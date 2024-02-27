Листовки с Навальным* дали повод силовикам обвинить супругов из Краснодара в экстремизме

27 февраля 2024, 11:37

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Силовики в Краснодаре обвинили в экстремизме супругов Сергея и Алину Альбовых после того, как они расклеивали листовки с изображением Алексея Навального*. Суд назначил Сергею Альбову двое суток ареста, а дело в отношении его жены прекратил.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 февраля Алексей Навальный* умер в колонии. Жители городов России, в том числе на юге страны, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном* к мемориалам жертвам политических репрессий.

Информация об акциях памяти Алексея Навального*, которые проводятся на юге России и в странах Южного Кавказа, а также о реакции силовиков на эти акции собрана "Кавказским узлом" в справке "Акции памяти Алексея Навального* на Кавказе".

Силовики в Краснодаре составили протоколы на местных жителей, супругов Сергея Альбова и Алину Альбову по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистских организаций", передал сегодня телеграм-канал SOTAvision.

Суд признал Сергея Альбова виновным и назначил ему двое суток ареста. Дело Алины Альбовой прекращено в связи с отсутствием состава преступления, сказано в сообщении.

По словам Сергея Альбова, 21 февраля он со своей супругой вышел в магазин, и их остановил мужчина, представившийся сотрудником уголовного розыска. В отделении полиции краснодарцам показали фото и видео, на которых Сергей Альбоев клеит листовку с портретом и фамилией Алексея Навального*, а его супруга в этот момент стоит рядом.

По словам Альбова, силовики его допрашивали до утра и спрашивали, сколько ему заплатили за расклейку листовок. На что он ответил, что ему никто денег не платил. Жители Краснодара отказывались отвечать на вопросы без адвоката. Защитника Алексея Аванесяна не пускали в ОВД, он рассказал, что силовики его ввели в заблуждение, заявив, что Альбовы отказались от его помощи, сказано в публикации.

На суде Сергей Альбов признал свою вину частично – сказал, что клеил листовки, но не распространял экстремистские материалы.

"Кавказский узел" также писал, что 26 февраля активисты сообщили, что сочинец Николай Зимирев, который привлек внимание силовиков акцией в память о Навальном*, после задержания пять дней не выходит на связь.

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* Алексей Навальный внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, он создатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в реестр иноагентов, признанного экстремистским и запрещенным в РФ. 2 февраля 2021 года суд в Москве приговорил Навального к 3,5 года колонии, позднее ему были предъявлены новые обвинения и увеличен срок лишения свободы. В колонии обвинен в мошенничестве и неуважении к суду, осужден на 9 лет. По делу о дезорганизации колонии, экстремизме и реабилитации нацизма осужден на 19 лет. В апреле 2023 года сообщил, что по делу о терроризме ему грозит пожизненный срок. Признан "узником совести". Штабы Навального, ранее действовавшие в регионах России, признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.