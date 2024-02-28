Чемпион России по лыжным гонкам Зимирев арестован в Сочи на 15 суток

28 февраля 2024, 13:02

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Суд в Сочи приговорил к административному аресту Николая Зимирева, задержанного после акции в память о Навальном. Зимирев осужден за публикацию в соцсети экстремистской символики, в суде он не признал вину.

Как писал "Кавказский узел", чемпион России по лыжным гонкам и тренер Николай Зимирев, который 17 февраля привлек внимание силовиков акцией в память о Навальном, после задержания пять дней не выходит на связь, сообщили 26 февраля активисты. Центральный райсуд Сочи в тот же день обнародовал информацию об административном деле Зимирева, который обвинен по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ 1 .

Николай Зимирев 17 февраля приносил цветы к мемориалу Алексею Навальному, в тот день его задержали, но отпустили без протокола. Спустя несколько дней Зимирева вызвали в отдел полиции, после чего он перестал выходить на связь, сообщила активистка Алипат Султанбегова.

Зимирев арестован на 15 суток, следует из постановления, размещенного сегодня в карточке дела Николая Зимирева на сайте Центрального райсуда Сочи. Материалы дела поступили в суд из райотдела полиции, заседание состоялось 22 февраля.

По данным суда, Николай Зимирев разместил в соцсети публикацию с демонстрацией "флага, представляющего собой измененный флаг России с тремя равновеликими горизонтальными полосами, на котором красная полоса заменена белой". Это изображение, согласно решению суда, является атрибутикой запрещенной в России экстремистской организации, говорится в постановлении.

Николай Зимирев в суде не признал вину. Однако суд признал его виновным и назначил "наказание в виде административного ареста сроком на пятнадцать суток с конфискацией предмета административного правонарушения", указано в документе.

Отметим, что Зимирев и ранее открыто выступал на общественно значимые темы. Так, после задержаний силовиками участников акции в поддержку Алексея Навального в январе 2021 года Зимирев записал видеообращение к силовикам. Оно размещено, в частности, 30 января 2021 года на YouTube-канале "ЧелныГрадЪ Online" и озаглавлено "Двукратный чемпион России по лыжным гонкам Николай Зимирев обратился к силовикам".

"Я был на Пушкинской площади [в Москве] и был удивлен [тем], как сотрудники ОМОНа задерживают и избивают мирных граждан. Был среди задержанных. Я не понаслышке знаю про силовые структуры, сам служил в спецназе ГРУ, тренировал группы спецназа к крупнейшим международным соревнованиям. Среди моих друзей и знакомых – много честных и порядочных сотрудников и офицеров, искренне любящих свою родину и свой народ. Я хочу обратиться к сотрудникам, которые используют насилие в отношении мирных граждан. Если у вас нет ни капли чувства собственного достоинства и уважения к себе, не позорьте порядочных и честных офицеров. Используя насилие, вы убиваете здоровье нашей нации. Наши граждане имеют право открыто говорить о вопросах, которые их волнуют. Они всего лишь хотят быть услышанными", - сказал тогда в видеообращении Николай Зимирев.

Напомним, 18 февраля активисты и жители Сочи рассказали, что около мемориала в память об Алексее Навальном силовики организовали круглосуточное дежурство и опрашивают тех, кто несет цветы. Горожане несли цветы к стихийному мемориалу Алексею Навальному, чтобы выразить свою скорбь, но полицейские регулярно очищали памятник от цветов, возмутился активист Григорий Учкуров.

16 февраля Алексей Навальный скончался в колонии после того, как, согласно заявлению УФСИН, его состояние резко ухудшилось. Жители городов России, в том числе на юге страны, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий. Информация об этих акциях и о реакции силовиков на них собрана "Кавказским узлом" в справке "Акции памяти Алексея Навального на Кавказе".

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