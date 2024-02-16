Российские мигранты в Ереване назвали Навального* символом свободы

16 февраля 2024, 23:51

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Алексей Навальный* вселял надежду на перемены в России и ее демократизацию, но эта надежда угасла, заявили участники ереванского митинга.

Как писал "Кавказский узел", УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило сегодня, что осужденный Алексей Навальный скончался в колонии после того, как его состояние резко ухудшилось. Условия в колонии привели к смерти Навального, отметила часть пользователей соцсетей на юге России, некоторые усомнились в том, что причины смерти были естественными. Комментаторы выразили соболезнования семье политика. В Тбилиси, Батуми и Ереване сегодня вечером активисты почтили память Алексея Навального.

В августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после отравления в омском аэропорту. Сознание вернулось к нему уже в Берлине, куда Навального вывезли на лечение. Навальный заявил, что за покушением на его жизнь стоят российские власти. В январе 2021 года Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево.

В Ереване завершилась акция памяти оппозиционного политика Алексея Навального. Участники акции зажгли свечи и возложили цветы у импровизированного мемориала с фотографиями политика. Акция завершилась без инцидентов и задержаний, передает корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Россиянин Михаил считает смерть Алексея Навального убийством. "Когда больше 300 дней человек проводит в ШИЗО [в суровых условиях], вне зависимости от того, что стало причиной смерти, это можно назвать убийством", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Участник акции затруднился сказать, повлечет смерть политика перемены или нет. "Все, кто пришел сюда, надеются на перемены", - подчеркнул он.

В официальную версию смерти политика не верит и участник акции Александр Мартьянов. "Как можно говорить, что у него [Навального] тромб оторвался, если такое заключение можно сделать после вскрытия врача. Никто не делал вскрытия, но тромб оторвался. У здорового человека, который не пил, не курил, спортом занимался, оторвался тромб. Даже если не напрямую власть виновата в его смерти. Одной из причин тромбоэмболии могло стать содержание в течение года в ШИЗО. В холоде, в голоде, запытали человека", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Россиянин сомневается, что смерть Навального может что-либо изменить. "В России уже давно никто не пытается изображать демократию. [Власть] в наглую показывает, что никого ни во что не ставит. И показывает, что, если Навального убрали, любого из нас уберут без шума", - отметил Мартьянов.

По словам участницы акции Екатерины, Навальный был для нее и общества надеждой на свободу, справедливость и честный суд. "Сейчас одни эмоции, и думать головой очень сложно. Второго Навального пока нет, но надеюсь, что появится", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Продюсер Сергей Целиков отметил, что в текущих условиях вряд ли можно ждать появления "второго Навального". "Если бы у нас была конкурентная демократическая среда, замена [Навальному] появилась бы, однако сейчас любые ростки инакомыслия действующая власть на корню выкорчевывает", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Смерть Навального - показатель, что власти России не перед чем ни остановятся, заявил один из участников акции.

Участница акции Мария допускает, что причиной смерти политика стал тромб. "Столько времени сидеть в таких условиях даже самый здоровый организм может не выдержать. На самом деле, это не так важно. Я пришла [к посольству], потому что мне грустно. Считаю, это большая потеря. Я пришла сюда, побыть с теми, кто также чувствует и поддержать тех, кто по какой-то причине не может сделать это в России", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Для Марии Навальный – символ свободы, честности и силы. "Здесь есть плакат, что он герой нашего времени и для меня это так", - подчеркнула россиянка.

По мнению Елизаветы, смерть Навального показала, что ситуация в России будет только ухудшаться. "Если можно убить человека, за которого стояло мировое сообщество, что же можно сделать с теми, кто не так известен и у кого нет такой медийной поддержки? В России много политзаключенных, о которых по факту никто не знает, никто не пишет. Поддерживают их разве что родственники и друзья", - отметила она.Она уверена, что все, кто причастен к смерти Навального, не понесут наказания.

Россиянин Анатолий отметил, что Навальный вселял надежду на смену власти и демократизацию страны. "Сегодня эта надежда угасла. Была еще надежда, что я могу вернуться в Россию, теперь я понимаю, что не хочу туда возвращаться еще долго", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Была надежда, что Навальный может стать российским Нельсоном Манделой, сегодня эта надежда угасла, заявила участница акции, не пожелавшая представиться.

Акции в поддержку Навального, которые проходили в январе 2021 года по всей России, признаны политологами самыми массовыми за последние десятилетия. С 31 марта 2021 года Навальный проводил голодовку в колонии, требуя допустить к нему приглашенного врача. После массовых протестов и уступок со стороны ФСИН оппозиционер прекратил голодовку.

В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом. Штабы Навального, ранее действовавшие в регионах России, признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных.

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* Алексей Навальный внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, он создатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в реестр иноагентов, признанного экстремистским и запрещенным в РФ. 2 февраля 2021 года суд в Москве приговорил Навального к 3,5 года колонии, позднее ему были предъявлены новые обвинения и увеличен срок лишения свободы. В колонии обвинен в мошенничестве и неуважении к суду, осужден на 9 лет. По делу о дезорганизации колонии, экстремизме и реабилитации нацизма осужден на 19 лет. В апреле 2023 года сообщил, что по делу о терроризме ему грозит пожизненный срок. Признан "узником совести".

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.