Мемориал памяти Навального* в Баку вызвал споры пользователей соцсети

18 февраля 2024, 22:45

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В Баку на мраморной плите у мемориала поэту Гусейну Джавиду неизвестные люди возложили скромные букеты цветов и фотопортрет Алексея Навального*. Комментаторы в соцсети поспорили об истинном отношении умершего в колонии оппозиционера к Кавказу и кавказцам.

Как сообщал "Кавказский узел", после смерти Алексея Навального* жители городов страны, в том числе на юге России, подверглись преследованиям за попытки почтить память жертв репрессий.

16 февраля УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Алексей Навальный скончался в колонии после того, как его состояние резко ухудшилось. В Тбилиси, Батуми и Ереване вечером в этот же день активисты почтили память Навального.

На смерть оппозиционного российского политика отреагировал председатель партии "Мусават" Ариф Гаджилы. В заявлении, опубликованном на странице партии в социальной сети он указал на незаконность преследования Навального, его непримиримое отношение к Кремлю, помещение в штрафной изолятор 27 раз. "Его смерть окажет серьезное влияние на политическое положение в России", - заявил А.Гаджилы.

Фото импровизированного мемориала памяти Навального опубликовано в сообществе "В Азербайджане β" в социальной сети "Вконтакте".

"В чем заслуга Алексея Навального перед азербайджанским народом? Я напоминаю, что он вел агрессивную политику против мигрантов из восточных стран", - написал пользователь Jeyhun Aliev, комментируя сообщение об импровизированном мемориале. "В России проживают много азербайджанцев. И многие его поддерживали", - ответил El Win Jeyhun.

Айдан Мамедова в социальной сети Facebook*** напомнила оскорбительные выражения в речи Навального применительно к кавказцам.

В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом

"Отношение к Навальному может быть различным", - указал врач Саттар Гудратоглу в социальной сети, обратив при этом внимание, что "они <российские власти> боятся тени Навального даже после его смерти".

Ряд пользователей выразили сомнение, что мемориал памяти уместен на памятнике азербайджанскому поэту, другие увидели аналогии в судьбах российского оппозиционера и азербайджанского поэта. Они напомнили, что поэт Гусейн Джавид репрессирован в 1938-м, осужден к 8 годам заключения за антисоветскую деятельность и умер от остановки сердца в связи с переохлаждением ног 5 декабря 1941 года. Посмертно реабилитирован в 1956 году. В 1992 году перезахоронен в Нахчыване, у родного дома.

Напомним, в августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после отравления в омском аэропорту. Сознание вернулось к нему уже в Берлине, куда Навального вывезли на лечение. Навальный заявил, что за покушением на его жизнь стоят российские власти. В январе 2021 года Алексея Навального, вернувшегося в Россию, задержали в аэропорту Шереметьево.

2 февраля 2021 года суд приговорил Навального к 3,5 года колонии, позднее ему были предъявлены новые обвинения и увеличен срок лишения свободы. Политологи признали акции в его поддержку, которые проходили в январе 2021 года по всей России, самыми массовыми за последние десятилетия.

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* Алексей Навальный внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, он создатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в реестр иноагентов, признанного экстремистским и запрещенным в РФ. Осужден условно по делу о мошенничестве, в феврале 2021 года срок заменен на реальный. В колонии обвинен в мошенничестве и неуважении к суду, осужден на 9 лет. По делу о дезорганизации колонии, экстремизме и реабилитации нацизма осужден на 19 лет. В апреле 2023 года сообщил, что по делу о терроризме ему грозит пожизненный срок. Признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом. Штабы Навального, ранее действовавшие в регионах России, признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.