Акции памяти Алексея Навального на Кавказе

22 февраля 2024, 02:14

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

16 февраля 2024 года УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Алексей Навальный умер в колонии после внезапного резкого ухудшения состояния. В России и за рубежом проходят акции памяти этого оппозиционного политика. В России возложение цветов и одиночные пикеты в память о Навальном обернулись задержаниями. “Кавказский узел” в обновляемой справке публикует информацию об акциях памяти Алексея Навального на юге России и в странах Южного Кавказа, а также о реакции силовиков на эти акции.

Акции памяти Навального на Юге России

Краснодар

В Краснодаре 16 февраля около 20 человек возложили цветы к мемориалу жертвам фашизма в память о Навальном. Каждого, кто приносил цветы, фотографировали двое мужчин в штатском.

Один из пришедших положил на мемориал листовку со словами: "Мы необыкновенно сильны в этот раз. Не сдавайтесь!". Листовку убрали чиновники.

Позже на выходе из парка Чистяковская роща, где люди возлагали цветы, полиция задержала активиста Андрея Вязова. Он проводил одиночный пикет, держа в руках баннер с предвыборной кампании Алексея Навального* 2018 года. Краснодарский суд арестовал Вязова на 14 суток, признав использованный в ходе пикета баннер демонстрацией символики запрещенной организации.

Сочи

16 февраля после известия о смерти Алексея Навального сочинцы и гости курорта решили почтить его память, возложив цветы к памятнику жертвам политических репрессий. Там их встретили силовики, которые наблюдали за пришедшими.

Одна из пришедших возложила букет цветов к памятнику, но силовик тут же резко убрал цветы с мемориала. Когда женщина спросила, почему он сделал это, тот ответил: "Тут не кладбище" и сказал двум другим силовикам, что надо обтянуть памятник маркировочной лентой, чтобы к нему никто не мог подойти. Другой пришедший возложить цветы передумал это делать, увидев трех силовиков

В последующие дни местные жители и активисты продолжали нести цветы к стихийному мемориалу Алексею Навальному у мартиролога в сквере и у Камня памяти жертвам политических репрессий на улице Конституции. А полиция продолжала там дежурить.

Людей, которые подходили к памятнику с цветами, свечами и фотографиями Алексея Навального, силовики задерживали и угрожали статьями за экстремизм, участие в несанкционированных митингах, а также обещали внести их имена в некие "черные списки". Так, от троих членов партии “Яблоко” силовики требовали предоставить паспорта, угрожая задержанием и тем, что у них есть ориентировки на активистов. Двоим блогерам пришлось также предъявить паспорта из-за угрозы ареста за неповиновение полиции.

Те цветы, которые все же клали к мемориалу, полицейские тут же убирали.

Таганрог

В Таганроге возлагали цветы к зданию, на котором раньше была табличка памяти жертв политических репрессий. 16 февраля там были задержаны не менее семи человек, при этом на ночь в полиции были оставлены по меньшей мере три человека. При задержании силовики применили физическое воздействие. Двоих задержанных в Таганроге они продержали в отделении два часа, заставили разблокировать телефон, читали переписки и смотрели фото, угрожали избиением и задержанием на сутки. С обоих взяли объяснения, сняли отпечатки пальцев, сфотографировали и предупредили, что при следующем задержании наступит административная или уголовная ответственность. После этого задержанных отпустили с предостережениями. Один из них, Эрнест Дмитриев, оштрафован на 2000 рублей за неповиновение силовикам .

Ставрополь

Жители Ставрополя также возлагали цветы к памятнику жертвам политических репрессий в память об Алексее Навальном. Силовики задерживали всех, кто подходил к памятнику с цветами, сообщили активисты.

Задержанные рассказали, что в отделения полиции были доставлены десятки человек. Силовики требовали от задержанных предоставить доступ к телефонам и подписать предупреждения о недопустимости участия в массовых акциях.

В частности, у памятника был задержан руководитель ставропольского отделения партии "Яблоко" Виталий Зубенко. Его под предлогом установления личности доставили в отдел полиции, хотя он показывал документы. По словам Зубенко, ему пояснил сотрудник полиции в отделении, что "им поступила информация, что кто-то собирается устраивать в Ставрополе несанкционированные мероприятия, и поэтому они тех, кто приходил к памятнику, доставляли в ОВД".

Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону в память об Алексее Навальном возлагали цветы к памятнику жертв репрессий. 17 февраля были задержаны два участника акции – Денис Матюхин и Валентина Мрыхина .

Мрыхина провела ночь в полиции, на следующий день, 18 февраля, суд оштрафовал ее на 2000 рублей, признав виновной неповиновении полицейским.

Астрахань

В Астрахани цветы возлагали к памятнику жертвам политических репрессий у Лебединого озера. 17 февраля полицейские задержали Марию Поплавскую, как только она положила цветы и отошла от памятника. У нее отобрали телефон и доставили в ОВД. По ее словам, кроме нее там находилось еще пять человек. Силовики посмотрели содержимое телефона задержанной, провели беседу и отпустили с предостережением .

Владикавказ

Во Владикавказе 14 жителей пытались возложить цветы в память об Алексее Навальном к памятнику жертвам политических репрессий в Тургеневском сквере. По данным МВД, сотрудники полиции провели с этими людьми профилактические беседы и "выписали предостережения о недопущении нарушения законодательства РФ, касающегося проведения несанкционированных публичных акций" .

Республиканское МВД 19 февраля разместило на своем сайте предостережение, что "правоохранительные органы будут незамедлительно пресекать попытки проведения несогласованных публичных мероприятий, а также любые провокационные действия со стороны их участников".

