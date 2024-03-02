Цветы и фотография Алексея Навального у памятника жертвам политрепрессий в Сочи. 17 февраля 2024 года. Фотография предоставлена "Кавказскому узлу" одним из сочинских активистов.

02 марта 2024, 17:05

Сочинец сообщил о своем задержании с портретом Навального

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Михаил Бормотов был задержан в Сочи у памятника жертвам репрессий, куда пришел в день похорон Алексея Навального с цветами и портретом оппозиционера. Силовики выписали предупреждение и отпустили, рассказал сегодня сам Бормотов.

Как писал "Кавказский узел", 1 марта в Москве прошло прощание с Алексеем Навальным, а затем его похороны. К храму "Утоли моя печали", где прошло отпевание Навального, выстроилась километровая очередь. В разных регионах, в том числе в Северной Осетии, к 16 мск в связи с похоронами Навального силовики задержали не менее 21 человека, сообщили правозащитники.

16 февраля Алексей Навальный скончался в колонии после того, как, согласно заявлению УФСИН, его состояние резко ухудшилось. Жители городов России, в том числе в СКФО и ЮФО, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий.

Силовики в Сочи 1 марта задержали Михаила Бормотова у памятника жертвам политических репрессий, сообщил сегодня сам Бормотов правозащитному проекту "ОВД-Инфо"*.

По словам Бормотова, он был с портретом Алексея Навального и цветами. В отделе силовой структуры сотрудник дважды пытался выхватить цветы у задержанного, а затем выкинул, говорится в публикации, размещенной на сайте правозащитного проекта.

"Вместе с мужчиной задержали еще как минимум троих человек. У всех них изъяли телефоны, никаких документов при этом силовики не составили. Бормотова сфотографировали, у него сняли отпечатки пальцев. После этого мужчине выписали предупреждение и взяли с него объяснения, а затем его отпустили", - сообщили правозащитники.

Напомним, 20 февраля сочинский активист Григорий Учкуров рассказал, что жители Сочи несли цветы к стихийному мемориалу Алексею Навальному у памятника жертвам политических репрессий, но полицейские регулярно очищали памятник от цветов. Его слова подтвердили еще несколько сочинцев.

23 февраля сочинцы попытались организовать мемориал Навальному на памятнике погибшим в Великой Отечественной войне, но мемориал закрыли для проведения ремонта.

Информация об акциях памяти Алексея Навального на юге России и в странах Южного Кавказа, а также о реакции силовиков на эти акции собрана "Кавказским узлом" в справке "Акции памяти Алексея Навального на Кавказе".

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Примечание:

"Акция в поддержку Навального* прошла в Краснодаре", "Правозащитница сообщила о задержаниях у памятника жертвам репрессий в Астрахани", "Активист задержан в Сочи за пикет в поддержку Навального*".

Автор: "Кавказский узел"

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