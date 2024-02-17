Активист в Краснодаре арестован за баннер на пикете памяти Навального*

17 февраля 2024, 20:46

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Суд в Краснодаре арестовал на 14 суток активиста Андрея Вязова, признав использование в ходе пикета баннера времен президентской кампании Навального* демонстрацией символики запрещенной организации.

Как писал "Кавказский узел", УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило 16 февраля, что осужденный Алексей Навальный* скончался в колонии после того, как его состояние резко ухудшилось. Условия в колонии привели к смерти Навального*, отметила часть пользователей соцсетей на юге России, некоторые усомнились в том, что причины смерти были естественными. Комментаторы выразили соболезнования семье политика. В Тбилиси, Батуми и Ереване вечером 16 февраля активисты почтили память Алексея Навального*. В Краснодаре активисты возложили цветы в память о Навальном к мемориалу жертвам фашизма. Люди в штатском фотографировали всех, кто пришел к мемориалу.

Задержанного 16 февраля в Краснодаре во время одиночного пикета Андрея Вязова арестовали на 14 суток, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Вязова задержали на выходе из парка Чистяковская роща, где люди возлагали цветы к памятнику жертв фашизма. Он проводил одиночный пикет, держа в руках баннер с президентской кампании Алексея Навального* 2018 года, сообщила сегодня "Медиазона"**.

Он провел ночь в отделении на полиции на улице Садовая, а утром Первомайский районный суд арестовал его по за демонстрацию символики экстремистской организации (статья 20.3 Кодекса России об административных правонарушениях).

На сайте Первомайского районного суда Краснодара к 20.46 мск не опубликована информация о рассмотрении протокола в отношении Вязова.

Напомним, акции в поддержку Навального*, которые проходили в январе 2021 года по всей России, признаны политологами самыми массовыми за последние десятилетия. С 31 марта 2021 года Навальный* проводил голодовку в колонии, требуя допустить к нему приглашенного врача. После массовых протестов и уступок со стороны ФСИН оппозиционер прекратил голодовку.

В материале "Кавказского узла" "Навальный*: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

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* Алексей Навальный внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, он создатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в реестр иноагентов, признанного экстремистским и запрещенным в РФ. 2 февраля 2021 года суд в Москве приговорил Навального к 3,5 года колонии, позднее ему были предъявлены новые обвинения и увеличен срок лишения свободы. В колонии обвинен в мошенничестве и неуважении к суду, осужден на 9 лет. По делу о дезорганизации колонии, экстремизме и реабилитации нацизма осужден на 19 лет. В апреле 2023 года сообщил, что по делу о терроризме ему грозит пожизненный срок. Признан "узником совести". Штабы Навального, ранее действовавшие в регионах России, признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных.

** внесены в реестр иноагентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.