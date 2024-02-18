Силовики задержали жительницу Астрахани у памятника жертвам репрессий

18 февраля 2024, 12:59

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В Астрахани силовики задержали Марию Поплавскую, возложившую цветы у памятника жертвам политических репрессий. После беседы в отделе полиции девушку отпустили с предостережением.

Как писал "Кавказский узел", после смерти Алексея Навального* жители городов страны, в том числе на юге России, подверглись преследованиям за попытки почтить память жертв репрессий. Так, в Таганроге были задержаны не менее семи человек, один из них оштрафован за неповиновение полиции. Участники акции в Ставрополе сообщили о десятках доставленных в отделения полиции.

16 февраля УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Алексей Навальный скончался в колонии после того, как его состояние резко ухудшилось. В Тбилиси, Батуми и Ереване вечером того же дня активисты почтили память Навального.

В Астрахани 17 февраля полицейские задержали Марию Поплавскую после того, как она возложила цветы к памятнику жертвам политических репрессий у Лебединого озера, сообщает сегодня со ссылкой на слова самой Поплавской правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

"Поплавская рассказала, что как только она положила цветы и отошла от памятника, к ней подбежали 4 человека без униформ и задержали ее. У девушки отобрали телефон и доставили в ОВД на улице Кирова. По ее словам, кроме нее там находилось еще пять человек", - говорится в публикации на сайте проекта.

Силовики посмотрели содержимое телефона задержанной, провели беседу и отпустили с предостережением, сообщили правозащитники.

Напомним, 2 февраля 2021 года суд в Москве приговорил Навального к 3,5 года колонии, позднее ему были предъявлены новые обвинения и увеличен срок лишения свободы. Акции в его поддержку, которые проходили в январе 2021 года по всей России, признаны политологами самыми массовыми за последние десятилетия.

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* Алексей Навальный внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, он создатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в реестр иноагентов, признанного экстремистским и запрещенным в РФ. Осужден условно по делу о мошенничестве, в феврале 2021 года срок заменен на реальный. В колонии обвинен в мошенничестве и неуважении к суду, осужден на 9 лет. По делу о дезорганизации колонии, экстремизме и реабилитации нацизма осужден на 19 лет. В апреле 2023 года сообщил, что по делу о терроризме ему грозит пожизненный срок. Признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом. Штабы Навального, ранее действовавшие в регионах России, признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных.

** включен в реестр иностранных агентов.

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