Силовики предостерегли ингушских активистов от участия в несогласованных акциях

21 февраля 2024, 14:03

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики в Ингушетии вызвали местных активистов на профилактические беседы и вручили предостережения от участия в экстремистских действиях и несогласованных акциях, сообщил сегодня источник.

Как писал "Кавказский узел", 14 жителей Владикавказа после смерти Алексея Навального пытались возложить цветы к памятнику жертвам политических репрессий. Сотрудники полиции провели с этими людьми профилактические беседы и "выписали предостережения о недопущении нарушения законодательства РФ, касающегося проведения несанкционированных публичных акций", сообщил 19 февраля представитель республиканского МВД.

16 февраля УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Алексей Навальный скончался в колонии после того, как его состояние резко ухудшилось. После смерти Навального жители городов страны, в том числе на юге России, подверглись преследованиям за попытки почтить память жертв репрессий. Так, в Таганроге были задержаны не менее семи человек, один из них оштрафован за неповиновение полиции. Участники акции в Ставрополе сообщили о десятках доставленных в отделения полиции.

Сотрудники центра по противодействию экстремизму в Ингушетии массово вызывают на профилактические беседы активистов и бывших осужденных по делу о митинге в Магасе, сообщил источник.

По его словам, в ЦПЭ вызвали "почти всех из отсидевших по «митинговому делу»", а также силовики связывались с представителями Совета тейпов.

Тем, кто пришел в ЦПЭ, силовики вручают предостережения от участия в экстремистских действиях и несогласованных акциях, пишет "Фортанга".

Напомним, 26 марта 2019 года протестующие в Магасе не стали расходиться после санкционированного митинга. На следующий день силовики попытались их разогнать, и произошли стычки с активистами. С начала апреля 2019 года в республике начались массовые аресты оппозиционеров.

Семь лидеров ингушского протеста были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста". Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.