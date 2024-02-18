Сочинцы продолжают нести цветы к мемориалу Навальному*

18 февраля 2024, 07:03

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Местные жители и активисты продолжают нести цветы к мемориалу Алексею Навальному* в Сочи, стихийно образовавшемуся около памятника жертвам политических репрессий. Силовики опрашивают тех, кто их приносит, и проверяют документы. Некоторым людям вменяют участие в несанкционированных акциях, неповиновение полиции и экстремизм, рассказали активисты.

Как информировал "Кавказский узел", УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило 16 февраля, что Алексей Навальный* скончался в колонии. В Тбилиси, Батуми и Ереване вечером 16 февраля активисты почтили память Навального*. В Краснодаре активисты возложили цветы к мемориалу жертвам фашизма, житель города Андрей Вязов арестован на 14 суток за демонстрацию баннера времен президентской кампании Навального*. В Таганроге было задержано не менее семи человек, участники акции в Ставрополе сообщили о десятках доставленных в отделения полиции, в Ростове-на-Дону на акции памяти Навального* задержан один человек.

Полиция в Сочи продолжает дежурить у мартиролога в сквере и у Камня памяти жертвам политических репрессий на улице Конституции. Людей, которые подходят к памятнику с цветами, свечами и фотографиями Алексея Навального* полицейские задерживают и вменяют им экстремизм, участие в несанкционированных митингах, а также заносят в "черные списки". Об этом рассказали местные активисты: блогеры, члены общественных движений и партии "Яблоко".

"Мы сегодня (17 февраля) днем, около 15 часов, втроем подошли к мартирологу на улице Конституции с целью возложить цветы, в память о Навальном", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член партии "Яблоко" Николай.

Как только трое членов партии подошли с цветами к мартирологу, их полиция их тут же задержала. "Можно сказать, "скрутили" тут же, потому что полиция агрессивно очень набросилась на всех троих", – отметил Николай.

Активисты не заметили силовиков, так как те стояли за кустами, отметил другой член партии "Яблоко" Олег. "Потом увидели полицейский "ПАЗик". Подскочившие к нам сразу стали требовать наши документы и обвинять нас в экстремизме и несанкционированном митинге. Пока мы пытались выяснить кто они такие и по какому праву нас задерживают, подбежал какой-то абсолютно еще более агрессивный и неадекватный мужчина. Он не назвал свое ФИО, но сказал, что из уголовного розыска, что у него якобы ориентировки на нас. Он угрожал задержанием, если мы не предоставим паспорта. Нам пришлось передать паспорта, и этот человек пообещал нас внести в какие-то "черные списки", – пояснил Олег корреспонденту "Кавказского узла".

Активистка Валентина, которая была третьем членом их кампании, рассказала, что положила цветы, но их тут же забрали полицейские. Она отметила, что пыталась "миролюбиво разъяснить разъяренным стражам порядка", что отношение к смерти любого человека – это священный ритуал, к которому нужно относиться с уважением и пониманием и что убирать с мемориала цветы – аморально. На силовиков ее слова не подействовали. "Они все были очень агрессивны. Среди них была и женщина-полицейский", – сказала Валентина корреспонденту "Кавказского узла".

Сочинских блогеров-сторонников Навального* Алексея и Марию так же 17 февраля задержали в этом же месте на улице Конституции и пытались вменить экстремизм за букет с ленточкой, на которой было написано слово "скорбим". "Они пытались нас стыдить за что то, угрожали протоколом и доставлением в полицию, если мы не предъявим паспорта. Они не сказали нам кто они такие и на каком основании требуют наши паспорта", – рассказала Мария корреспонденту "Кавказского узла".

Она добавила, что паспорта блогерам пришлось предъявить из-за угрозы ареста за неповиновение полиции.

Другой активист, Константин, пояснил, что пришел специально в ночь с 16 на 17 февраля, в надежде, что полиции к этому времени на месте уже не будет. Он планировал не только возложить цветы, но и зажечь свечу и поставить фото Алексея Навального* у мартиролога и камня жертвам политрепрессий, но там, по его словам, "везде была полиция с автозаками, с мигалками". Даже после полуночи.

"Патруль не пускал желающих положить цветы, стращали сутками и штрафами. Девушка сидела на лавочке с букетом гвоздик и плакала. Сказала мне, что расстроена гибелью Навального* и что ее не пускают возложить цветы. Я ее успокаивал. Напротив стоял, как скала, известный в городе активистам полицейский – Андреев Давид Петросович. Второй мой заход, в три часа ночи оказался удачнее. Полицейских у камня не было. Получилось совершить задуманное: положить цветы, зажечь свечу у фото Алексея Навального. Там так же лежали разбросанные одиночные цветы. Я понял, что люди тоже, как и я, приходили глубокой ночью", – рассказал Константин корреспонденту "Кавказского узла".

Утром 17 февраля он снова пришел к этому месту и увидел там полицейских. "Там опять стояли те же полицейские. Фото Алексея Навального*, свечей и цветов уже не было. Все было зачищено", – отметил Константин.

Член одного из общественных движений Сочи Светлана поделилась, что так и не смогла возложить цветы со своей подругой. "Приходили с подругой 16 февраля в день смерти Навального*. Было полно полиции. Приходили 17 февраля. Но возложить цветы не решились. Видели, как "прессуют" полицейские других людей. У нас с собой не было документов. Не хотелось ехать в участок и попадать на "карандаш" к властям, поэтому не решились положить цветы. Сегодня от знакомых слышали, что ночью 18 февраля так же стоит полицейский патруль", – рассказала Светлана корреспонденту "Кавказского узла".

Ольга Анисимова сделала фото полицейского у памятного камня жертвам политических репрессий и на своей странице в соцсети отметила: "В Сочи охраняют памятник жертвам политических репрессий. Четверо полицейских на один памятник. Сильно".

"Полиция призвана защищать власть от народа. Не путаем с милицией, как все мы привыкли. Сегодня мы все один на один с бедой, болезнями, просвещением, пропагандой и беззаконием", – отреагировала на ее пост Елена Ушанева.

Напомним, в августе 2020 года Алексей Навальный* впал в кому после отравления в омском аэропорту. Сознание вернулось к нему уже в Берлине, куда Навального* вывезли на лечение. Навальный* заявил, что за покушением на его жизнь стоят российские власти. В январе 2021 года Алексея Навального*, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево.

В январе 2021 года по всей России проходили акции в поддержку Навального*, они признаны политологами самыми массовыми за последние десятилетия. С 31 марта 2021 года Навальный* проводил голодовку в колонии, требуя допустить к нему приглашенного врача. После массовых протестов и уступок со стороны ФСИН оппозиционер прекратил голодовку.

В материале "Кавказского узла" "Навальный*: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

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* Алексей Навальный внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, он создатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в реестр иноагентов, признанного экстремистским и запрещенным в РФ. 2 февраля 2021 года суд в Москве приговорил Навального к 3,5 года колонии, позднее ему были предъявлены новые обвинения и увеличен срок лишения свободы. В колонии обвинен в мошенничестве и неуважении к суду, осужден на 9 лет. По делу о дезорганизации колонии, экстремизме и реабилитации нацизма осужден на 19 лет. В апреле 2023 года сообщил, что по делу о терроризме ему грозит пожизненный срок. Признан "узником совести". Штабы Навального, ранее действовавшие в регионах России, признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.