Активисты в Тбилиси и Батуми вышли на акции в память об Алексее Навальном

16 февраля 2024, 19:41

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Участники акции в Тбилиси возложили ответственность за смерть Алексея Навального в колонии на российские власти, активисты собрались на мемориальную акцию и в Батуми. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал страны Запада содействовать освобождению российских политзаключенных и его самого.

Как писал "Кавказский узел", УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило сегодня, что осужденный Алексей Навальный скончался в колонии после того, как его состояние резко ухудшилось. Условия в колонии привели к смерти Навального, отметила часть пользователей соцсетей на юге России, некоторые усомнились в том, что причины смерти были естественными. Комментаторы выразили соболезнования семье политика.

В августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после отравления в омском аэропорту. Сознание вернулось к нему уже в Берлине, куда Навального вывезли на лечение. Навальный заявил, что за покушением на его жизнь стоят российские власти. В январе 2021 года Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево.

Российские активисты вышли сегодня на молчаливую акцию в связи со смертью Алексея Навального возле бывшего посольства России в Тбилиси. Участники акции обвинили в смерти политика российские власти, сообщило сегодня "Мтавари архи".

По данным телеканала, участники акции - в основном русскоязычные, намерены проводить ацию до позднего вечера.

Как следует из видео, которое опубликовано в Telegram-канале "Медиазоны"*, собравшиеся скандируют: "Это не смерть - это убийство". Многие ведут запись на свои мобильные телефоны.

На молчаливой акции в Батуми ее участники возлагают цветы и ставят свечи к стихийному мемориалу Навальному. "Не забудем, не простим". "Я не боюсь и ты не бойся", - говорится в лозунгах на плакатах, следует из видео и фотографий, опубликованных Paper Kartuli.

Алексей Навальный, великий герой сопротивления путинскому режиму, мертв – это великая трагедия, наступление которой ожидалось уже довольно давно, говорится в публикации на странице в Facebook* Михаила Саакашвили. "Раньше мы с Алексеем не соглашались друг с другом. Тем не менее, я с благодарностью оценил его выражение солидарности в связи с жестоким обращением со мной в грузинской тюрьме. <...> Я восхищался его смелостью и огромным талантом", - говорится в сообщении.

В записи подчеркивается, что страны Запада и участники Мюнхенской конференции по безопасности должны попытаться спасти других российских политзаключенных, в частности Илью Яшина.

"И еще, попытайтесь спасти меня", - подчеркнул Саакашвили, отметив, что находится в заключении по велению властей России и его жизнь также находится в опасности.

Напомним, 2 февраля 2021 года суд в Москве приговорил Навального к 3,5 года колонии, позднее ему были предъявлены новые обвинения и увеличен срок лишения свободы. В колонии обвинен в мошенничестве и неуважении к суду, осужден на 9 лет. По делу о дезорганизации колонии, экстремизме и реабилитации нацизма осужден на 19 лет. В апреле 2023 года сообщил, что по делу о терроризме ему грозит пожизненный срок. Признан "узником совести".

Акции в его поддержку, которые проходили в январе 2021 года по всей России, признаны политологами самыми массовыми за последние десятилетия. С 31 марта 2021 года Навальный проводил голодовку в колонии, требуя допустить к нему приглашенного врача. После массовых протестов и уступок со стороны ФСИН оппозиционер прекратил голодовку.

Алексей Навальный внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, он создатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в реестр иноагентов, признанного экстремистским и запрещенным в РФ.

В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом. Штабы Навального, ранее действовавшие в регионах России, признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных.

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* внесено в реестр иноагентов

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