WSJ сообщила о переговорах об освобождении осужденного за убийство Хангошвили

11 сентября 2023, 17:54

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Россия в переговорах с США об обмене заключенными настаивает на освобождении Вадима Красикова, осужденного за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщила газета Wall Street Journal.

Как писал "Кавказский узел", россиянин, которого свидетель опознал как сотрудника российских спецслужб Вадима Красикова, приговорен 15 декабря 2021 года судом в Берлине к пожизненному заключению по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. В июле 2022 года CNN сообщило, что российские чиновники потребовали добавить Красикова к предложенному США обмену торговца оружием Виктора Бута на граждан США Бриттни Гринер и Пола Уилана. Запрос был сочтен проблематичным в том числе из-за того, что Красиков остается под стражей в Германии.

Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа 2019 года. По данным прокуратуры Германии, Вадим Красиков "действовал по поручению госструктур центрального правительства России" и совершил убийство либо ради вознаграждения, либо потому, что разделял мотивы заказчика. Зелимхан Хангошвили - уроженец Панкисского ущелья, чеченец-кистинец, в ходе второй чеченской кампании он стал полевым командиром.

Россия и США продолжают переговоры об обмене заключенными, при этом Москва настаивает на освобождении Вадима Красикова, сообщило 11 сентября Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников из западных стран, в том числе на "бывшего европейского чиновника, имеющего связи с высокопоставленными фигурами российского правительства".

По данным издания, на переговорах звучат имена граждан США - Пола Уилана, осуждённого в России по обвинению в шпионаже, и журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, который с марта находится под арестом в России по такому же обвинению.

Как утверждается в публикации, поручение добиваться освобождения Красикова дал Владимир Путин секретарю Совбеза Николаю Патрушеву незадолго до приговора Красикову в 2021 году. В отличие от Виктора Бута, который находился в тюрьме в США и был обменян на осужденную в России баскетболистку Бриттни Гринер, Красиков находится вне американской юрисдикции, посколькую заключен в тюрьму в Германии, и это на переговорах дополнительные сложности.

Чиновники из нескольких стран заявили, что возможна также сделка по обмену российских заключенных в западных странах на российских политзаключенных, таких как Алексей Навальный*, сообщило издание.

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* Алексей Навальный внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Он создатель ФБК, включенной в реестр иноагентов, признанной экстремистской и запрещенной в РФ. Осужден условно по делу о мошенничестве, в феврале 2021 года срок заменен на реальный. В колонии обвинен в мошенничестве и неуважении к суду, осужден на 9 лет. Также обвиняется в дезорганизации колонии, экстремизме и реабилитации нацизма. В апреле сообщил, что по делу о терроризме ему грозит пожизненный срок. Признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.