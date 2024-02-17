Суд в Таганроге оштрафовал активиста за неповиновение силовикам на акции в память о Навальном*

17 февраля 2024, 21:29

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Не менее семи человек были задержаны в Таганроге при возложении цветов в память об Алексее Навальном*. Один из них, Эрнест Дмитриев, оштрафован на 2000 рублей за неповиновение силовикам.

Как писал "Кавказский узел", УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило 16 февраля, что осужденный Алексей Навальный* скончался в колонии после того, как его состояние резко ухудшилось. Условия в колонии привели к смерти Навального*, отметила часть пользователей соцсетей на юге России, некоторые усомнились в том, что причины смерти были естественными. Комментаторы выразили соболезнования семье политика. В Тбилиси, Батуми и Ереване вечером 16 февраля активисты почтили память Алексея Навального*. В Краснодаре активисты возложили цветы к мемориалу жертвам фашизма. Житель Краснодара Андрей Вязов арестован на 14 суток за демонстрацию баннера времен президентской кампании Навального*.

После возложения цветов в память о Навальном* в Таганроге 16 февраля на ночь в полиции были оставлены по меньшей мере три человека, . Протокол против одного из них сегодня рассмотрел Таганрогский городской суд , который оштрафовал на 2000 рублей Эрнеста Дмитриева за неповиновение полиции (статья 19.3 Кодекса России об административных правонарушениях), сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Дмитриева задержали вместе с двумя друзьями вечером 16 февраля, когда они пришли возложить цветы к зданию, на котором раньше была табличка памяти жертв политических репрессий. При задержании силовики применили физическое воздействие. Двух друзей Дмитриева отпустили, а он оставался в отделении до суда, сообщил сегодня правозащитный проект "7х7 - Горизонтальная Россия"**.

Всего в Таганроге после возложения цветов у таблички в память жертв политических репрессий в отдел полиции доставили семерых человек, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"**. "Не успели возложить гвоздики, как на нас троих налетели 10-12 человек в гражданском. Когда я попытался достать телефон, меня ударили ногой в живот", – приводятся в публикации слова одного сз задержанных.

Двоих задержанных в Таганроге силовики продержали в отделении два часа - заставили разблокировать телефон, читали переписки и смотрели фото, угрожали избиением и задержанием на сутки. С обоих взяли объяснения, сняли отпечатки пальцев, сфотографировали и предупредили, что при следующем задержании наступит административная или уголовная ответственность. После этого задержанных отпустили с предостережениями", - сообщил сегодня "ОВД-Инфо"**.

Также, по данным проекта, без протокола отпущена Ирина Николич, которую задержали в центре города. С ней в полиции находилась еще одна девушка, данных о ее судьбе на 19.00 мск у правозащитников нет.

В августе 2020 года Алексей Навальный* впал в кому после отравления в омском аэропорту. Сознание вернулось к нему уже в Берлине, куда Навального вывезли на лечение. Навальный заявил, что за покушением на его жизнь стоят российские власти. В январе 2021 года Алексея Навального*, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево.

Акции в поддержку Навального*, которые проходили в январе 2021 года по всей России, признаны политологами самыми массовыми за последние десятилетия. С 31 марта 2021 года Навальный* проводил голодовку в колонии, требуя допустить к нему приглашенного врача. После массовых протестов и уступок со стороны ФСИН оппозиционер прекратил голодовку.

В материале "Кавказского узла" "Навальный*: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

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* Алексей Навальный внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, он создатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в реестр иноагентов, признанного экстремистским и запрещенным в РФ. 2 февраля 2021 года суд в Москве приговорил Навального к 3,5 года колонии, позднее ему были предъявлены новые обвинения и увеличен срок лишения свободы. В колонии обвинен в мошенничестве и неуважении к суду, осужден на 9 лет. По делу о дезорганизации колонии, экстремизме и реабилитации нацизма осужден на 19 лет. В апреле 2023 года сообщил, что по делу о терроризме ему грозит пожизненный срок. Признан "узником совести". Штабы Навального, ранее действовавшие в регионах России, признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных.

** внесены в реестр иноагентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.