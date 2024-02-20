Поведение силовиков у мемориала Навальному* возмутило сочинцев

20 февраля 2024, 08:19

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Жители Сочи несли цветы к мемориалу Алексею Навальному*, который стихийно образовался у памятника жертвам политических репрессий, чтобы выразить свою скорбь, но полицейские регулярно очищали памятник от цветов, возмутился активист Григорий Учкуров. Он подчеркнул, что считает действия силовиков аморальными, так как они не уважают чувства жителей. Его слова подтвердили еще несколько сочинцев.

Как информировал "Кавказский узел", 18 декабря активисты и жители Сочи рассказали, что около мемориала в память об Алексее Навальном* силовики организовали круглосуточное дежурство и опрашивают тех, кто несет цветы. Некоторым людям они вменяют неподчинение полиции, нарушение правил проведения акций и экстремизм, отметили активисты.

16 февраля УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Алексей Навальный* скончался в колонии после того, как его состояние резко ухудшилось. В Тбилиси, Батуми и Ереване вечером в этот же день активисты почтили память Навального*. Мемориал Навальному* появился и в Баку. Жители городов России, в том числе на юге страны, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов к памятникам жертвам политических репрессий.

В Сочи силовики по состоянию на 19 февраля продолжали дежурить около Памятника жертвам политических репрессий, к которому люди несли цветы, чтобы почтить память Алексея Навального*, рассказал активист Григорий Учкуров.

"Там [стояли] трое упитанных с двойными подбородками граждан, среди них женщина, которые сразу же убирали возложенные цветы. Это меня возмутило до глубины души! Убрали и мои цветы. Куда катится наше общество? Я был намерен обратиться в полицию, чтобы они выставили караул и охраняли и цветы, так как это прямая обязанность полиции, но узнал от знакомых, что этим занимается сама полиция, что ввергло меня просто в шок. Мало того еще пытаются задерживать людей или читать им мораль", – сказал Учкуров корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, 19 февраля он пришел к Памятнику жертвам политических репрессий, чтобы возложить цветы и выразить свою скорбь по поводу смерти Навального*. Однако его возмутило поведение силовиков. Активист отметил, что приехал специально с Красной Поляны за несколько десятков километров, где он живет. Увиденное у памятника на углу Парковой и Конституции, по его словам, его шокировало.

70-летний пенсионер Учкуров рассказал, что со своей пенсии в 10 000 рублей он купил гвоздики и положил их у Камня жертвам политических репрессий, где образовался мемориал в память о Навальном*. "При мне подходило несколько человек. Лежали гвоздики и тюльпаны. Я тоже положил цветы. Напротив стояли три откормленных человека в штатском: два мужчины в начищенных ботинках и одна женщина. Всем лет по 40-45. Только я отошел, как они ринулись к памятнику и стали в охапку хватать все цветы и куда-то их потащили. Я им крикнул: "Что вы делаете? Верните цветы на место". Но они и не подумали. Куда-то их утащили прямо на моих глазах. Я им крикнул что они кладбищенские воры… Но я не мог вступить с ними в физическое столкновение и вырывать цветы. Их было трое, и они почти вдвое моложе меня", – пояснил активист.

Учкуров стал наблюдать за происходящим. Силовики вернулись на свой пост, а после того, как активист попытался их сфотографировать, скрылись. К памятнику опять стали подходить люди. Некоторые, по словам Учкурова, несли букеты. "Я не могу сказать, что это были толпы, но одинокие люди или пары периодично подходили. Я посидел около часа и понаблюдал. Эти трое [силовиков] не появились. Видимо наблюдали за мной и происходящим из-за кустов. Но я не мог дежурить там круглосуточно. Прямо рядом с памятником цветочный киоск. Я пошел, чтобы купить еще букет гвоздик", – продолжил Учкуров.

Продавщица в киоске сказала ему, что цветы распродали. По ее словам, люди в эти дни раскупили все гвоздики и розы. "Все несли их к памятнику", – привел активист слова продавца. Женщина предложила купить ему два оставшихся тюльпана.

