Активисты пожаловались на массовые задержания в Ставрополе при возложении цветов в память о Навальном*

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Активисты, задержанные у памятника жертвам политических репрессий в Ставрополе во время возложения цветов в память о Навальном*, рассказали, что в отделения полиции были доставлены десятки человек. Силовики требовали от задержанных предоставить доступ к телефону и подписать предупреждения о недопустимости участия в массовых акциях.

Как писал "Кавказский узел", УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило 16 февраля, что осужденный Алексей Навальный* скончался в колонии после того, как его состояние резко ухудшилось. Условия в колонии привели к смерти Навального*, отметила часть пользователей соцсетей на юге России, некоторые усомнились в том, что причины смерти были естественными. Комментаторы выразили соболезнования семье политика. В Тбилиси, Батуми и Ереване вечером 16 февраля активисты почтили память Алексея Навального*. В Краснодаре активисты возложили цветы к мемориалу жертвам фашизма, житель города Андрей Вязов арестован на 14 суток за демонстрацию баннера времен президентской кампании Навального*. В Таганроге были задержаны не менее семи человек, один из них оштрафован за неповиновение полиции.

Сегодня жители Ставрополя возлагали цветы к памятнику жертвам политических репрессий в память об Алексее Навальном*. Силовики задерживали всех, кто подходил к памятнику с цветами, сообщили активисты.

В частности, у памятника был задержан руководитель ставропольского отделения партии "Яблоко". Он пришел к памятнику около 16.00 мск, кроме полицейских, там никого не было. "Я подошел и положил цветы, а после этого под предлогом установления личности меня доставили в отдел полиции на улице Балахонова, хотя я им показывал документы", - сказал Зубенко корреспонденту "Кавказского узла".

По словам собеседника, когда его привезли в отделение, там уже было 16 человек, доставленных по тому же поводу. "И после меня еще привозили. Наверное, где-то 20-25 человек при мне было", - отметил он. Как ему пояснил сотрудник полиции в отделении, "им поступила информация, что кто-то собирается устраивать в Ставрополе несанкционированные мероприятия, и поэтому они тех, кто приходил к памятнику, доставляли в ОВД".

В полиции Зубенко стали спрашивать, по какой причине он пришел к памятнику. Он отказался давать объяснения. "Хотя более молодых, неопытных они вынуждали давать объяснения. Потом выдали предостережение о недопустимости нарушения закона, еще пытались сфотографировать меня на фоне линейки, но я отказался", - рассказал он.

В отделении полиции Зубенко провел около часа. "Потому что там своего рода очередь же из этих людей (задержанных) была", - уточнил он. По его словам, в основном это были люди молодого и среднего возраста.

Когда Зубенко вернулся к памятнику жертвам политических репрессий, где он оставил машину, он увидел, что возложенные им цветы с памятника исчезли. "Я обошел памятник - а они там все свалены. Я их переложил на место, обратно. Считаю это фактом вандализма", - возмутился собеседник.

"Гибель Навального* - предостережение о начале откровенных репрессий в отношении политических заключенных. А это и Владимир Кара-Мурза**, и Илья Яшин**, и многие другие. У нас ведь сейчас больше политзаключенных, чем было при Брежневе. Поэтому я считаю, что мы должны обратить внимание на то, что не только Алексей Навальный* погиб, но и другие могут погибнуть. Не зря люди несут цветы в разных городах России к памятникам жертвам политических репрессий, установленным в память о репрессиях советского периода. Получается, что репрессии, которые были тогда, возвращаются. А тут человек умер в тюрьме, это недопустимо, и это конкретная параллель с тем, как люди умирали в ГУЛАГе", - сказал Зубенко.

Еще одна ставропольчанка, доставленная в отделение полиции на улице Балахонова, Алина, сказала корреспонденту "Кавказского узла", что, когда они с друзьями пришли к памятнику, чтобы возложить цветы, к ним четверым подошло порядка 10 сотрудников полиции.

"Там никого не было, кроме нас. Мы с цветами подошли, положили их - и только развернулись, как к нам подошли сотрудники полиции, их было много, не менее десяти. Они сказали, что мы участвуем в несанкционированном митинге и должны пройти в машину", - рассказала она.

В отделении их посадили в большом зале, где сначала один сотрудник начал расспрашивать их, где они работают, чем занимаются, как узнали про памятник, зачем туда пришли. "Он поинтересовался о запрещенных пабликах в Телеграме. Навальный*, мол, террорист, и мне интересно, есть ли у вас паблики террористические в телефоне. У меня телефон не смотрели, но после нас приходили люди, и у одного из мужчин, я сама слышала, точно просили дать его телефон", - сообщила Алина.

По ее словам, когда их завели в зал, там уже было 3-4 человека, с которыми заканчивали беседу, и после их прибытия еще пришло около пяти человек. "А тот сотрудник сказал, что, если с нами считать, было доставлено 25 человек", - пояснила девушка.

Этот сотрудник всех доставленных спрашивал о месте работы, а ответы записывал. "А паспортные данные у нас за все время раза 3-4 переписали - разные сотрудники, и даже сфотографировали наши документы. Потом нас всех тоже отфотографировали на фоне этой линейки, ростомера для преступников. Сказали, что, пока не сфотографируемся, не выпустят", - отметила Алина.

Также девушка и ее друзья подписали документ, что с ними провели беседу и что в случае, если их повторно поймают за участие в митинге, им грозит административная ответственность. Еще с них взяли объяснительную о том, что они делали у памятника, также под подпись.

