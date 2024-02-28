Сочинцы пожаловались на препятствия в возложении цветов в память о Навальном* и Немцове

28 февраля 2024, 05:14

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Активисты в Сочи, которые пытались почтить память умерших оппозиционных политиков Алексея Навального* и Бориса Немцова, отметили, что у памятников, где традиционно проходят такие акции, было много силовиков, которые также патрулировали город.

Как информировал "Кавказский узел", 20 февраля сочинский активист Григорий Учкуров рассказал, что жители Сочи несли цветы к мемориалу Алексею Навальному*, который стихийно образовался у памятника жертвам политических репрессий, чтобы выразить свою скорбь, но полицейские регулярно очищали памятник от цветов. Учкуров подчеркнул, что считает действия силовиков аморальными, так как они не уважают чувства жителей. Его слова подтвердили еще несколько сочинцев. 23 февраля сочинцы попытались организовать мемориал Навальному* на памятнике погибшим в Великой Отечественной войне, но мемориал закрыли для проведения ремонта.

16 февраля УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Алексей Навальный* скончался в колонии после того, как его состояние резко ухудшилось. В Тбилиси, Батуми и Ереване вечером в этот же день активисты почтили память Навального*. Мемориал Навальному* появился и в Баку. Жители городов России, в том числе на юге страны, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов к памятникам жертвам политических репрессий.

Сочинские активисты пытались в ночь с 27 на 28 февраля возложить цветы в память об Алексее Навальном* и Борисе Немцове, однако им это не удалось сделать у памятника жертвам политических репрессий, где дежурили силовики и люди в штатском. У мемориала жертвам фашизма в микрорайоне Завокзальном также дежурили силовики, которые в большом количестве патрулируют город.

По словам активиста Владимира, он хотел почтить память Бориса Немцова, с которым был лично знаком. Однако у памятника жертвам политических репрессий было много силовиков. «Памятник освещен прожекторами. Такого никогда не было. Стояла патрульная машина, один полицейский и двое в штатском, прогуливались росгвардейцы по три человека», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Бориса Немцова застрелили в Москве 27 февраля 2015 года. 13 июля 2017 года суд в Москве признал уроженцев Чечни Заура Дадаева, Анзора Губашева, Шадида Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева виновными в убийстве и приговорил их на сроки от 11 до 20 лет. В деле также фигурируют чеченский офицер Руслан Мухудинов, которого считают организатором убийства, убитый при задержании Беслан Шаванов, а также офицер батальона "Север" Руслан Геремеев. Заказчик убийства установлен не был. Если за убийством Немцова стоят заказчики, неизвестные следствию, их продолжат искать, пообещал в декабре 2021 года Владимир Путин, говорится в справке "Кавказского узла" "Чеченский след в убийстве Немцова".

Владимир признался, что не решился возложить цветы, так как был уверен, что его задержат. При этом он заметил еще нескольких человек с цветами, которые прошли мимо памятника и не решились возложить их. «Я пошел к дому в переулке Горького, где жил Борис Немцов в Сочи со своей мамой. и положил там цветы», - рассказал он.

Супруги Елена и Павел рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что тоже пришли к памятнику жертвам политрепрессий, чтобы зажечь свечи, поставить фото и цветы в память о Борисе Немцове и Алексее Навальном*, но, увидев большое количество силовиков, не стали делать этого. Они вернулись домой и устроили импровизированные мемориалы умершим политикам там.

Константин ежегодно приходит ночью с 27 на 28 февраля к памятнику жертвам репрессий в Сочи, возлагает цветы и ставит свечи в память о Борисе Немцове. "В этом году я возлагал цветы в память об Алексее, но их сразу выбросили [...]", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Тогда Константин решил поехать в Москву и уже купил билеты. "Я планирую пойти на мост Немцова и там возложить цветы. Знаю, что там будет много людей. Возможно, попаду на похороны Алексея Навального*», -рассказал он.

Вероника пришла 27 февраля к мемориалу в Завокзальном районе, но не смогла возложить цветы в память о Навальном* и Немцове. «Они все проходы к Вечному огню загородили железными заборами, а когда я попыталась пройти с цветами, то на меня сразу набросились неизвестно откуда взявшиеся [силовики] и сказали, что идет ремонт, цветы возлагать нельзя. Я не стала с ними связываться и просто ушла», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

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* Алексей Навальный внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, он создатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в реестр иноагентов, признанного экстремистским и запрещенным в РФ. 2 февраля 2021 года суд в Москве приговорил Навального к 3,5 года колонии, позднее ему были предъявлены новые обвинения и увеличен срок лишения свободы. В колонии обвинен в мошенничестве и неуважении к суду, осужден на 9 лет. По делу о дезорганизации колонии, экстремизме и реабилитации нацизма осужден на 19 лет. В апреле 2023 года сообщил, что по делу о терроризме ему грозит пожизненный срок. Признан "узником совести". Штабы Навального, ранее действовавшие в регионах России, признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.