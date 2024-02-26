Песков ушел от ответа на вопрос о планах обмена Навального на убийцу Хангошвили

26 февраля 2024, 22:36

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Соратники российского оппозиционера Алексея Навального распространили информацию, что планировался обмен оппозиционера на Вадима Красикова, осужденного за убийство Зелимхана Хангошвили. Пресс-секретарь президента России заявил, что не владеет информацией об этом.

Как писал "Кавказский узел", по данным Wall Street Journal, Россия в переговорах с США об обмене заключенными настаивала на освобождении Вадима Красикова, осужденного за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Россиянин, которого свидетель опознал как сотрудника российских спецслужб Вадима Красикова, приговорен 15 декабря 2021 года судом в Берлине к пожизненному заключению по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. В июле 2022 года CNN сообщило, что российские чиновники потребовали добавить Красикова к предложенному США обмену торговца оружием Виктора Бута на граждан США Бриттни Гринер и Пола Уилана. Запрос был сочтен проблематичным в том числе из-за того, что Красиков остается под стражей в Германии.

Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа 2019 года. По данным прокуратуры Германии, Вадим Красиков "действовал по поручению госструктур центрального правительства России" и совершил убийство либо ради вознаграждения, либо потому, что разделял мотивы заказчика. Зелимхан Хангошвили - уроженец Панкисского ущелья, чеченец-кистинец, в ходе второй чеченской кампании он стал полевым командиром.

Соратница Алексея Навального Мария Певчих* в ролике, опубликованном сегодня на YouTube-канале оппозиционера сообщила, что Навальный в ближайшие дни должен был оказаться на свободе, так как его могли обменять на россиянина Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство чеченского боевика.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил газете Financial Times, что у него нет информации о каких-либо переговорах, которые якобы велись с целью обмена Алексея Навального. "Мне не известно о подобных договоренностях",— заявил он.

Издание со ссылкой на анонимный источник утверждает, что в последние недели велись переговоры об обмене Вадима Красикова на Алексея Навального и двух граждан США - арестованного по обвинению в шпионаже Эвана Гершковича и осужденного за шпионаж Пола Уилана. После смерти Навального интерес к переговорам у западных дипломатов ослаб, утверждает источник

16 февраля Алексей Навальный скончался в колонии после того, как, согласно заявлению УФСИН, его состояние резко ухудшилось. Жители городов России, в том числе на юге страны, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий. Информация об этих акциях и о реакции силовиков на них собрана "Кавказским узлом" в справке "Акции памяти Алексея Навального на Кавказе".

Акции в память об Алексее Навальном прошли и за рубежом, в частности, в Тбилиси, Батуми, Ереване. В столице Армении участники стихийной акции в память об Алексее Навальном* собрались у посольства России. Почтить память оппозиционного политика пришли сотни человек, в основном российские мигранты, рассказывается в видео, снятом "Кавказским узлом" в Ереване.

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