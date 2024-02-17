17 февраля 2024, 20:46

Активист в Краснодаре арестован за баннер на пикете памяти Навального*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Краснодаре арестовал на 14 суток активиста Андрея Вязова, признав использование в ходе пикета баннера времен президентской кампании Навального* демонстрацией символики запрещенной организации.

Как писал "Кавказский узел", УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило 16 февраля, что осужденный Алексей Навальный* скончался в колонии после того, как его состояние резко ухудшилось. Условия в колонии привели к смерти Навального*, отметила часть пользователей соцсетей на юге России, некоторые усомнились в том, что причины смерти были естественными. Комментаторы выразили соболезнования семье политика. В Тбилиси, Батуми и Ереване вечером 16 февраля активисты почтили память Алексея Навального*. В Краснодаре активисты возложили цветы в память о Навальном к мемориалу жертвам фашизма. Люди в штатском фотографировали всех, кто пришел к мемориалу. 

Задержанного 16 февраля в Краснодаре во время одиночного пикета Андрея Вязова арестовали на 14 суток, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Вязова задержали на выходе из парка Чистяковская роща, где люди возлагали цветы к памятнику жертв фашизма. Он проводил одиночный пикет, держа в руках баннер с президентской кампании Алексея Навального* 2018 года, сообщила сегодня "Медиазона"**.

Он провел ночь в отделении на полиции на улице Садовая, а утром Первомайский районный суд арестовал его по за демонстрацию символики экстремистской организации (статья 20.3 Кодекса России об административных правонарушениях).

На сайте Первомайского районного суда Краснодара к 20.46 мск не опубликована информация о рассмотрении протокола в отношении Вязова.

Напомним, акции в поддержку Навального*, которые проходили в январе 2021 года по всей России, признаны политологами самыми массовыми за последние десятилетия. С 31 марта 2021 года Навальный* проводил голодовку в колонии, требуя допустить к нему приглашенного врача. После массовых протестов и уступок со стороны ФСИН оппозиционер прекратил голодовку.

В материале "Кавказского узла" "Навальный*: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом. 

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* Алексей Навальный внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, он создатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в реестр иноагентов, признанного экстремистским и запрещенным в РФ. 2 февраля 2021 года суд в Москве приговорил Навального к 3,5 года колонии, позднее ему были предъявлены новые обвинения и увеличен срок лишения свободы. В колонии обвинен в мошенничестве и неуважении к суду, осужден на 9 лет. По делу о дезорганизации колонии, экстремизме и реабилитации нацизма осужден на 19 лет. В апреле 2023 года сообщил, что по делу о терроризме ему грозит пожизненный срок. Признан "узником совести". Штабы Навального, ранее действовавшие в регионах России, признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных.

** внесены в реестр иноагентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Силовики помешали жителям и гостям Сочи возложить цветы в память о Навальном*", "Акция в поддержку Навального* прошла в Краснодаре", "Активист задержан в Сочи за пикет в поддержку Навального*".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

17 февраля 2024, 20:09

  • Разведчик из Теберды погиб в военной операции

    Руслан Матковский погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Теберды. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 42 бойцов из Карачаево-Черкесии.

17 февраля 2024, 19:15

  • Краснодарцы пожаловались Бастрыкину на отсутствие дорог

    Жители Музыкального микрорайона в Краснодаре много лет страдают от отсутствия асфальтированных дорог, а местные чиновники ограничиваются обещаниями их построить, заявили авторы обращения к председателю Следкома Александру Бастрыкину.

17 февраля 2024, 18:17

17 февраля 2024, 17:19

17 февраля 2024, 16:21

  • Боец из Астраханской области убит на Украине

    Радмир Хабиров погиб в военной операции на Украине, сообщил глава Красноярского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 267 бойцов из Астраханской области.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи