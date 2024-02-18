Один человек задержан в Ростове-на-Дону на акции памяти Навального*

18 февраля 2024, 02:14

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ростове-на-Дону во время возложения цветов в память об Алексее Навальном* задержан активист Денис Матюхин, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", В Краснодаре активисты возложили цветы к мемориалу жертвам фашизма, житель города Андрей Вязов арестован на 14 суток за демонстрацию баннера времен президентской кампании Навального*. В Таганроге были задержаны не менее семи человек, один из них оштрафован за неповиновение полиции. Участники акции в Ставрополе сообщили о десятках доставленных в отделения полиции.

УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило 16 февраля, что осужденный Алексей Навальный* скончался в колонии после того, как его состояние резко ухудшилось. Условия в колонии привели к смерти Навального*, отметила часть пользователей соцсетей на юге России, некоторые усомнились в том, что причины смерти были естественными. Комментаторы выразили соболезнования семье политика. В Тбилиси, Батуми и Ереване вечером 16 февраля активисты почтили память Алексея Навального*.

В Ростове-на-Дону задержан один участник акции в память об Алексее Навальном*. В отдел полиции доставлен Денис Матюхин, пишет "ОВД-Инфо"**.

Предполагается, что его административное дело будет рассматриваться Октябрьский районный суд.

В августе 2020 года Алексей Навальный* впал в кому после отравления в омском аэропорту. Сознание вернулось к нему уже в Берлине, куда Навального вывезли на лечение. Навальный заявил, что за покушением на его жизнь стоят российские власти. В январе 2021 года Алексея Навального*, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево.

Акции в поддержку Навального*, которые проходили в январе 2021 года по всей России, признаны политологами самыми массовыми за последние десятилетия. С 31 марта 2021 года Навальный* проводил голодовку в колонии, требуя допустить к нему приглашенного врача. После массовых протестов и уступок со стороны ФСИН оппозиционер прекратил голодовку.

В материале "Кавказского узла" "Навальный*: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* Алексей Навальный внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, он создатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в реестр иноагентов, признанного экстремистским и запрещенным в РФ. 2 февраля 2021 года суд в Москве приговорил Навального к 3,5 года колонии, позднее ему были предъявлены новые обвинения и увеличен срок лишения свободы. В колонии обвинен в мошенничестве и неуважении к суду, осужден на 9 лет. По делу о дезорганизации колонии, экстремизме и реабилитации нацизма осужден на 19 лет. В апреле 2023 года сообщил, что по делу о терроризме ему грозит пожизненный срок. Признан "узником совести". Штабы Навального, ранее действовавшие в регионах России, признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных.

** внесены в реестр иноагентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.