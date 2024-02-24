Сочинцы попытались организовать мемориал Навальному* на памятнике погибшим в ВОВ

24 февраля 2024, 07:19

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После смерти Алексея Навального* жители Сочи стали оставлять цветы в память о нем на мемориальном комплексе в Завокзальном микрорайоне, где традиционно проводятся официальные мероприятия на День защитника Отечества. После этого власти перенесли празднование 23 Февраля в другое место, а мемориал огородили забором для проведения ремонта. Сочинцы высказали мнение, что таким образом чиновники решили разграничить скорбь среди жителей по Навальному* с патриотическими мероприятиями в честь 23 Февраля.

Как информировал "Кавказский узел", 20 февраля сочинский активист Григорий Учкуров рассказал, что жители Сочи несли цветы к мемориалу Алексею Навальному*, который стихийно образовался у памятника жертвам политических репрессий, чтобы выразить свою скорбь, но полицейские регулярно очищали памятник от цветов. Учкуров подчеркнул, что считает действия силовиков аморальными, так как они не уважают чувства жителей. Его слова подтвердили еще несколько сочинцев.

16 февраля УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Алексей Навальный* скончался в колонии после того, как его состояние резко ухудшилось. В Тбилиси, Батуми и Ереване вечером в этот же день активисты почтили память Навального*. Мемориал Навальному* появился и в Баку. Жители городов России, в том числе на юге страны, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов к памятникам жертвам политических репрессий.

Сочинские чиновники отчитались о проведении патриотических мероприятий на 23 Февраля

За неделю до Дня защитника Отечества в Сочи городская администрация в рамках проведения ремонта огородила главный мемориальный комплекс в Завокзальном микрорайоне, где установлен мемориал и Вечный огонь в память о погибших в борьбе с фашизмом в 1941-1945 годах. В этом месте жители и гости города традиционного возлагают цветы на День защитника Отечества. При этом 16 февраля – в день, когда стало известно о смерти Алексея Навального*, на мемориале появились гвоздики и портреты оппозиционера с черными лентами, которые на следующий день были убраны. Затем на мемориале начались ремонтные работы, передал корреспондент "Кавказского узла".

Сотрудник пресс-службы мэрии Сочи подтвердил, что в этом году традиционное место проведения торжественного мероприятия на 23 Февраля, в котором приняли участие официальные лица, было изменено с мемориала в Завокзальном районе на стелу врачам "Подвиг во имя жизни" рядом с парком Ривьера. По его словам, причиной переноса места празднования явился ремонт мемориала к 9 Мая. Цветы к мемориалу традиционно возложили ветераны и участники спецоперации на Украине, военнослужащие, сотрудники правоохранительных и силовых ведомств, депутаты Городского собрания Сочи. Память погибших собравшиеся почтили минутой молчания.

Сотрудник пресс-службы уточнил корреспонденту "Кавказского узла", что в городе прошло сто мероприятий, посвященных 23 Февраля. Они начались в 9 часов утра и закончились в 21.00 праздничной программой на площади Южного мола. Особое внимания было уделено чествованию действующих и погибших участников СВО.

В городе провели работу по патриотическому воспитанию молодежи. В частности, школа №80 присоединилась к всероссийскому образовательному проекту "Парта героя", рассказала начальник управления по образованию и науке администрации Сочи Ольга Медведева.

"Парта героя" была установлена в школьном музее воинской славы "Поиск". На ней размещен портрет Рашида Хушта и информация о нем. Также в память об участнике специальной военной операции в холле учреждения открыли мемориальную доску, пояснила Медведева корреспонденту "Кавказского узла".

Она рассказала, что Хушт находился в зоне военной операции почти с первых дней, как она началась. 5 октября 2022 года Хушт погиб под Артемовском в Донецкой Народной Республике. 25 ноября того же года указом президента посмертно награжден орденом Мужества.

Жители Сочи связали перенос места празднования 23 Февраля с акциями в память о Навальном*

Жительница Завокзального микрорайона Ирина рассказала, что 16 февраля приходила с подругой к Вечному огню, и что поставила портрет Навального* с черной лентой и положила гвоздики. Она пояснила, что почтила память о Навальном* именно у Вечного огня по той, причине, что считает, что он так же боролся за свободу и справедливость, как советские солдаты во время Великой Отечественной войны.

