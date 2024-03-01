01 марта 2024, 17:03

На акциях памяти Навального задержан как минимум 21 человек

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В разных регионах России. в том числе и в Северной Осетии, к 16.00 в связи с похоронами Алексея Навального задержан 21 человек,  сообщили правозащитники. По их данным, около половины задержанных пытались попасть на церемонию прощания с оппозиционером.

Как писал "Кавказский узел", нескольких человек, направлявшихся к месту прощания с Алексеем Навальным в Москве, задержали силовики, сообщили правозащитники. Очередь к храму, куда доставлен гроб с телом, достигла километра.

16 февраля Алексей Навальный скончался в колонии после того, как, согласно заявлению УФСИН, его состояние резко ухудшилось. Жители городов России, в том числе на юге страны, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий. Информация об акциях памяти Алексея Навального, которые проводятся на юге России и в странах Южного Кавказа, а также о реакции силовиков на эти акции собрана "Кавказским узлом" в справке "Акции памяти Алексея Навального на Кавказе".

У моста между церковью "Утоли моя печали" в Марьино, где прошло отпевание Алексея Навального, и Борисовским кладбищем, где состоялись его похороны, силовики задержали участника похоронного шествия. Видео задержания опубликовал в своем телеграм-канале журналист Александр Плющев*. На приложенном к сообщении видео человеку заламывают руки и ведут через улицу в автозак, цепочка которых стоит на улице

Правозащитный проект "ОВД-Инфо"* сообщил, что к 16.00 мск в связи с похоронами Навального задержан 21 человек, в том числе один задержанный на похоронах.  Не менее  половины из них пытались попасть на  похороны в Москве.

Правозащитники сообщили, что один из случаев задержания зафиксирован в Северной Осетии, однако подробности задержания не приведены. Известно, что не менее 10 человек задержали в Воронеже, пятерых — в Новосибирской области, двоих — в Москве, по одному — в Нижегородской области, Татарстане, Северной Осетии и Бурятии, указано в публикации.

Отметим, что после отпевания Алексея Навального в храме собравшиеся люди пошли пешком к кладбищу, на Братеевский мост выстроилась длинная очередь. Участники шествия скандировали лозунги в память о политике и с  критикой российских властей. После того как тело политика опустили в землю, на кладбище стали пропускать людей для возложения цветов, сообщило RusNews.

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Примечание:

"Сочинцы попытались организовать мемориал Навальному* на памятнике погибшим в ВОВ", "Акция в поддержку Навального* прошла в Краснодаре", "Активист задержан в Сочи за пикет в поддержку Навального*".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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