацию о том, что Андрей Пивоваров освобожден, подтвердила сегодня его супруга. "Я только что 10 минут говорила с Андреем. Он в порядке! Рядом с ним Володя Кара-Мурза* и Илья Яшин*. Все здоровы. Господи, какое это счастье", — написала Татьяна Усманова в соцсети X. Она добавила, что Пивоваров не знал, что его везут на обмен, пока не оказался в самолете.

Кевин Лик чувствует себя нормально. "В момент обмена он позвонил маме из Анкары и сообщил, что чувствует себя нормально, а также благодарен каждому, кто обращал внимание на его дело", - сообщил сегодня Telegram-канал "История Кевина Лика".

Пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин подписал указы о помиловании 13 из переданных зарубежным странам, в том числе и Олега Орлова*, Кевина Лика и Андрея Пивоварова. "Решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Президент России сегодня встретил в аэропорту Внуково российских граждан, вернувшихся на родину в результате обмена.

"Сейчас хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение к военной службе. <...> Все вы будете представлены к государственным наградам. Мы с вами еще увидимся, поговорим о вашем будущем", - приводятся его слова на сайте Кремля.

Как следует из видео, опубликованного в частности РИА "Новости", бывшие заключенные спускались по красной дорожке, у трапа выстроился почетный караул. Мужчина в кепке и спортивной куртке, похожий на Вадима Красикова, спустился первым и обнялся с Путиным.

В Россию вернулись восемь заключенных из других стран, в их числе Вадим Красиков, осужденный в Германии за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС. "Среди российских граждан, вернувшихся на Родину в результате обмена, есть отбывавший пожизненное наказание в ФРГ гражданин РФ, известный под фамилией Красиков", - проинформировало агентство.

Возвращение Красикова подтвердило правительство ФРГ. Решение о передаче Красикова "не было легким" для Берлина, говорится в заявлении. "Интерес государства к исполнению приговора в отношении осужденного преступника был сопоставлен со свободой, физическим благополучием и - в некоторых случаях - жизнью невинных людей, несправедливо заключенных в России", - привела слова официального представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта Deutsche Welle*.

В феврале после смерти в колонии российского оппозиционера Алексея Навального распространили информацию, что планировался обмен оппозиционера на Вадима Красикова, осужденного за убийство Зелимхана Хангошвили. Пресс-секретарь президента России заявил тогда, что не владеет информацией об этом.

По данным Wall Street Journal, Россия в переговорах с США об обмене заключенными настаивала на освобождении Вадима Красикова, осужденного за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Россиянин, которого свидетель опознал как сотрудника российских спецслужб Вадима Красикова, приговорен 15 декабря 2021 года судом в Берлине к пожизненному заключению по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. В июле 2022 года CNN сообщило, что российские чиновники потребовали добавить Красикова к предложенному США обмену торговца оружием Виктора Бута на граждан США Бриттни Гринер и Пола Уилана. Запрос был сочтен проблематичным в том числе из-за того, что Красиков остается под стражей в Германии.

Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа 2019 года. По данным прокуратуры Германии, Вадим Красиков "действовал по поручению госструктур центрального правительства России" и совершил убийство либо ради вознаграждения, либо потому, что разделял мотивы заказчика. Зелимхан Хангошвили - уроженец Панкисского ущелья, чеченец-кистинец, в ходе второй чеченской кампании он стал полевым командиром.

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* включены в реестр иностранных агентов.

** штабы Навального признаны в России по решению суда экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России