Ингушетия

В Ингушетии после смерти Навального сотрудники центра по противодействию экстремизму массово вызывают на профилактические беседы активистов и бывших осужденных по делу о митинге в Магасе, а также связывались с представителями Совета тейпов. Тем, кто пришел в ЦПЭ, силовики вручают предостережения от участия в экстремистских действиях и несогласованных акциях .

С 16 по 19 февраля силовики провели на территории России не менее 397 задержаний на акциях памяти Навального, несколько десятков человек были отправлены в спецприемники, сообщает "ОВД-инфо"*.

Южный Кавказ

Грузия

16 февраля российские активисты в Тбилиси вышли на молчаливую акцию в связи со смертью Алексея Навального. Акция прошла возле бывшего посольства России в Грузии. Участники акции обвинили в смерти политика российские власти. Многие вели запись на свои мобильные телефоны и светили фонариками на телефонах .

В Батуми на молчаливой акции участники возлагали цветы и ставили свечи к стихийному мемориалу Навальному. Как следует из видео и фотографий, опубликованных Paper Kartuli, на плакатах было написано: "Не забудем, не простим", "Я не боюсь, и ты не бойся" .

На смерть политика отреагировал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, ныне находящийся в тюремном заключении. "Это великая трагедия, наступление которой ожидалось уже довольно давно", - написано на его странице в Facebook***. В записи также подчеркивается, что страны Запада и участники Мюнхенской конференции по безопасности, которая совпала со смертью Навального, должны попытаться спасти других российских политзаключенных, в частности, Илью Яшина**. "И еще, попытайтесь спасти меня", - попросил Саакашвили, отметив, что тоже находится в заключении по велению властей России и что его жизнь также находится в опасности.

Армения

Участники стихийной акции в память об Алексее Навальном собрались у посольства России в Армении. Почтить память оппозиционного политика пришли сотни человек, в основном российские мигранты, рассказывается в видео, снятом "Кавказским узлом" в Ереване.

В Ереване 16 февраля участники спонтанной массовой акции в память об Алексее Навальном собрались у посольства России. Корреспондент “Кавказского узла” сообщил с места событий, что собравшихся были сотни, в основном это были российские мигранты.

Акция не была согласована с ереванской мэрией. Полиция не предпринимала мер для разгона собравшихся, но и не позволила участникам приблизиться к зданию дипмиссии – они расположились на противоположном тротуаре. По данным силовиков, в акции приняли участие не менее 200 человек. Организаторы заявили о не менее 500 участниках акции .

На плакатах пришедших были написаны слова с обвинениями в адрес российских властей в убийстве Навального. Они скандировали: "Убийцы", "Навальный" и "Россия будет свободной". Активисты включали телефонные фонарики в память об Алексее Навальном. В конце акции ее участники зажгли свечи и возложили цветы у импровизированного мемориала с фотографиями политика. Акция завершилась без инцидентов и задержаний.

Участники акции, опрошенные корреспондентом “Кавказского узла”, не поверили в официальную версию смерти политика и уверены, что это было убийство. Активисты затруднились прогнозировать, принесет ли смерть политика перемены в России, но, как сказал один из участников, они “надеются на перемены".

18 февраля в Ереване во время акции, приуроченной к 103-летию февральского восстания, армянские оппозиционеры возложили цветы к расположенному напротив российского посольства стихийному мемориалу памяти Алексея Навального и почтили его память минутой молчания . Акцию сопровождали усиленные наряды полиции, которые запретили участникам шествия приблизиться к зданию российского посольства. Сторонники оппозиции расположились на тротуаре напротив посольства.

Азербайджан

18 февраля в Баку к мраморной плите у мемориала поэту Гусейну Джавиду неизвестные люди принесли скромные букеты цветов и фотопортрет Алексея Навального.

Председатель партии "Мусават" Ариф Гаджилы указал на незаконность преследования Навального, на непримиримое отношение Навального к Кремлю, на его помещение в штрафной изолятор 27 раз. Гаджилы предположил, что смерть Навального “окажет серьезное влияние на политическое положение в России".

20 февраля послы США и Великобритании в Азербайджане возложили цветы к стихийному мемориалу Алексею Навальному у памятника азербайджанскому поэту, жертве сталинских репрессий Гусейну Джавиду.

Хотя масштабных акций в память о Навальном в Азербайджане не было, смерть российского оппозиционного политика вызвала дискуссию в азербайджанском сегменте соцсетей. Участники этих дискуссий поспорили об отношении Алексея Навального к Кавказу и его жителям.

В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

В августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после отравления. Сознание вернулось к нему уже в Берлине, куда Навального вывезли из России на лечение. Навальный заявил, что за покушением на его жизнь стоят российские власти. В январе 2021 года Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево. Тогда по всей России прошли акции в поддержку политика, и политологи признали эти акции самыми массовыми за последние десятилетия.

* Алексей Навальный внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, он известен как создатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в реестр иноагентов, признанного экстремистским и запрещенным в РФ. 2 февраля 2021 года суд в Москве приговорил Навального к 3,5 года колонии, позднее ему были предъявлены новые обвинения и был увеличен срок лишения свободы. По обвинениям в мошенничестве и неуважении к суду Навальный был осужден на 9 лет, по делу о дезорганизации колонии, экстремизме и реабилитации нацизма - на 19 лет. В апреле 2023 года Навальный сообщил, что по делу о терроризме ему грозит пожизненный срок. Признан "узником совести". Штабы Навального, ранее действовавшие в регионах России, признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных.

** внесены в реестр иноагентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечания