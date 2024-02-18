Армянская оппозиция отметила годовщину февральского восстания 1921 года

18 февраля 2024, 21:45

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Февральское восстание 1921 года стало свидетельством стремления армянского народа к независимости, заявили участники ереванского факельного шествия. Оппозиционеры также почтили память память Алексея Навального*.

Акцию, приуроченную к 103-летию февральского восстания, в Ереване провел Национально-демократический полюс. Трансляция велась в прямом эфире на официальной странице движения в социальной сети.

Восстание началось с собрания Ереванского (Эриванского) Комитета спасения родины, состоявшегося в Котайке, селе Зар, 11 февраля 1921 года. На нем было принято решение начать военные действия ночью с 16 на 17 февраля. В ночь на 18 февраля сторонники Первой Республики свергли власть большевиков в Ереване. В ночь восстания были убиты содержавшиеся в тюрьме более пятидесяти видных офицеров армянской армии, которых не успели освободить повстанцы. Армянские большевики смогли удержать контроль только на севере страны - Дилижан и Ванадзор (Караклис). 27 февраля Армянская Красная Армия вновь попытались занять город Ереван, а 16 марта взяла под контроль Арташат, но уже на следующий день город вновь был отбит армянскими повстанцами. Большевики смогли вновь установить контроль над столицей Армении только 2 апреля, а полностью подавить восстание 22 апреля 1921 года, говорится в материале, опубликованном на сайте Армянского музея Москвы.

Днем сторонники оппозиционного движения прошли шествием в Английский сквер, где установлен мемориал памяти повстанцев. Они также почтили память Алексея Навального, возложив цветы к памятнику армянского поэта Егише Чаренца – жертве сталинских репрессий передает корреспондент "Кавказского узла".

Вечером сторонники оппозиции от Английского сквера провели факельное шествие к посольству России. В руках у них были армянские флаги и символика движения, а также большие плакаты с надписями «Rebellion is a sacred right» (Бунт – это священное право) и «Будь повстанцем». Они скандировали «Свободная независимая Армения», «Россия – враг». По словам организаторов, февральское восстание стало свидетельством стремления армянского народа к независимости.

Акцию сопровождали усиленные наряды полиции. Силовики запретили участникам шествия приблизиться непосредственно к зданию посольства. Сторонники оппозиции расположились на тротуаре напротив посольства. Они возложили цветы к расположенному напротив российского посольства стихийному мемориалу памяти Алексея Навального** и почтили его память минутой молчания.

Акция оппозиции завершилась без инцидентов и задержаний.

Напомним, в ноябре Национально-демократический полюс провел митинг и факельное шествие, обвинив Россию в намерениях уничтожить армянскую государственность, а премьер-министра Никола Пашиняна - в содействии этому.

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* Алексей Навальный внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, он создатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в реестр иноагентов, признанного экстремистским и запрещенным в РФ. Осужден условно по делу о мошенничестве, в феврале 2021 года срок заменен на реальный. В колонии обвинен в мошенничестве и неуважении к суду, осужден на 9 лет. По делу о дезорганизации колонии, экстремизме и реабилитации нацизма осужден на 19 лет. В апреле 2023 года сообщил, что по делу о терроризме ему грозит пожизненный срок. Признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом. Штабы Навального, ранее действовавшие в регионах России, признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.