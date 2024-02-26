Активисты заявили об исчезновении сочинца после задержания

26 февраля 2024, 19:15

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Сочинец Николай Зимирев, который привлек внимание силовиков акцией в память о Навальном, после задержания пять дней не выходит на связь, сообщили активисты. Районный суд сегодня обнародовал информацию об административном деле Зимирева.

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля активисты и жители Сочи рассказали, что около мемориала в память об Алексее Навальном силовики организовали круглосуточное дежурство и опрашивают тех, кто несет цветы. Горожане несли цветы к стихийному мемориалу Алексею Навальному, чтобы выразить свою скорбь, но полицейские регулярно очищали памятник от цветов, возмутился активист Григорий Учкуров.

16 февраля Алексей Навальный скончался в колонии после того, как, согласно заявлению УФСИН, его состояние резко ухудшилось. Жители городов России, в том числе на юге страны, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий. Информация об этих акциях и о реакции силовиков на них собрана "Кавказским узлом" в справке "Акции памяти Алексея Навального на Кавказе".

Чемпион России по лыжным гонкам и тренер Николай Зимирев уже несколько дней не выходит на связь, сообщила сегодня в соцсети Х активистка Алипат Султанбегова. "Николай Зимирев приносил цветы к мемориалу 17 февраля, [силовики] его задержали, но отпустили без протокола. Спустя несколько дней его вызвали в отдел, якобы для того, чтобы подписать бумаги, что претензий нет. С тех пор о нём никакой информации", - написала она.

Зимирев был задержан силовиками, сообщил вечером 21 февраля в своем телеграм-канале правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. "Сотрудники полиции позвонили Николаю Зимиреву, возлагавшему недавно цветы в память об Алексее Навальном, и попросили прийти в отдел по Центральному району, якобы для того чтобы подписать бумагу об отсутствии претензий к их работе на акции. В отделении оказалось, что на его странице во «ВКонтакте» нашли фотографию, где Зимирев на митинге у российского посольства в Тбилиси — на заднем фоне кто-то из участников держит флаг. Мужчину задержали по статье о демонстрации запрещенной символики и оставляют в отделе на ночь до суда", - говорится в публикации.

Последняя запись Николая Зимирева на его странице во "ВКонтакте" датирована 17 февраля. "Сегодня возложил цветы к памятнику жертв политических репрессий. Подошли сотрудники полиции, попросили убрать и идти своим ходом. Я сказал, не уберу, мне совесть не позволит. Забрали в отделение полиции, перед составлением протокола спросили, буду ли я его обжаловать? Я ответил, что если меня суд признает виновным, я буду обжаловать, если понадобится, до конечной инстанции и искать справедливость. Отпустили без протокола", - написал он.

22 февраля на той же странице размещена запись, оставленная пользователем Олег Петров. "Николая вчера задержали. Мы ищем его родственников или друзей, кто с ним общается. Хотим помочь с передачками и адвокатом. Кто знает напишите в лс [личные сообщения]", - говорится в публикации. Более свежих публикаций, по состоянию на 19.11 мск 26 февраля, на странице нет.

Согласно данным на сайте Центрального райсуда Сочи, Николай Зимирев обвинен по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ ("Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики, запрещенная федеральными законами"; предусматривает для граждан до 15 суток ареста).

Дело поступило в суд 22 февраля, указано в карточке дела. Карточка опубликована на сайте суда сегодня и обновлена в 15.00 мск. По состоянию на 19.11 мск, в ней нет информации о заседаниях по делу Зимирева.

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