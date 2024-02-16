Пользователи соцсетей на юге России выразили соболезнования в связи со смертью Навального

16 февраля 2024, 17:38

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Условия в колонии привели к смерти Навального, отметила часть пользователей соцсетей на юге России, некоторые усомнились в том, что причины смерти были естественными. Комментаторы выразили соболезнования семье политика.

Как писал "Кавказский узел", УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило сегодня, что осужденный Алексей Навальный скончался в колонии после того, как его состояние резко ухудшилось.

В августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после отравления в омском аэропорту. Сознание вернулось к нему уже в Берлине, куда Навального вывезли на лечение. Навальный заявил, что за покушением на его жизнь стоят российские власти. В январе 2021 года Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала смерть Навального "трагедией для всех защитников демократии". "Смерть Алексея Навального — трагедия для всех защитников демократии и прав человека. Мои соболезнования его семье и тем, кто в России продолжает борьбу за демократию", - говорится в сообщении Зурабишвили в соцсети Х.

Заявление главы Грузии перепостил Telegram-канал "Новости Грузии". "Присоединяюсь к нашему президенту и приношу соболезнования его близким и всем тем, для кого его смерть стала личной трагедией. Как бы кто ни относился к нему как к политику, это был безусловно неординарный и очень мужественный человек демократических взглядов и непримиримый борец с путинским режимом. Пусть земля будет ему пухом", - написала в комментариях Natali Kandelaki.

По данным источников, причина смерти Навального - оторвавшийся тромб, сообщил сегодня "Коммерсант". Скорая помощь доехала до колонии меньше семи минут, сообщили представители Лабытнангской больницы. «Прибывшие на место медики продолжили реанимационные мероприятия, которые уже оказывали медики колонии. И проводили их более получаса. Однако пациент скончался»,— процитировал слова представителей больницы "Интерфакс".

Часть пользователей усомнились в том, что смерть Навального была естественной. "Если Алексея на самом деле больше нет, то тем более очевидно, что это спланированное убийство", - написал пользователь "С двумя NN" в комментариях к записи в Telegram-канале "93.ru. Новости Краснодара и Краснодарского края".

"Сердце не выдержало? Так не бывает. Само ничего не происходит", - указал English Daddy в комментариях к записи Telegram-канала "Ростов главный". "Навальный до конца за Россию жил и боролся", - подчеркнул Владимир.

Множество пользователей северокавказских пабликов выразили соболезнования в связи со смертью Алексея Навального.

"Я не была его сторонницей, но мне его очень жаль. Бедный человек", - написала gematolog_06 на странице в Instagram* "Фортанги". "Загубили человека", - поддержал adam_medinskiy.

"Молодой, жалко. Царствие небесное ему", - написала elenad3524 в комментариях на странице в Instagram Магомеда Муцольгова.

Новость о смерти Навального стала шоком, подчеркнули пользователи Instagram*-паблика northossetia.

"Я не могу в это поверить, это произошло! В это сложно поверить" - написал amir.bestaev. "Мне кажется почти все не верят. Страшно в это верить", - добавила dita_jeyranova. "Жалко его просто как человека. "Через жернова пропустили человека", - прокомментировала alina_muzaeva_asetinothka . "Родителям и жене мои соболезнования", - отметила lelyashka 01.10.

"Чувствовала, что ему не дадут оттуда выйти живым. Очень жаль его", - подчеркнула madina musalova в паблике "Дагестанские известия".

Напомним, 2 февраля 2021 года суд в Москве приговорил Навального к 3,5 года колонии, позднее ему были предъявлены новые обвинения и увеличен срок лишения свободы. В колонии обвинен в мошенничестве и неуважении к суду, осужден на 9 лет. По делу о дезорганизации колонии, экстремизме и реабилитации нацизма осужден на 19 лет. В апреле 2023 года сообщил, что по делу о терроризме ему грозит пожизненный срок. Признан "узником совести".

Акции в его поддержку, которые проходили в январе 2021 года по всей России, признаны политологами самыми массовыми за последние десятилетия. С 31 марта 2021 года Навальный проводил голодовку в колонии, требуя допустить к нему приглашенного врача. После массовых протестов и уступок со стороны ФСИН оппозиционер прекратил голодовку.

Алексей Навальный внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, он создатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в реестр иноагентов, признанного экстремистским и запрещенным в РФ.

В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом. Штабы Навального, ранее действовавшие в регионах России, признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных.

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