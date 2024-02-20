Послы США и Великобритании почтили память Навального у стихийного мемориала в Баку

20 февраля 2024, 14:20

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Послы США и Великобритании в Азербайджане возложили цветы к стихийному мемориалу российскому оппозиционеру Алексею Навальному у памятника азербайджанскому поэту, жертве сталинских репрессий Гусейну Джавиду.



Как сообщал "Кавказский узел", после смерти Алексея Навального жители городов России, в том числе на юге России, подверглись преследованиям за попытки возложение цветов к памятникам жертвам репрессий.

16 февраля УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Алексей Навальный скончался в колонии после того, как его состояние резко ухудшилось. В Тбилиси, Батуми и Ереване вечером в этот же день активисты почтили память Навального. Мемориал памяти Навального появился и в Баку.

Послы США и Великобритании - Марк Либби и Фергюс Олд возложили цветы к памятнику жертве сталинских репрессий, поэту и драматургу Гусейна Джавиду, к которого стихийно возник мемориал Алексею Навальному.

При этом посол США в аккаунте посольства в Facebook* выразил соболезнования семье погибшего оппозиционера: «Выражаю глубокие соболезнования супруге и семье Алексея Навального. Свободолюбивые люди во всем мире не забудут его смелость», - написал он.

Соболезнования в связи со смертью Навального выразил и посол Великобритании Фергюс Олд.

«Сегодня вместе с послом США Марком Либби я возложил цветы к памятнику Гусейну Джавиду, чтобы почтить память Алексея Навального, который на протяжении всей своей жизни демонстрировал невероятное мужество, выступая за лучшее демократическое будущее России», - написал он в социальной сети X*.

Участники стихийной акции в память об Алексее Навальном* собрались у посольства России в Армении. Почтить память оппозиционного политика пришли сотни человек, в основном российские мигранты, рассказывается в видео, снятом "Кавказским узлом" в Ереване.

Отметим, что фотопортрет Навального и принесенные неизвестными букеты цветов появились у памятника Гусейну Джавиду 18 февраля. Однако утром 20 февраля (еще до прибытия послов) по наблюдениям корреспондента «Кавказского узла» у памятника не было цветов и фотопортрета Навального.

Напомним, смерть Навального вызвала тревогу у азербайджанских правозащитников за судьбу политзаключенных в этой стране.

В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

В августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после отравления в омском аэропорту. Сознание вернулось к нему уже в Берлине, куда Навального вывезли на лечение. Навальный заявил, что за покушением на его жизнь стоят российские власти. В январе 2021 года Алексея Навального, вернувшегося в Россию, задержали в аэропорту Шереметьево.

2 февраля 2021 года суд приговорил Навального к 3,5 года колонии, позднее ему были предъявлены новые обвинения и увеличен срок лишения свободы. Политологи признали акции в его поддержку, которые проходили в январе 2021 года по всей России, самыми массовыми за последние десятилетия.

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