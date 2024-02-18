18 февраля 2024, 13:56

Ростовчанка оштрафована за неподчинение силовикам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ростове-на-Дону признал виновной в неподчинении силовикам Валентину Мрыхину, задержанную при возложении цветов в память о Навальном*, и оштрафовал ее на 2000 рублей.

Как писал "Кавказский узел", после смерти Алексея Навального* жители городов страны, в том числе на юге России, подверглись преследованиям за попытки почтить память жертв репрессий. Так, в Таганроге были задержаны не менее семи человек, один из них оштрафован за неповиновение полиции. Участники акции в Ставрополе сообщили о десятках доставленных в отделения полиции.

16 февраля УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Алексей Навальный скончался в колонии после того, как его состояние резко ухудшилось. В Тбилиси, Батуми и Ереване вечером того же дня активисты почтили память Навального.

В Ростове-на-Дону 17 февраля силовики задержали Валентину Мрыхину, которая возложила цветы к памятнику жертв репрессий. Сегодня, 18 февраля, суд оштрафовал ее на 2000 рублей, признав виновной неповиновении полицейским (ст. 19.3 КоАП РФ), сообщает со ссылкой на слова самой Мрыхиной правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

"Ночь девушка была вынуждена провести в ОП №5, после чего ее повезли в Октябрьский районный суд, который и вынес решение о штрафе. Сейчас она уже на свободе", - говорится в публикации на сайте проекта.

На сайте райсуда, по состоянию на 13.40 мск, нет информации о деле Валентины Мрыхиной. "Не все категории дел подлежат публикации, и результат поиска может не отображать полный список дел, находящихся в суде на рассмотрении", - говорится на странице результатов поиска по картотеке суда.

Напомним, в августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после отравления в омском аэропорту. Сознание вернулось к нему уже в Берлине, куда Навального вывезли на лечение. Навальный заявил, что за покушением на его жизнь стоят российские власти. В январе 2021 года Алексея Навального, вернувшегося в Россию, задержали в аэропорту Шереметьево.

2 февраля 2021 года суд приговорил Навального к 3,5 года колонии, позднее ему были предъявлены новые обвинения и увеличен срок лишения свободы. Политологи признали акции в его поддержку, которые проходили в январе 2021 года по всей России, самыми массовыми за последние десятилетия.

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* Алексей Навальный внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, он создатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в реестр иноагентов, признанного экстремистским и запрещенным в РФ. Осужден условно по делу о мошенничестве, в феврале 2021 года срок заменен на реальный. В колонии обвинен в мошенничестве и неуважении к суду, осужден на 9 лет. По делу о дезорганизации колонии, экстремизме и реабилитации нацизма осужден на 19 лет. В апреле 2023 года сообщил, что по делу о терроризме ему грозит пожизненный срок. Признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом. Штабы Навального, ранее действовавшие в регионах России, признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных.

** включен в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Один человек задержан в Ростове-на-Дону на акции памяти Навального*", "Сочинцы продолжают нести цветы к мемориалу Навальному*", "Акция в поддержку Навального* прошла в Краснодаре".

Автор: "Кавказский узел"

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