"Мы узнали от знакомых, что памятник и мартиролог круглосуточно охраняется полицией и все цветы, свечи и фото выбрасываются в мусорник, людей задерживают… Подвергать себя риску ареста мы реально не хотели. И в-третьих нам было важно чтобы не было силовиков, которые охраняют памятник и не дают к нему подойти, запугивают людей", – сказала сочинка корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, она возложила цветы в память о Навальном* 16 февраля около 18 часов и к этому времени на этом месте уже были цветы, оставленные другими жителями. "До нас там уже кто-то поставил портреты Навального* и возложил много цветов. Мы обрадовались, что мы были не единственные. Мы положили цветы и ушли", – рассказала Ирина.

На следующий день утром сочинка с подругой пошла на мемориал, чтобы посмотреть стоят ли там портреты Навального* и лежат ли цветы. "К сожалению, к 12 часам 17 февраля все было убрано. Не было фото Навального* и не было цветов", – отметила сочинка.

Ирина также рассказала, что 23 февраля также была около мемориала и увидела, что он огорожен забором, на котором не было паспорта объекта, а лишь было написано, что ведется реконструкция объекта. Ее это удивило, а также навело на мысль, что власти опасаются, что сторонники Навального* могли на 23 Февраля устроить на мемориале акцию в память о Навальном*.

Мнение о том, что, вероятно, власти огородили мемориал, чтобы не допустить в этом месте акций в память о Навальном*, также высказала жительница микрорайона Завокзальный Светлана. По ее словам, она 17 февраля вечером возложила к мемориалу цветы в память об оппозиционере. "Нормальный человек не способен на убийство жертвы, томящейся в застенках и не способной обороняться. Думаю, что каждый нормальный человек сочувствует семье Навальных* и не принимает лжи относительно его будто бы естественной смерти", – сказала Светлана корреспонденту "Кавказского узла".

На мемориальном комплексе в Завокзальном капитальный ремонт проводился в 2016 году, он был первый с 1985 года, то есть за все время существования комплекса, отметила она.

"Более 30 лет на мемориале вообще не было никакого ремонта, и он функционировал. А после капитального ремонта в 2016 году, через 8 лет, ему потребовался новый, еще более капитальный ремонт? Это как?" – задалась вопросом сочинка.

Житель микрорайона Завокзальный Алексей Иванович рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что 23 февраля хотел возложить цветы на мемориале, но вместо этого увидел рабочих, которые демонтировали гранитные бордюры и еще пригодную, по мнению сочинца, плитку и складывали ее в ящики, как новую. Он отметил, что спросил рабочих, почему они убирают плитку, которая в хорошем состоянии, на что получил ответ, что такое указание дало руководство.

Еще один житель Сочи Аркадий рассказал, что утром 23 февраля положил гвоздики и поставил портреты Бориса Немцова и Алексея Навального* к памятнику жертвам политических репрессий.

"Когда шел вечером 23 февраля домой после 21 часа, то уже не было ни портретов, ни цветов у памятника жертвам политических репрессий, а сам памятник был освещен так ярко, прожекторами, что казалось, что солнце стоит в зените у памятника", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Силовиков в этот момент у памятника не было, добавил Аркадий. "Видимо они все были на мероприятиях, посвященных 23 Февраля", – предположил сочинец.

По его мнению, празднества на 23 Февраля, организованные властями, не соответствуют тому, что происходит в стране, так как есть погибшие в СВО. Также он заявил, что его возмущает, что родители переодевали в военную форму даже детей ясельного возраста. "Я сам отец и мне больно видеть, как ломают сознание юного поколения те, кто служит этой власти, а не народу", – сказал Аркадий.

Его дочь Вероника рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что учеников гимназии, в которой она учится, в канун 23 Февраля в рамках "уроков мужества" водили в кинотеатр "Родина". Школьница отметила, что в рамках мероприятия перед подростками выступили родственники участников СВО, в том числе их жены и вдовы, а также преподаватель по истории, раскритиковавшая некоторых из тех людей, которых Минюст признал иноагентами.

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* Алексей Навальный внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, он создатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в реестр иноагентов, признанного экстремистским и запрещенным в РФ. 2 февраля 2021 года суд в Москве приговорил Навального к 3,5 года колонии, позднее ему были предъявлены новые обвинения и увеличен срок лишения свободы. В колонии обвинен в мошенничестве и неуважении к суду, осужден на 9 лет. По делу о дезорганизации колонии, экстремизме и реабилитации нацизма осужден на 19 лет. В апреле 2023 года сообщил, что по делу о терроризме ему грозит пожизненный срок. Признан "узником совести". Штабы Навального, ранее действовавшие в регионах России, признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.