Алексей Навальный* умер в колонии

16 февраля 2024, 14:40

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Осужденный Алексей Навальный скончался в колонии после того, как его состояние резко ухудшилось, сообщило УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после отравления в омском аэропорту. Сознание вернулось к нему уже в Берлине, куда Навального вывезли на лечение. Навальный заявил, что за покушением на его жизнь стоят российские власти. В январе 2021 года Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево.

Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Алексея Навального. "16.02.2024 года в исправительной колонии №3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".

Согласно заявлению, медработники учреждения прибыли незамедлительно и "был вызван экипаж скорой медицинской помощи". "Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о возможной причине смерти заключенного ответил, что не располагает такими данными, причину должны выяснить медики. По его словам, особых поручений ФСИН в связи со смертью Навального не требуется, поскольку служба руководствуется уже имеющимися правилами, сообщает "Лента.ру".

Напомним, 2 февраля 2021 года суд в Москве приговорил Навального к 3,5 года колонии, позднее ему были предъявлены новые обвинения и увеличен срок лишения свободы. Акции в его поддержку, которые проходили в январе 2021 года по всей России, признаны политологами самыми массовыми за последние десятилетия. С 31 марта 2021 года Навальный проводил голодовку в колонии, требуя допустить к нему приглашенного врача. После массовых протестов и уступок со стороны ФСИН оппозиционер прекратил голодовку.

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* Алексей Навальный внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, он создатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в реестр иноагентов, признанного экстремистским и запрещенным в РФ. Осужден условно по делу о мошенничестве, в феврале 2021 года срок заменен на реальный. В колонии обвинен в мошенничестве и неуважении к суду, осужден на 9 лет. По делу о дезорганизации колонии, экстремизме и реабилитации нацизма осужден на 19 лет. В апреле 2023 года сообщил, что по делу о терроризме ему грозит пожизненный срок. Признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом. Штабы Навального, ранее действовавшие в регионах России, признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных.

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