"Узнав о смерти Навального*, я плакала. И я почувствовала, что мне нужно как-то выразить свою скорбь, поэтому купила цветы и пришла к памятнику жертвам политических репрессий. Это не протест, просто была какая-то внутренняя необходимость. Очень грустно. Навальный* был ниточкой надежды на позитивное будущее, и теперь она оборвалась... Так тяжело! И дело тут уже не только в Алексее Навальном*, но и в понимании того, что мы даже не можем просто прийти и выразить скорбь по утрате человека, это тоже наказуемо", - заключила Алина.

Жительницу Ставрополя Анну, приехавшую к памятнику с мужем и сестрой, отвезли в отделение полиции на улице Лермонтова.

"При нас там уже было четыре человека, а после нас еще около 10 привезли. Но вообще, когда нас там водили, я услышала разговор из одного открытого кабинета. Там же сотрудники новые прибывали и прибывали, пока мы там были, часа два. И в одном кабинете один спросил другого, когда, мол, это кончится, и так уже 200 человек задержали. Я так поняла, он имел в виду - в целом, в разных отделениях. Такой, мол, насыщенный день, а вообще-то у них выходной, это был просто разговор между ними, а я услышала", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Мы приехали где-то в 14.00 часов. Мы с сестрой пошли положить цветы, а муж к мемориалу даже не подходил, стоял поодаль. Но в итоге задержали и его. Сестра положила цветы, и тут же к нам подошли сотрудники, человек шесть-восемь, один представился и показал удостоверение, спросил наши документы. У нас их не было, и они сказали, что нужно проехать в отделение, удостоверить личность. Мы им сказали, что ничего незаконного не делали, пытались уйти, но они преградили нам дорогу. Сказали, что на территории проходит митинг, хотя там были только мы трое - и они, и мы только возложили цветы. Мы им сказали, что не собираемся оставаться, у нас нет плакатов, но в итоге нас все равно увезли в отделение", - рассказала Анна.

В отделении полиции на улице Лермонтова с ними общались несколько сотрудников с разными функциями, отметила девушка. <

"Там было несколько сотрудников. Первый задавал вопросы, почему мы туда пришли. Он попросил нас показать свои Телеграмы, на предмет того, есть ли там экстремистские каналы. Мы показали, да и вообще - пока я там была, все показывали, не только мы, но в моем присутствии ни у кого экстремистских каналов не обнаружили. Этот первый сотрудник записывал ФИО, адреса, контактные телефоны. После этого с нами общался другой сотрудник. Он сказал, что в городе планируются митинги, рекомендовал не участвовать в них и избегать людных мест, вручил нам под подпись предостережения о недопустимости участия в нелегальных митингах. Третий сотрудник собирал со всех объяснения - мол, я подтверждаю, что я такого-то числа находилась на таком-то мемориале, возлагала цветы, в запрещенных пабликах не состою. Этот сотрудник еще записывал место работы - название организации и телефон. После этого приходил человек с большим журналом и еще раз собирал наши личные данные, паспортные данные, записывал их в этот журнал. Потом нас отвели, чтобы сфотографировать на фоне доски с ростом. И после этого еще взяли отпечатки пальцев. На все возражения они говорили, что это нужно по регламенту и что отказаться мы не можем", - рассказала Анна.

"Я не особо политически активный человек, не хожу на митинги, но последние события расстроили и меня, и моих знакомых. Такой сложный месяц, февраль - то годовщина убийства у кого-то (27 февраля 2015 года в центре Москвы четырьмя выстрелами в спину был убит политик Борис Немцов, говорится в справке "Кавказского узла" "Чеченский след в убийстве Немцова"), теперь смерть Навального*. Грустно, что люди, отстаивающие свои убеждения, умирают, и нам показалось важным таким вот безобидным способом, возложением цветов, показать, что есть те, кому не все равно, те, для кого это был не очередной, ничем не примечательный день, те, кто тоже переживает и сочувствует репрессированным и их родным", - заключила собеседница.

В августе 2020 года Алексей Навальный* впал в кому после отравления в омском аэропорту. Сознание вернулось к нему уже в Берлине, куда Навального вывезли на лечение. Навальный заявил, что за покушением на его жизнь стоят российские власти. В январе 2021 года Алексея Навального*, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево.

Акции в поддержку Навального*, которые проходили в январе 2021 года по всей России, признаны политологами самыми массовыми за последние десятилетия. С 31 марта 2021 года Навальный* проводил голодовку в колонии, требуя допустить к нему приглашенного врача. После массовых протестов и уступок со стороны ФСИН оппозиционер прекратил голодовку.

В материале "Кавказского узла" "Навальный*: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

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* Алексей Навальный внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, он создатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в реестр иноагентов, признанного экстремистским и запрещенным в РФ. 2 февраля 2021 года суд в Москве приговорил Навального к 3,5 года колонии, позднее ему были предъявлены новые обвинения и увеличен срок лишения свободы. В колонии обвинен в мошенничестве и неуважении к суду, осужден на 9 лет. По делу о дезорганизации колонии, экстремизме и реабилитации нацизма осужден на 19 лет. В апреле 2023 года сообщил, что по делу о терроризме ему грозит пожизненный срок. Признан "узником совести". Штабы Навального, ранее действовавшие в регионах России, признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных.

** внесены в реестр иноагентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.