"Я купил и положил их к памятнику, который опять полностью был очищен от цветов. Я поехал домой, но в очень расстроенных чувствах и мыслях с желанием написать заявление по поводу кражи цветов в полицию и с требованием выставить там патруль", – подчеркнул Григорий Учкуров.

По его словам, позже он узнал из прессы, что сама полиция задерживала людей за то, что они возлагали цветы и сама же убирала цветы с памятника. "Я понял, что мы докатились уже до самого ужасного, когда сама власть совершает публично правонарушения. Все кипит, пытаюсь подбирать слова помягче, но для всего этого нет слов", – сказал активист.

Он отметил, что во времена СССР был внештатным сотрудником милиции, и что тогда, по его убеждению, милиция защищала закон и граждан. "Кого или что защищает полиция сегодня, когда открыто поощряет кражи среди бела дня и не дает скорбящим людям даже возложить цветы? Это что такое?" – возмутился Учкуров.

Он возложил ответственность за смерть Навального* на власти. "Здоровым его задержали, здоровым он попал в тюрьму. Но в тюрьме, не отбыв свой срок, молодой и здоровый человек, умер. Значит эта смерть, как ни крути, на совести власти. И президент несёт ответственность, он глава государства, гарант наших жизни, здоровья, прав", – сказал активист.

Он подчеркнул, что сказанное является его личным мнением.

"Действующая Конституция позволяет мне высказывать свою точку зрения. Я считаю, что тюремная система в стране нуждается в реанимации. Сегодня царит во власти полная безнаказанность в системе правосудия, следствия, исполнительной власти, прокуратуры", – считает Учкуров.

Он повторил, что его крайне возмущает то, что власти не позволяют жителям выразить свою скорбь, возлагая цветы к мемориалу в память о Навальном*. "Президент должен выполнять свои обязанности, но почему он не спрашивает с [тех, кто нарушает закон]? Какое его отношение, что сами стражи порядка крадут цветы с памятника? Он знает об этом?" – задался вопросом Учкуров.

Перед выборами президента, которые запланированы на 17 марта, власть сама подрывает себе репутацию, не реагируя на аморальные действия силовиков. При этом большинство сочинских активистов опасаются открыто высказывать свое мнение. Хотя это вредит обществу, поскольку народ должен контролировать действия чиновников, отметил также активист.

18 февраля активистов из партии "Яблоко" рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что при попытке возложить цветы к мемориалу Навальному* в Сочи их опросили силовики.

После того, как силовики опросили трех активистов, к ним домой они не приходили, рассказала одна из трех активистов, которых опрашивали полицейские. Она добавила, что активистам звонили с неизвестных номеров. "Я не беру незнакомые номера телефонов", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

О том, что силовики убирают цветы с мемориала Навальному*, рассказал также житель Сочи Олег Иванович. "Я подошел и положил цветы мимозы. Они мне ничего не сказали. Я постоял и ушел. Возвращался с работы и около 19 часов вечера, проходил мимо памятника, там моего букета уже не было", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Сочинец уточнил, что события происходили 19 февраля.

Сторонник Навального* Сергей рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что тоже слышал про задержания людей у мемориала Навальному* в Сочи. Он сослался на сообщение в одном из местных СМИ, согласно которому при попытке возложить цветы к мемориалу Навальному* в Сочи задержали двукратного чемпиона России по лыжным гонкам, тренера Николая Зимирева.

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* Алексей Навальный внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, он создатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в реестр иноагентов, признанного экстремистским и запрещенным в РФ. 2 февраля 2021 года суд в Москве приговорил Навального к 3,5 года колонии, позднее ему были предъявлены новые обвинения и увеличен срок лишения свободы. В колонии обвинен в мошенничестве и неуважении к суду, осужден на 9 лет. По делу о дезорганизации колонии, экстремизме и реабилитации нацизма осужден на 19 лет. В апреле 2023 года сообщил, что по делу о терроризме ему грозит пожизненный срок. Признан "узником совести". Штабы Навального, ранее действовавшие в регионах России, признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.