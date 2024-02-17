Силовики помешали жителям и гостям Сочи возложить цветы в память о Навальном*

17 февраля 2024, 00:50

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Сочинцы и гости курорта вечером 16 февраля хотели возложить цветы к памятнику жертвам политических репрессий и почтить память Алексея Навального*, однако присутствующие у памятника силовики мешали им и убирали цветы.

Как писал "Кавказский узел", УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило 16 февраля, что осужденный Алексей Навальный*скончался в колонии после того, как его состояние резко ухудшилось. Условия в колонии привели к смерти Навального, отметила часть пользователей соцсетей на юге России, некоторые усомнились в том, что причины смерти были естественными. Комментаторы выразили соболезнования семье политика. В Тбилиси, Батуми и Ереване вечером 16 февраля активисты почтили память Алексея Навального*.

В августе 2020 года Алексей Навальный* впал в кому после отравления в омском аэропорту. Сознание вернулось к нему уже в Берлине, куда Навального вывезли на лечение. Навальный заявил, что за покушением на его жизнь стоят российские власти. В январе 2021 года Алексея Навального*, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево.

16 февраля после известия о смерти Алексея Навального* сочинцы и гости курорта решили почтить его память, возложив цветы к памятнику жертвам политических репрессий. Однако там их встретили силовики, которые наблюдали за пришедшими, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из участниц акции Тамара.

Она стала свидетельницей сцены, когда женщина с ребенком возложила букет цветов к памятнику, но тут же подскочил силовик и резко убрал цветы с мемориала. Когда женщина спросила, почему он сделал это. Он ответил: «Тут не кладбище» и сказал двум другим силовикам, что надо бы обтянуть памятник маркировочной лентой, чтобы к нему никто не мог подойти.

«Люди были шокированы увиденным и действиями [силовика]», - сказала Тамара. Она хотела купить цветы в близлежащем цветочном киоске, но не стала этого делать.

Алексей также хотел возложить цветы у памятника, но когда увидел трех силовиков, передумал. «Я сел на лавочку и стал наблюдать за ними. Про себя думал: "До какой же ручки надо дойти, чтобы вот так стоять у официального памятника жертвам политических репрессий и никому не давать к нему подойти. Тогда уберите этот памятник. Зачем вы его туда поставили?» - рассказал он.

Алена призналась корреспонденту "Кавказского узла", что решила никуда не ходить. «Я никуда не ходила, а просто целый день тихо плакала, стиснув зубы. Очень больно. В голове очень много мыслей. Позвонила друзьям, чтобы не быть в одиночестве со своей болью. Плакали и плачем вместе. Такое впечатление, что вся страна и весь цивилизованный мир сейчас задумался, что нам всем делать дальше», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Акции в поддержку Навального, которые проходили в январе 2021 года по всей России, признаны политологами самыми массовыми за последние десятилетия. С 31 марта 2021 года Навальный проводил голодовку в колонии, требуя допустить к нему приглашенного врача. После массовых протестов и уступок со стороны ФСИН оппозиционер прекратил голодовку.

В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом. Штабы Навального, ранее действовавшие в регионах России, признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных.

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* Алексей Навальный внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, он создатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в реестр иноагентов, признанного экстремистским и запрещенным в РФ. 2 февраля 2021 года суд в Москве приговорил Навального к 3,5 года колонии, позднее ему были предъявлены новые обвинения и увеличен срок лишения свободы. В колонии обвинен в мошенничестве и неуважении к суду, осужден на 9 лет. По делу о дезорганизации колонии, экстремизме и реабилитации нацизма осужден на 19 лет. В апреле 2023 года сообщил, что по делу о терроризме ему грозит пожизненный срок. Признан "узником совести".

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