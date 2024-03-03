Не менее семи человек задержаны в городах юга России на акциях памяти Навального

03 марта 2024, 17:33

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Силовики задержали в регионах России не менее 105 человек на акциях памяти Алексея Навального, в том числе четырех в Астрахани, двоих в Сочи и одного во Владикавказе, сообщили сегодня правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 1 марта в Москве прошло прощание с Алексеем Навальным, а затем его похороны. К храму "Утоли моя печали", где прошло отпевание Навального, выстроилась километровая очередь. В разных регионах, в том числе в Северной Осетии, к 16.00 мск 1 марта в связи с похоронами Навального силовики задержали не менее 21 человека, сообщили правозащитники.

2 марта стало известно, что в Сочи Михаил Бормотов был задержан силовиками у памятника жертвам репрессий, куда пришел в день похорон Алексея Навального с цветами и портретом оппозиционера. Силовики выписали предупреждение и отпустили, рассказал сам Бормотов.

По состоянию на 10.24 мск 3 марта, в 21 городе России задержаны уже 105 человек в связи с похоронами Навального, сообщает на своем сайте правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Среди городов СКФО и ЮФО, где произошли задержания, в публикации названы Астрахань, Сочи и Владикавказ. Так, в Астрахани по крайней мере четверо задержанных, пока неизвестно, в каких отделах они находятся.

В Сочи насчитывается двое задержанных – это Михаил Бормотов и Елена Ялитова, которая, предположительно, была доставлена в отдел полиции Центрального района.

Во Владикавказе задержан по крайней мере один человек – Анна Колесникова, доставленная в городской отдел полиции № 2, говорится в публикации.

Напомним, 16 февраля Алексей Навальный скончался в колонии после того, как, согласно заявлению УФСИН, его состояние резко ухудшилось. Жители городов России, в том числе в СКФО и ЮФО, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий.

20 февраля сочинский активист Григорий Учкуров рассказал, что горожане несли цветы к стихийному мемориалу Алексею Навальному у памятника жертвам политических репрессий, но полицейские регулярно очищали памятник от цветов. Его слова подтвердили еще несколько сочинцев.

2 марта полицейские в Сочи не разрешили местной жительнице возложить цветы к памятнику репрессированным, заявив, что это допустимо только 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий. В другие дни возложение цветов считается административным нарушением, заявили силовики.

Информация об акциях памяти Алексея Навального на юге России и в странах Южного Кавказа, а также о реакции силовиков на эти акции собрана "Кавказским узлом" в справке "Акции памяти Алексея Навального на Кавказе".

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