Силовики помешали сочинке возложить цветы к памятнику репрессированным

03 марта 2024, 15:37

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Полицейские в Сочи не разрешили местной жительнице после похорон Навального возложить цветы к памятнику репрессированным, заявив, что это допустимо только в День памяти жертв политических репрессий, а в другие дни считается административным нарушением.

Как писал "Кавказский узел", 20 февраля сочинский активист Григорий Учкуров рассказал, что горожане несли цветы к стихийному мемориалу Алексею Навальному у памятника жертвам политических репрессий, но полицейские регулярно очищали памятник от цветов. Его слова подтвердили еще несколько сочинцев.

23 февраля сочинцы попытались организовать мемориал Навальному на памятнике погибшим в Великой Отечественной войне, но мемориал закрыли для проведения ремонта.

Полицейские в Сочи не разрешили местной жительнице возложить 2 марта цветы к мемориалу жертвам репрессий, сообщило вечером того же дня в своем телеграм-канале издание "7х7"*. "Подписчица «7х7» поделилась видео, где шестеро силовиков охраняют памятник жертвам политрепрессий. Ей отказали в возложении цветов из-за того, что все памятные действия проходят 30 октября, когда в России установлен День памяти репрессированных", - говорится в публикации.

Кроме того, силовики сослались на краевой закон №608, заявив, что цветы будут считаться «выбросом бытового мусора в неположенном месте». "При этом в законе не говорится о наказании за бытовой мусор. Сочинке пригрозили административной статьей о несоблюдении требований охраны окружающей среды при обращении с отходами", - сообщило издание.

Закон Краснодарского края № 608-КЗ "Об административных правонарушениях", принятый краевым заксобранием в 2003 году, размещен, в частности, на сайте администрации и гордумы Краснодара. В опубликованной редакции закона, в том числе в главе 7 "Административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования", в числе нарушений не указаны выброс бытового мусора или аналогичные действия.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, на кадрах которого видны несколько сотрудников Росгвардии и полицейские, подошедшие к девушке, снимающей видео. Один из полицейских попросил у девушки документы и спросил, для чего она подошла с цветами. Девушка пояснила, что решила возложить цветы, и поинтересовалась, что именно она нарушила. После этого в разговор вступил другой полицейский.

"Объясняю. На мемориальные комплексы вы можете возложить цветы в определенные даты. Дата по поводу репрессированных лиц у нас отмечается 30 октября. В это время, 30 октября, вы можете прийти и возложить цветы. В остальные дни, если вы возложите цветы, это уже будет, согласно 608-го закона Краснодарского края, считаться как выброс бытового мусора. А выброс бытового мусора, девушка, уже противоречит и наказывается административной статьей 8.2 КоАП РФ (Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. – Прим. "Кавказского узла"). Понимаете? У нас репрессированных поддерживают 30 октября. Сегодня у нас 2 марта. 2 марта у нас репрессированных не поддерживают. У нас есть строго отведенный день для этого. Вот как 9 мая, 23 февраля", - говорит на видео молодой полицейский.

"Женщина отнесла цветы к другому памятнику через дорогу. Его также охраняли полицейские и росгвардейцы. Они позволили жительнице возложить цветы, но не ответили, будут ли они выброшены", - говорится в публикации.

Ни федеральное, ни региональное законодательство не запрещает возлагать цветы в любой момент, указал автор публикации, размещенной сегодня в телеграм-канале издания Sota. "При этом выброс мусора, чем посчитали возложение цветов силовики, действительно наказуем и на региональном, и на федеральном уровне. Но, согласно законодательству, твердые коммунальные отходы (ТБО, ТКО, мусор как таковой) — это предметы или товары, потерявшие потребительские свойства. Цветы таковыми предметами считать нельзя", - говорится в публикации.

На инцидент обратила внимание и краснодарская активистка Яна Антонова. "Сочинский полицейский утверждает, что цветы к памятнику репрессированным жителям Кубани можно возлагать только 30 октября, а в другие дни закон запрещает это делать. Интересно, по мнению этого паренька, цветы к памятникам похороненных можно возлагать на кладбищах только в день памяти, а к памятникам погибшим в ВОВ когда можно, в какой день?" – написала она сегодня в своем телеграм-канале.

Напомним, 1 марта в Москве прошло прощание с Алексеем Навальным, а затем его похороны. 16 февраля Алексей Навальный скончался в колонии после того, как, согласно заявлению УФСИН, его состояние резко ухудшилось. Жители городов России, в том числе в СКФО и ЮФО, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий.

Информация об акциях памяти Алексея Навального на юге России и в странах Южного Кавказа, а также о реакции силовиков на эти акции собрана "Кавказским узлом" в справке "Акции памяти Алексея Навального на Кавказе".

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