Россияне в Ереване утратили надежду на перемены после смерти Навального

02 марта 2024, 00:11

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Российские мигранты на акции в Ереване рассказали, что Алексей Навальный был для них символом надежды на перемены в стране. Жители Армении, которые пришли почтить память оппозиционера, подчеркнули, что смерть Навального напоминает об имперской политике России.

Как писал "Кавказский узел", 1 марта Алексей Навальный был похоронен в Москве. Правозащитники сообщили о задержаниях сторонников Навального в различных регионах страны, в частности, в Северной Осетии и Астрахани, в том числе за возложение цветов. В Тбилиси десятки людей пришли к секции интересов России при посольстве Швейцарии, чтобы возложить цветы и поставить свечи в память об Алексее Навальном.

В день похорон Алексея Навального в Ереване прошла акция в его память, в которой приняли участие, в основном, мигранты из России. Подойти непосредственно к посольству им силовики не разрешили. Импровизированный мемориал памяти разбили на противоположном от российской дипмиссии тротуаре. Участники акции крепили к ограде фотографии Алексея Навального, плакаты с политическими лозунгами, зажигали свечи, лампады и возлагали цветы. Они также включили телефонные фонарики и скандировали "Навальный!".

Подсчитать точное число участников было затруднительно, так как на протяжении нескольких часов люди приходили, возлагали цветы, зажигали свечи и лампады, склоняли голову и уходили. По оценке полиции, почтить память политика пришли около двух сотен человек.

Россиянин Павел разделял взгляды Алексея Навального. По его словам, в 2011 году вышел на акции протеста против фальсификаций на парламентских выборах в России. "На Чистопрудном бульваре я впервые увидел Алексея. С тех пор я при возможности посещал акции протеста", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Смерть Навального – крах надежд, что в ближайшем будущем в России сменится режим, добавил россиянин. "Это тяжело и больно, но как Алексей сказал, чтобы мы не сдавались. И я приложу все усилия для этого, чтобы его мечта – Россия будущего, наша Россия будущего все-таки реализовалась", - подчеркнул Павел.

Жители городов России, в том числе на юге страны, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий. Информация об акциях памяти Алексея Навального, которые проводятся на юге России и в странах Южного Кавказа, а также о реакции силовиков на эти акции собрана "Кавказским узлом" в справке "Акции памяти Алексея Навального на Кавказе"

Житель Еревана по имени Овик рассказал, что многие его друзья из России разделяли взгляды Алексея Навального. "У многих нет возможности присутствовать. Я здесь за моих друзей, за моих близких. Я разделяю взгляды моих людей, которые поддерживали Бориса Немцова, Алексея Навального, иных политзаключенных в России", - заявил он "Кавказскому узлу".

По его мнению, Алексей Навальный был надеждой и для Армении и армянского народа. "Учитывая, что сейчас происходит на международном уровне между Арменией и Россией, учитывая, что Россия считается стратегическим партнером Армении, он был надеждой и для армянского народа. Что у власти в России мог быть демократический лидер, который мог бы поменять армяно-российские отношения в лучшую сторону", - отметил житель армянской столицы.

Несменяемость власти приводит к регрессу в стране, а также препятствует развитию стран, с которыми такая страна находится в стратегических отношениях, подчеркнул он.

Гела из Санкт-Петербурга считает смерть Алексея Навального трагедией для любого человека, в котором, по ее словам, отзывается мир, свобода и доброта. "Неважно, разделяли его взгляды или нет, смерть Навального оторвала от каждого что-то", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, после смерти Навального каждому россиянину необходимо "научиться отстаивать свои интересы, не ориентироваться на кого-то, кто может вести, а самому вести".

Активист Национально-демократического полюса Геворк Сафарян считает, что для армян Алексей Навальный символ, что Россия не изменилась. "Красная Россия не осталась в прошлом с развалом Советского союза. СССР, по сути, остается, как был. Красная Россия в 1920 году вторглась в Армению, оккупировала ее. Были убиты сотни, тысячи армянских деятелей, таких как Минас, Егише Чаренц, Паруйр Севак, многие были убиты Красной Россией. И сегодня мы здесь, чтобы показать, что Россия осталась прежней. Это – Красная Россия, это – красный террор", - заявил он "Кавказскому узлу".

Алексей Навальный был надеждой, что есть люди, которые думают о России, а не о своем кармане, он был надеждой на лучшее [будущее], считает россиянка Елена. "У России два пути. Либо затихнуть и сидеть, как в средневековье, либо бороться и победить" - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Елена разделяла большинство взглядов Навального. "Все, что касается правительства, взгляды на борьбу коррупцией, сменяемость власти", - пояснила россиянка.

В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

В августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после отравления в омском аэропорту. Сознание вернулось к нему уже в Берлине, куда Навального вывезли на лечение. Навальный заявил, что за покушением на его жизнь стоят российские власти. В январе 2021 года Алексея Навального, вернувшегося в Россию, задержали в аэропорту Шереметьево.

2 февраля 2021 года суд приговорил Навального к 3,5 года колонии, позднее ему были предъявлены новые обвинения и увеличен срок лишения свободы. Политологи признали акции в его поддержку, которые проходили в январе 2021 года по всей России, самыми массовыми за последние десятилетия.

16 февраля УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Алексей Навальный скончался в колонии после того, как его состояние резко ухудшилось. В Тбилиси, Батуми и Ереване вечером в этот же день активисты почтили память Навального. У посольства России в Армении собрались сотни человек, в основном российские мигранты, рассказывается в видео, снятом "Кавказским узлом" в Ереване.

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