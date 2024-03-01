Силовики задержали нескольких желающих проститься с Навальным

01 марта 2024, 14:11

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Нескольких человек, направлявшихся к месту прощания с Алексеем Навальным в Москве, задержали силовики, сообщили правозащитники. Очередь к храму, куда доставлен гроб с телом, достигла километра.

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля Алексей Навальный скончался в колонии после того, как, согласно заявлению УФСИН, его состояние резко ухудшилось. Жители городов России, в том числе на юге страны, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий.

Информация об акциях памяти Алексея Навального, которые проводятся на юге России и в странах Южного Кавказа, а также о реакции силовиков на эти акции собрана "Кавказским узлом" в справке "Акции памяти Алексея Навального на Кавказе".

Сегодня уже нескольких человек задержали по пути на прощание с Алексеем Навальным, сообщает в своем телеграм-канале правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. Число задержанных в публикации не указано.

"Формальным поводом могут быть участие в прошедших акциях в память о политике или не связанные с ним действия, но, скорее всего, это делается для запугивания активистов и сторонников Навального", - говорится в публикации.

Алексея Навального планируется похоронить на Борисовском кладбище. У входа на кладбище сегодня были выставлены рамки и металлические ограждения, а также мобилизована полиция и сотрудники Центра «Э», сообщает издание Sota.

Очередь к храму "Утоли моя печали" в московском районе Марьино, где состоится отпевание Алексея Навального, достигла километра в длину, информирует издание. "Силовики заглушают мобильный интернет, но физически не мешают собравшимся… Катафалк приехал к храму, люди скандируют «Навальный»", - сообщило издание в 13.53 мск.

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