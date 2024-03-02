Около 25 человек приняли участие в акции памяти Навального в Гюмри

02 марта 2024, 02:09

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Армянские силовики не препятствовали проведению акции памяти Алексея Навального у консульства России в Гюмри.

Как писал "Кавказский узел", 1 марта Алексей Навальный был похоронен в Москве. Правозащитники сообщили о задержаниях сторонников Навального в различных регионах страны, в частности, в Северной Осетии и Астрахани, в том числе за возложение цветов. В Тбилиси десятки людей пришли к секции интересов России при посольстве Швейцарии, чтобы возложить цветы и поставить свечи в память об Алексее Навальном.

Жители городов России, в том числе на юге страны, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий. Информация об акциях памяти Алексея Навального, которые проводятся на юге России и в странах Южного Кавказа, а также о реакции силовиков на эти акции собрана "Кавказским узлом" в справке "Акции памяти Алексея Навального на Кавказе".

В акции памяти Алексея Навального, которая прошла в Гюмри, приняли участие российские мигранты, рассказал 1 марта корреспонденту "Кавказского узла" глава гюмрийского клуба журналистов "Аспарез" Левон Барсегян.

По его словам, российские мигранты зажгли свечи и возложили цветы у российского консульства. Импровизированным мемориалом памяти Навального стала лавочка, расположенная непосредственно у дипмиссии в Гюмри. "Порядка 25 человек стояли у консульства. Но были и те, кто приходил и уходил. В это время в консульстве никого не бывает. Полиция не препятствовала проведению акции", - рассказал Барсегян, добавив, что у силовиков не было намерений убирать мемориал после окончания акции.

В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

В августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после отравления в омском аэропорту. Сознание вернулось к нему уже в Берлине, куда Навального* вывезли на лечение. Навальный заявил, что за покушением на его жизнь стоят российские власти. В январе 2021 года Алексея Навального, вернувшегося в Россию, задержали в аэропорту Шереметьево.

2 февраля 2021 года суд приговорил Навального к 3,5 года колонии, позднее ему были предъявлены новые обвинения и увеличен срок лишения свободы. Политологи признали акции в его поддержку, которые проходили в январе 2021 года по всей России, самыми массовыми за последние десятилетия.

16 февраля УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Алексей Навальный* скончался в колонии после того, как его состояние резко ухудшилось. В Тбилиси, Батуми и Ереване вечером в этот же день активисты почтили память Навального. У посольства России в Армении собрались сотни человек, в основном российские мигранты, рассказывается в видео, снятом "Кавказским узлом" в Ереване.

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