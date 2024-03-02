Сочинец сообщил о своем задержании с портретом Навального

02 марта 2024, 17:05

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Михаил Бормотов был задержан в Сочи у памятника жертвам репрессий, куда пришел в день похорон Алексея Навального с цветами и портретом оппозиционера. Силовики выписали предупреждение и отпустили, рассказал сегодня сам Бормотов.

Как писал "Кавказский узел", 1 марта в Москве прошло прощание с Алексеем Навальным, а затем его похороны. К храму "Утоли моя печали", где прошло отпевание Навального, выстроилась километровая очередь. В разных регионах, в том числе в Северной Осетии, к 16 мск в связи с похоронами Навального силовики задержали не менее 21 человека, сообщили правозащитники.

16 февраля Алексей Навальный скончался в колонии после того, как, согласно заявлению УФСИН, его состояние резко ухудшилось. Жители городов России, в том числе в СКФО и ЮФО, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий.

Силовики в Сочи 1 марта задержали Михаила Бормотова у памятника жертвам политических репрессий, сообщил сегодня сам Бормотов правозащитному проекту "ОВД-Инфо"*.

По словам Бормотова, он был с портретом Алексея Навального и цветами. В отделе силовой структуры сотрудник дважды пытался выхватить цветы у задержанного, а затем выкинул, говорится в публикации, размещенной на сайте правозащитного проекта.

"Вместе с мужчиной задержали еще как минимум троих человек. У всех них изъяли телефоны, никаких документов при этом силовики не составили. Бормотова сфотографировали, у него сняли отпечатки пальцев. После этого мужчине выписали предупреждение и взяли с него объяснения, а затем его отпустили", - сообщили правозащитники.

Напомним, 20 февраля сочинский активист Григорий Учкуров рассказал, что жители Сочи несли цветы к стихийному мемориалу Алексею Навальному у памятника жертвам политических репрессий, но полицейские регулярно очищали памятник от цветов. Его слова подтвердили еще несколько сочинцев.

23 февраля сочинцы попытались организовать мемориал Навальному на памятнике погибшим в Великой Отечественной войне, но мемориал закрыли для проведения ремонта.

Информация об акциях памяти Алексея Навального на юге России и в странах Южного Кавказа, а также о реакции силовиков на эти акции собрана "Кавказским узлом" в справке "Акции памяти Алексея Навального на Кавказе".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.