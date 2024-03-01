Сторонники Навального почтили его память в Тбилиси

01 марта 2024, 19:53

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Десятки людей пришли в Тбилиси к секции интересов России при посольстве Швейцарии, чтобы возложить цветы и поставить свечи в память об Алексее Навальном.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Алексей Навальный был похоронен в Москве. В разных регионах России, в том числе и в Северной Осетии, к 16.00 в связи с похоронами Алексея Навального задержан 21 человек, сообщили правозащитники. По их данным, около половины задержанных пытались попасть на церемонию прощания с оппозиционером.

16 февраля Алексей Навальный скончался в колонии после того, как, согласно заявлению УФСИН, его состояние резко ухудшилось. Жители городов России, в том числе на юге страны, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий. Информация об акциях памяти Алексея Навального, которые проводятся на юге России и в странах Южного Кавказа, а также о реакции силовиков на эти акции собрана "Кавказским узлом" в справке "Акции памяти Алексея Навального на Кавказе"

В Тбилиси сегодня проходит вечер памяти российского оппозиционного политика Алексея Навального у секции интересов РФ при посольстве Швейцарии. "Мы не устраиваем митинги 1 марта - это вечер памяти и печали", - сообщили организаторы мемориальных мероприятий в память об Алексее Навальном.

Участники возложения цветов рассказали, почему пришли почтить сегодня память российского оппозиционера. "То, что произошло 16 февраля было предсказуемым, но не менее шокирующим. Пока сложно осознать, что его больше нет. Это в принципе очень сложно осознать отсутствие человека физически где-либо на этой планете. Как это возможно? Он же был, и вдруг его нет. А куда он делся? А был ли он вообще? Был. Об Алексее Навальном я узнала рано. Получается, что всю мою сознательную жизнь он был как будто рядом", - сказала одна из участниц акции в эфире телекомпании "Пирвели" .

"Мне жаль, мне безумно жаль, что последние три года Алексей прожил вот так, в кошмарных условиях, вдали от своей семьи и от дома", - сказал молодой человек.

"Хочется, конечно, сказать, что он вернулся зря, но разве он мог поступить иначе? Мы скорбим. У нас в памяти останется свой Алексей Навальный. Алексей Навальный теперь свободен от всех земных оков", - сказала еще одна участница акции.

У секции интересов РФ при посольстве Швейцарии, где располагается мемориал Навальному, возложили сотни цветов и зажгли десятки свечей. Люди стоят молча, некоторые плачут. Сторонники политика также включают фонарики на своих телефонах, сообщило сегодня Paper Kartuli.

Депутат парламента от "Еврооптимистов" Роман Гоциридзе удивился, что похороны Навального мало освещаются в Грузии. "Когда одной из главных тем мировых СМИ являются похороны Алексея Навального в Москве, немного странно, что об этом в грузинских "Евроньюс" ничего не говорили. Смотрю этот канал, который до сих пор сохраняет свой нейтралитет, и увидел этот странный факт", - написал он на своей странице в Facebook*.

Кроме того сегодня в Тбилиси прошла акция участники которой призывали подписать петицию об исключении России из Организации Объединенных Наций, сообщила телекомпания.

В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

В августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после отравления в омском аэропорту. Сознание вернулось к нему уже в Берлине, куда Навального вывезли на лечение. Навальный заявил, что за покушением на его жизнь стоят российские власти. В январе 2021 года Алексея Навального, вернувшегося в Россию, задержали в аэропорту Шереметьево.

2 февраля 2021 года суд приговорил Навального к 3,5 года колонии, позднее ему были предъявлены новые обвинения и увеличен срок лишения свободы. Политологи признали акции в его поддержку, которые проходили в январе 2021 года по всей России, самыми массовыми за последние десятилетия.

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